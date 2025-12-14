Ha a fiatal Szűz Máriát elmélyült tiktokozás közben próbálta volna megszólítani Gábriel arkangyal, tán máig is várhatnánk az igenjére

Márpedig ahogy a nélkülözhetetlen bejgli sem az igazi, ha minél olcsóbban, készen próbálunk hozzájutni, ahelyett, hogy rászánnánk az időt és beletennénk mindent, amit csak kell, úgy a karácsony is mindaddig egy valódi ízek nélküli temus utánzat lesz, amíg kispórolódik előle az advent, a maga csöndes, nyitott szemű, nyitott fülű és nyitott lelkű várakozásával és éber odafigyelésével, az alkalmas pillanatok lehetőleg egyre ügyesebb észlelésével. Naná, hogy tökéletlen lesz a szeretet ünnepe, ha két héttel karácsony előtt még annyi figyelmesség sincs a polgárban, hogy videónézés közben elálljon a villamos ajtajából, amikor utastársai fel- és leszállnának.

De itt van akár a roráte is mint alkalmas idő: nem arról van szó, nálunk eléggé tele van a templom minden hétköznap reggel hatkor,

ilyen szempontból toborzásra különösebb szükség nincsen; ezzel együtt fura, hogy egyáltalán nem hindu, sőt, esetleg kifejezetten kultúrkeresztény vagy éppenséggel ateista magyarok tömött sorokban jelentkeznek jógaelvonulásokra, viszont életükben nem próbálták ki, milyen egy Fekete István által is elbeszélt adventi hajnali mise, a sötét reggelek kis vasárnapokká tétele. Vagy legalább egy csöndes hajnali séta a templomig és vissza. Pedig lehet, hogy hangulatosabb lenne és igényes emberhez jobban is illenék, mint a kínálkozó lehetőséget elszalasztva decemberben is monoton Facebook-görgetéssel indítani minden egyes napot.

Egyidejűleg pocsékolva a khronoszt és kihagyni a kairoszt, ami azért elég alacsony hatékonyságú felhasználása az időnek és az emberi életnek.

Nyíri Tamás professzor megfogalmazásában: amikor az ember elzárkózik a jelen elől, a megjelenő örökkévalót tagadja meg, miközben „énességének” „az volna a rendeltetése, hogy percről percre az örök jelenből éljen, hogy megnyíljék mindarra, aminek eljött az ideje”. „Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt [a kairoszt], mert rossz napok járnak” – intette Szent Pál az efezusiakat és int minket is, amennyiben belátjuk, hogy bölcsen élni érdemesebb, mint balgán és bambán. Milyen mázli, hogy míg a naptári idő megállíthatalanul múlik és az advent fele már el is telt, alkalmas pillanatok továbbra is kínálkoznak.