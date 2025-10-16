Ft
10. 16.
csütörtök
Kudlik Júlia Mandiner-gála díj Kemény Dénes Varga Judit Stumpf István

Itt a nagy bejelentés: fontos feladatot vállalt el Varga Judit – Kudlik Júlia, Kemény Dénes és Stumpf István is csatlakozik hozzá

2025. október 16. 08:45

A Mandiner díjátadó gála november 26-án lesz a Várkert Bazárban.

2025. október 16. 08:45
null

Lezárult a jelölési folyamat a Mandiner-gálán átadásra kerülő díjakról – mintegy ezer jelölés érkezett a különböző kategóriákban.

Mint megírtuk: a Mandiner történetének új fejezete nyílt meg azzal, hogy idén először díjátadó gálát szervez. Miután több mint egy évtizede azon dolgozunk, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk, nem rég sajtótájékoztató keretében jelentettük be, 

hogy megszervezzük a Mandiner díjátadó gálát. 

A jelölés lehetősége hatalmas érdeklődést váltott ki: mintegy ezer ajánlás érkezett a különböző kategóriákban. A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri választja ki a díjazottakat.

Az október 10-ig kategóriánként 10-10 jelöltet kiválasztó bizottság tagjai a következő személyek lesznek:

Varga Judit
Kudlik Júlia
Kemény Dénes
Stumpf István
Kereki Gergő
Szalai Zoltán

Varga Judit

Varga Judit jogász, politikus, korábbi igazságügyi miniszter. Jogászi pályáját az európai uniós jog területén kezdte, majd a magyar kormányban fontos szerepet töltött be az uniós ügyek és jogállamisági kérdések képviseletében. Közéleti szereplését mindig határozottság és erős nemzeti elkötelezettség jellemezte.

Kudlik Júlia

Kudlik Júlia televíziós bemondó, műsorvezető, a magyar televíziózás egyik ikonikus alakja. Évtizedeken át volt a Magyar Televízió arca, legismertebb műsora a Delta, amelyben tudományos témákat mutatott be közérthetően és elegánsan. Hangja és megjelenése generációk számára jelentette a minőségi közszolgálati televíziózást.

Stumpf István

Stumpf István jogász, politológus, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró és miniszter. A rendszerváltás utáni magyar politikai élet meghatározó szereplője, aki a tudományos és közéleti pályát egyaránt magas szinten műveli. Fontos szerepet játszott az államszervezet és a felsőoktatás reformjaiban.

Kemény Dénes

Kemény Dénes vízilabdaedző, sportvezető, az egyik legsikeresebb magyar szövetségi kapitány. Irányításával a magyar férfi vízilabda-válogatott három egymást követő olimpiai aranyérmet nyert (2000, 2004, 2008). Edzői stílusát stratégiai gondolkodás, emberismeret és csapategységre építő szemlélet jellemzi.

Szalai Zoltán

Germanista, kultúrtörténész, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője. Tanulmányait az ELTÉ-n és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, PhD fokozatát német irodalomból szerezte. Vezetőként kiemelt szerepet játszik az MCC fejlesztésében, nemzetközi kapcsolatainak építésében és a magyar közélet szellemi diskurzusainak formálásában.

Kereki Gergő

Jogász, újságíró és médiavezető. Az ELTE jogi karán végzett, pályafutását a Mandiner szerkesztőségében kezdte 2017-ben, később a lap főszerkesztője lett, majd 2025-ben az MCC Média Holding alá tartozó Mandiner Novum Zrt. vezérigazgatójává nevezték ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalai Zoltán korábban hangsúlyozta:

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek és vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat.”

A Mandiner díjátadó gála november 26-án, 19 órától lesz a Várkert Bazárban, ahol a konzervatív közösség legkiválóbbjai vehetik majd át az elismerést.

Tizenkét kategóriában osztanak majd díjakat:
 

  • Év közéleti magyar személyisége;
  • Év közéleti külföldi személyisége;
  • Év magyar újságírója;
  • Év nemzetközi újságírója;
  • Év elemzője;
  • Év műsorvezetője;
  • Év influenszere;
  • Év férfi sportolója;
  • Év női sportolója;
  • Év kulturális személyisége;
  • Év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – kis-közép kategóriában;
  • Év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – nagyvállalkozás kategóriában.

Nyitókép: Facebook

nogradi
2025. október 16. 10:26
Csak össze ne keverje a papírokat. Vagy csak golyófogó lesz?
tintapaca
2025. október 16. 10:01
Kudlik Júliára és Kemény Dénesre szavazok! Varga Juditra semmiképpen sem. Ő nem tudta megoldani magánéleti válságát, sőt kriminalizálva azt, ránkhozta a politikai dimenzióban. A kegyelmi üggyel tovább növelte a hibáit, majd felzárkózott hozzá a Völlner-Schádl féle végrehajtói botrány. Nem tudom, kik favorizáléák ezt a nőt, de félre akarják vinni a FIDESZ-t! Meg kellene kaparni a felmenőit is, nem volt-e köztük BM-es?
alphaville
2025. október 16. 09:45
"nem rég". Így írjuk: nemrég. Szívesen.
kimirszen
2025. október 16. 09:38
Én azt gondolom, hogy kegyelmi botrány, a kegyelmi ügy nem csak Magyar Péter előrelépéséhez járult hozzá, hanem nagyon sokat ártott a Fidesznek. A kegyelmi ügyben szerintem még a köztársasági elnöknél is nagyobb hibát követett el az igazságügyi miniszter, aki a köztársasági elnök kegyelmi döntését ellenjegyezte, mondván, hogy a papírok összekeveredtek. Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert ez a full alkalmatlanság – fogalmazott Lázár János.
