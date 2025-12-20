A Nemzeti Médiaszövetség kiáll a Bors mellett – a különszám betiltása „a Kádár-korszakot idéző jelenség”

A Bors online felületén szombaton reggel osztották meg a „betiltott” különszámot, amelyből ráadásul kiderül, hogy a lap nem egyoldalúan, hanem „pro és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket” – derül ki a közleményből, amelyben leírják – „A Bors, mint írták, a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában – s ebben a merész gesztusban a szakmaiság szellemében is van mit méltányolni.”