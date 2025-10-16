Itt a nagy bejelentés: fontos feladatot vállalt el Varga Judit – Kudlik Júlia, Kemény Dénes és Stumpf István is csatlakozik hozzá

Lezárult a jelölési folyamat a Mandiner-gálán átadásra kerülő díjakról – mintegy ezer jelölés érkezett a különböző kategóriákban.

Mint megírtuk: a Mandiner történetének új fejezete nyílt meg azzal, hogy idén először díjátadó gálát szervez. Miután több mint egy évtizede azon dolgozunk, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk, nem rég sajtótájékoztató keretében jelentettük be,

hogy megszervezzük a Mandiner díjátadó gálát.

A jelölés lehetősége hatalmas érdeklődést váltott ki: mintegy ezer ajánlás érkezett a különböző kategóriákban. A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri választja ki a díjazottakat.