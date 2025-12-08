Mondhatott volna-e nemet Mária? – elmélkedés a legszabadabb igenről

Ezt a nézetet képviselte többek között Aquinói Szent Tamás és Clairvaux-i Szent Bernát is. Duns Scotus és a tan védelmezői viszont arra mutattak rá, hogy Mária ugyanúgy rászorult a megváltásra, de nála Isten a megváltás kegyelmét mintegy elővételezetten alkalmazta, vagyis Krisztus érdemeit a fogantatás pillanatában érvényesítette.
A tridenti zsinat (1545–63), amikor az áteredő bűn egyetemességéről tanított, kifejezetten jelezte, hogy Máriát nem kívánja e tanítás alá vonni, így a kérdést nyitva hagyta, lehetővé téve a későbbi dogmatizálást. Az Egyház szerint a szeplőtelen fogantatás kinyilatkoztatott igazság, amely azonban hosszú időn át más hittételekbe „belefoglalva” volt jelen. A dogmafejlődés folyamata tette világossá azt, ami a hit szívében kezdettől fogva jelen volt. IX. Pius pápa 1854-ben ezért nem új tanítást hozott létre, hanem azt hirdette ki ünnepélyesen, ami az Egyház hitében már régóta élt.
A Szentírásban a hagyomány két helyet tekint a tan alapjának: az ősevangéliumot (Ter 3,15) és a Napba öltözött Asszony képét (Jel 12,1).
Mindkettő „asszonyról” és „ivadékáról” beszél, ám utóbbi szerint az asszony és ivadéka győz a kísértő és a gonoszság hatalma fölött.
Tehát az asszony fia mellett maga is részes a győzelemben, ezért a hagyomány szerint az asszony itt nem lehet Éva, csakis Mária. A másik alapvető szöveg pedig a fent már említett angyali üdvözlet, amelyben a „kegyelemmel teljes” megszólítás – ahogy már kifejtettem – arra utal, hogy Máriában olyan kegyelmi teljességnek kellett jelen lennie, amely méltóvá tette őt az Istenszülőségre.