Egyház egyházi ünnep Szeplőtelen fogantatás Krisztus Szűz Mária

Mondhatott volna-e nemet Mária? – elmélkedés a legszabadabb igenről

2025. december 08. 12:48

Ma van a szeplőtelen fogantatás ünnepe: mit jelent az, hogy valaki „kegyelemmel teljes”, és hogyan egyeztethető össze ez az állapot a szabad akarattal?

2025. december 08. 12:48
null
Ádám Rebeka Nóra
Ádám Rebeka Nóra

A katolikus keresztény tanítás talán egyik legtöbbször félreértett fogalma a szeplőtelen fogantatás. Sokakban máig az a téves nézet él, hogy Jézus fogantatására vonatkozik, ám ez nem azonos azzal a hittétellel, hogy Mária szűzen foganta és szülte Jézust. A katolikus egyház ezzel a kifejezéssel Szűz Mária saját fogantatására utal: vagyis arra, hogy Mária már édesanyja, Szent Anna méhében az eredendő bűntől teljesen mentesen fogant, „Isten különleges kegyelméből, a Megváltó Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel”.

Az immakuláció olyan kiváltság, amelyet a római katolikus egyház csak Szűz Mária esetében ismer el. Arra a – történelemben egyszer, egyetlen ember esetében előforduló – isteni kegyelemre mutat, amely elővételezi azt a megváltást, amelyet Krisztus később minden ember számára megvalósít. Gábriel arkangyal az angyali üdvözletben így szólt Máriához: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. De mit jelent az, hogy valaki kegyelemmel teljes (latinul: gratia plena)? 

Ehhez első körben nézzük meg, mi is a kegyelem. A keresztény tanításban a kegyelem Isten ingyenes, megelőző szeretete és belső ajándéka az ember számára, amely gyógyítja a természetünket, felemeli, átformálja a szívünket, és képessé tesz minket az isteni életben való részesedésre. Isten ugyanis azt akarja, hogy minden egyes ember üdvözüljön. Csakhogy az emberiség – éppen az áteredő bűnnel – elvesztette azt a kegyelmi rendet, amelyet az első ember a maga és utódai számára kapott, s ezzel tulajdonképpen „kizárta magát” az üdvösségből. 

Fontos, hogy a latin plena (vagyis: teljes) kifejezés nem mennyiséget jelöl, tehát nem azt jelenti, hogy Máriának „sok kegyelme van”, sokkal inkább egy olyan állapotot vagy létmódot, 

amelyet teljesen átjár Isten kegyelme.

Vagyis a kegyelem benne nem szerzett, hanem kapott, és nem egyszeri, hanem állandó isteni tevékenység. Ez azt jelenti, hogy Mária életének első pillanatától fogva a megszentelő kegyelem állapotában volt. Isten azért mentesítette őt a fogantatása pillanatában minden bűntől, hogy majd később – ha Mária is elfogadja – meg tudja szülni Isten Fiát, Jézust, vagyis Istenszülő (Theotokosz) lehessen.

Giuseppe Angeli: Szeplőtelen Fogantatás (1765)

Mária – ahogy a dogma is hangsúlyozza – nem saját erejéből bűntelen, és nem is független Krisztus megváltó művétől. Kiváltságának oka éppen a rendkívüli hivatásában rejlik: hogy Krisztus anyja legyen, és így az egész emberiség megváltásának kapujává váljon.

Persze ez felvetheti azt a kérdést – legalábbis bennem felmerült korábban –, hogy ez a megelőlegezett kegyelem vajon mennyiben fér össze a szabad akarattal. Az érdekelt, hogy vajon mondhatott volna-e nemet Mária, ha a megelőlegezett bűntelenséggel már kezdettől fogva Istenszülőségre volt „szánva”. A katolikus felfogás azonban nem úgy tekint a bűnre, mintha az a szabadság egy lényeges feltétele volna, hanem épp ellenkezőleg: 

a bűn rontja, torzítja, beszűkíti az ember szabadságát.

