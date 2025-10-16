Itt a nagy bejelentés: fontos feladatot vállalt el Varga Judit – Kudlik Júlia, Kemény Dénes és Stumpf István is csatlakozik hozzá

Még egy napig lehet jelölni a Mandiner-díjakra!
Már mintegy ezer jelölés érkezett a különböző kategóriákban.
A Mandiner díjátadó gála november 26-án lesz a Várkert Bazárban.
Lezárult a jelölési folyamat a Mandiner-gálán átadásra kerülő díjakról – mintegy ezer jelölés érkezett a különböző kategóriákban.
Mint megírtuk: a Mandiner történetének új fejezete nyílt meg azzal, hogy idén először díjátadó gálát szervez. Miután több mint egy évtizede azon dolgozunk, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk, nem rég sajtótájékoztató keretében jelentettük be,
hogy megszervezzük a Mandiner díjátadó gálát.
A jelölés lehetősége hatalmas érdeklődést váltott ki: mintegy ezer ajánlás érkezett a különböző kategóriákban. A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri választja ki a díjazottakat.
Az október 10-ig kategóriánként 10-10 jelöltet kiválasztó bizottság tagjai a következő személyek lesznek:
Varga Judit
Kudlik Júlia
Kemény Dénes
Stumpf István
Kereki Gergő
Szalai Zoltán
Varga Judit
Varga Judit jogász, politikus, korábbi igazságügyi miniszter. Jogászi pályáját az európai uniós jog területén kezdte, majd a magyar kormányban fontos szerepet töltött be az uniós ügyek és jogállamisági kérdések képviseletében. Közéleti szereplését mindig határozottság és erős nemzeti elkötelezettség jellemezte.
Kudlik Júlia
Kudlik Júlia televíziós bemondó, műsorvezető, a magyar televíziózás egyik ikonikus alakja. Évtizedeken át volt a Magyar Televízió arca, legismertebb műsora a Delta, amelyben tudományos témákat mutatott be közérthetően és elegánsan. Hangja és megjelenése generációk számára jelentette a minőségi közszolgálati televíziózást.
Stumpf István
Stumpf István jogász, politológus, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró és miniszter. A rendszerváltás utáni magyar politikai élet meghatározó szereplője, aki a tudományos és közéleti pályát egyaránt magas szinten műveli. Fontos szerepet játszott az államszervezet és a felsőoktatás reformjaiban.
Kemény Dénes
Kemény Dénes vízilabdaedző, sportvezető, az egyik legsikeresebb magyar szövetségi kapitány. Irányításával a magyar férfi vízilabda-válogatott három egymást követő olimpiai aranyérmet nyert (2000, 2004, 2008). Edzői stílusát stratégiai gondolkodás, emberismeret és csapategységre építő szemlélet jellemzi.
Szalai Zoltán
Germanista, kultúrtörténész, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője. Tanulmányait az ELTÉ-n és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, PhD fokozatát német irodalomból szerezte. Vezetőként kiemelt szerepet játszik az MCC fejlesztésében, nemzetközi kapcsolatainak építésében és a magyar közélet szellemi diskurzusainak formálásában.
Kereki Gergő
Jogász, újságíró és médiavezető. Az ELTE jogi karán végzett, pályafutását a Mandiner szerkesztőségében kezdte 2017-ben, később a lap főszerkesztője lett, majd 2025-ben az MCC Média Holding alá tartozó Mandiner Novum Zrt. vezérigazgatójává nevezték ki.
Szalai Zoltán korábban hangsúlyozta:
„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek és vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat.”
A Mandiner díjátadó gála november 26-án, 19 órától lesz a Várkert Bazárban, ahol a konzervatív közösség legkiválóbbjai vehetik majd át az elismerést.
Tizenkét kategóriában osztanak majd díjakat:
