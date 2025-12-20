A Nemzeti Médiaszövetség kiáll a Bors mellett – a különszám betiltása „a Kádár-korszakot idéző jelenség”

Íme a „betiltott” Bors! Közzétették a Tisza Párt megszorító terveit bemutató különszámot
Éljen a sajtószabadság!
Hangsúlyozták, egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség állást foglalt a Bors a Tisza megszorító terveit bemutató különszámának ügyében:
„Az a helyes megoldás, amit a Bors betiltással fenyegetett lapszámának online közzététele jelent: ne tiltsunk be semmit, hanem a kérdéses ügyeinket inkább beszéljük meg, s vitatkozzunk” – írják a szövetség közleményében, majd hozzáteszik, a szövetség „üdvözli a Bors szerkesztőségének mai akcióját – amely arra reagálva született meg, hogy a Fővárosi Törvényszék azt kezdeményezte: tiltsák be a Bors a Tisza Párt és szakértőinek adópolitikai terveiről szóló különszámát”.
A Bors online felületén szombaton reggel osztották meg a „betiltott” különszámot, amelyből ráadásul kiderül, hogy a lap nem egyoldalúan, hanem „pro és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket” – derül ki a közleményből, amelyben leírják – „A Bors, mint írták, a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában – s ebben a merész gesztusban a szakmaiság szellemében is van mit méltányolni.”
Ezt is ajánljuk a témában
Éljen a sajtószabadság!
Hozzáteszik, a bírósági ítélet a rendszerváltás óta példátlan, ugyanis „egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni”.
Nyitókép: Pilhál Tamás Facebook-oldala