Az éjszakai Erdély

Kinézek az autó ablakán, egy közeli hegyoldalon hatalmas tűz lobog a sűrű sötétség mélyén. Vajon mi éghet ott.

A laptopom negyvenhat perc múlva lemerül, igyekeznem kell, de az írással nem lehet igyekezni. Elhagyjuk Kolozsvárt, és eszembe jut, hogy valahol itt játszódott le 2002-ben az a túlzás nélkül szürreális jelenet, amikor egy előttünk haladó teherautó platójáról egyszer csak lerepült egy méretes disznó, és a szerencsétlen centikkel az autónk szélvédője mellett süvített el. Ahogy visszanéztem, még láttam, ahogy az aszfalton nagyokat pattog és görög, széles vértócsát húzva maga után. Arról a huszonhárom évvel ezelőtti útról sokat tudnék mesélni, de most nem fogok, elég annyi belőle, hogy feleségül akartam venni egy gyönyörű cigánylányt Firtosváralján, aztán e látványosan kinyilvánított szándékom következményeként kis híján megkéseltek. Csíksomlyóra igyekeztünk egyébként, a búcsúra, ahonnan természetesen elkéstünk. Másnaposan, szédelegve kaptattunk fölfelé, a Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyeregbe, miközben már mindenki jött lefelé. Csak mi négyen fölfelé, tízezrek lefelé. Szégyen, lelkiismeret-furdalás, sajgó agyvelő. Mintha egy ellen-beavatás démoni ügynökei lettünk volna. Nem voltunk mi méltók arra, hogy ott legyünk, ez nem is volt kérdés.

Ez, hogy valaki méltó-e valamire, nyugtalanító kérdés. Mintha egyre inkább valamiféle kollektív méltatlanságot látnék, mintha egyre kevésbé érdemelnénk meg, hogy részt vehetünk a létezésben.

És ezzel együtt mintha egyre többen élnék meg büntetésként azt, hogy embernek születtek. Kós Károly egyszerűségében drámai vallomása a sztánai kertben számomra annak a bizonyítéka, hogy létezik a „méltónak lenni” pozíciója, aminek persze semmi köze a „méltóságot mindenkinek” ostoba jelszavához. A méltóságot nem úgy osztogatják, mint a sört és a virslit a városligeti majálison. A méltóság munka.

Ezeket az utolsó mondatokat már Parajdon írom, egy vadőr házában. Itt kötöttünk ki, nem Gyergyószentmiklóson. A házigazda épp a Déli-Kárpátokban vadászik zergére, mi az emeletre fészkeltük be magunkat. A nagy csendben hallom a kert végében zúgó patakot. A levegő élesebb, mint otthon, és átjárja a bükkfa füstjének csodás illata. A holdfényben szépen kirajzolódnak a Görgényi-havasok vonulatai. Dobai Péter írja a Vadon című regényének hőséről, Batiszy Kristóf honvédszázadosról, hogy „elsajátította a magashegységi magatartást”. Nem értem, mit jelent ez, de azt hiszem, sejtem. Itt most egy lépéssel közelebb vagyok a valósághoz.