Kudlik Júlia üzenete advent első vasárnapjára

„Karácsonykor az angyalok az égből a földre szállnak. / Térjenek be otthonodba, maradjanak Nálad! / Az angyalok tisztasága, a királyok méltósága / és a pásztorok egyszerűsége ragyogja be otthonod, / és adjon erőt, egészséget, békességet és szeretetet / az újesztendőre!”

Ezt a versikét négy- ötéves koromban a nagymamámtól tanultam, s azóta is minden évben erre az ünnepre készülünk valamennyien az esztendő végén. Ám ez nem könnyű feladat manapság, amikor sokaknak az anyagi javak, a hatalom és az élvezet birtoklása a legfőbb jó, amikor a ma embere leginkább győzni, uralkodni és fogyasztani akar, amikor a globális faluvá zsugorodott Földön egyre inkább sűrűsödik az egymásrautaltság, amikor a várakozás boldogságos izgalmát legyűrte az „akarom”, a „nekem jár”, a „mert megérdemlem” azonnalisága és kényelme.