11. 30.
vasárnap
Kudlik Júlia üzenete advent első vasárnapjára

2025. november 30. 12:01

Olvassa el nálunk a legendás televíziós gondolatait, exkluzívan a Mandiner olvasói számára!

2025. november 30. 12:01
Kudlik Júlia
Kudlik Júlia

„Karácsonykor az angyalok  az égből a földre szállnak. / Térjenek be otthonodba, maradjanak Nálad! / Az angyalok tisztasága, a királyok méltósága / és a pásztorok egyszerűsége ragyogja be otthonod, / és adjon erőt, egészséget, békességet és szeretetet / az újesztendőre!” 

Ezt a versikét négy- ötéves koromban a nagymamámtól tanultam, s azóta is minden évben erre az ünnepre készülünk valamennyien az esztendő végén. Ám ez nem könnyű feladat manapság, amikor sokaknak az anyagi javak, a hatalom és az élvezet birtoklása a legfőbb jó, amikor a ma embere leginkább győzni, uralkodni és fogyasztani akar, amikor a globális faluvá zsugorodott Földön egyre inkább sűrűsödik az egymásrautaltság, amikor a várakozás boldogságos izgalmát legyűrte az  „akarom”, a „nekem jár”, a „mert megérdemlem” azonnalisága és kényelme. 

Az adventi várakozás nem tétlenséget jelent!

Alkalom arra, hogy önmagunkba nézzünk és akarjuk megtanulni, hogy elsősorban önmagunkon kell uralkodnunk és önmagunk felett kell győznünk, mert csak ezután tudjuk egymást elfogadni és szolgálni, azaz szeretni – hiszen a karácsony a szeretet ünnepé nőtt öröme, s ez az érzés azon az estén, az egész világon az égig ér. 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

google-2
2025. november 30. 13:34
Jöjj Jézus lelkem jászlába, jöjj el
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 29. 20:29
Petinek is MÉLY szeretettel!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!