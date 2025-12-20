Ft
12. 20.
szombat
bors nemzeti médiaszövetség magyar nemzeti médiaszövetség fővárosi törvényszék alaptörvény

A Nemzeti Médiaszövetség kiáll a Bors mellett – a különszám betiltása „a Kádár-korszakot idéző jelenség”

2025. december 20. 17:33

Hangsúlyozták, egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése.

2025. december 20. 17:33
null

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség állást foglalt a Bors a Tisza megszorító terveit bemutató különszámának ügyében:

„Az a helyes megoldás, amit a Bors betiltással fenyegetett lapszámának online közzététele jelent: ne tiltsunk be semmit, hanem a kérdéses ügyeinket inkább beszéljük meg, s vitatkozzunk” – írják a szövetség közleményében, majd hozzáteszik, a szövetségüdvözli a Bors szerkesztőségének mai akcióját – amely arra reagálva született meg, hogy a Fővárosi Törvényszék azt kezdeményezte: tiltsák be a Bors a Tisza Párt és szakértőinek adópolitikai terveiről szóló különszámát”.

A Bors online felületén szombaton reggel osztották meg a „betiltott” különszámot, amelyből ráadásul kiderül, hogy a lap nem egyoldalúan, hanem „pro és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket” – derül ki a közleményből, amelyben leírják – „A Bors, mint írták, a bíróság által fenyegetett anyagot a sajtószabadság melletti kiállás jegyében adta közre online formában – s ebben a merész gesztusban a szakmaiság szellemében is van mit méltányolni.”

Hozzáteszik, a bírósági ítélet a rendszerváltás óta példátlan, ugyanis „egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni”.

Nyitókép: Pilhál Tamás Facebook-oldala