Így az eredendő bűntől mentes lét nem kevesebb, hanem több szabadságot jelent. Kovács Zoltán mariológus atya szerint a bűnt nem tapasztalt lét szentsége és igazsága, vagyis a szeplőtelenség nemcsak Mária természetének sajátossága, hanem a bűnbeesés előtti állapoté is. Nem arról van szó tehát, hogy Mária ne mondhatott volna nemet, hanem arról, hogy az ő akaratát nem terhelte az a bűnre hajlást eredményező belső törés, ami bennünket igen. 

A szeplőtelen fogantatás kegyelme tehát nem „előre programozott döntés”, hanem egy olyan isteni ajándék, amely lehetővé tette, hogy Mária a teljes emberi szabadsággal – a bűn terhe nélkül – dönthessen. Vagyis szabad akaratából azt akarhassa, amit Isten akar. Így maga vált a kegyelem „terévé”, amelyben szabadon és teljesen együttműködött Isten üdvözítő tervével. Hogy egy fordított példával szemléltessem: egy tökéletes szeretetben élő ember nem azért „nem tud” például megcsalni valakit, mert nincs rá szabadsága, hanem mert szabadsága teljes fényében saját lényegével totálisan ellentétes lenne a hűtlenség. És ez a „nem akarja” sokkal magasabb rendű, mint a „nem teheti”.

A szeplőtelen fogantatás célja tehát nem Mária döntésének előzetes biztosítása, 

hanem az, hogy Isten méltó teret készítsen a Fiú megtestesülésének, úgy, hogy mindeközben Mária teljesen szabadon választhassa a küldetését.

A szeplőtelen fogantatás tanítása fokozatosan vált világossá az Egyház hitében és teológiai gondolkodásában. A 431-es efezusi zsinatig Mária kiváltságait elsősorban a „második Éva” szerepében értelmezték: vagyis az istenanyasághoz méltó szentségben, valamint az Istennek teljesen átadott, önajándékozó szüzességben. 

A korai egyházírók szerint Mária „testben és lélekben egészen szent” volt; s bár születése természetes módon történt, „kegyelemmel teljesként” tisztelték. Nazianzi Szent Gergely megfogalmazása szerint például Mária „egészen megtisztult, mielőtt Fiát foganta”. Ez a meggyőződés ugyan még nem állította kifejezetten azt, hogy Mária mentes volt az áteredő bűntől, de már jelezte, hogy az Egyház különleges kegyelmi kiváltságokat tulajdonított neki.

Éva és Mária

Az efezusi zsinat után a tétel még inkább kibontakozott – különösen a keleti egyházatyáknál –, és ez a vonal az 1054-es egyházszakadás után is megmaradt. Csak jóval később, a 16. századtól – részben a protestantizmus hatására – jelentek meg az ortodox teológiában számottevő ellenvélemények. A 7. századtól kezdve a keleti egyházban már ünnepelték Mária fogantatásának napját, majd az ünnep a 9. századtól a nyugati egyházban is elterjedt. A 13. századtól kezdve pedig a teológusok már egyre inkább a szeplőtelen fogantatás értelmében magyarázták az ünnepet. 

Akik ellenezték, többnyire nem elvi okokból tették, hanem egyértelmű érvek hiányára, illetve arra hivatkoztak, 

hogy a tan mintha csorbítaná Krisztus egyetemes megváltó érdemét. 

Ezt a nézetet képviselte többek között Aquinói Szent Tamás és Clairvaux-i Szent Bernát is. Duns Scotus és a tan védelmezői viszont arra mutattak rá, hogy Mária ugyanúgy rászorult a megváltásra, de nála Isten a megváltás kegyelmét mintegy elővételezetten alkalmazta, vagyis Krisztus érdemeit a fogantatás pillanatában érvényesítette.

A tridenti zsinat (1545–63), amikor az áteredő bűn egyetemességéről tanított, kifejezetten jelezte, hogy Máriát nem kívánja e tanítás alá vonni, így a kérdést nyitva hagyta, lehetővé téve a későbbi dogmatizálást. Az Egyház szerint a szeplőtelen fogantatás kinyilatkoztatott igazság, amely azonban hosszú időn át más hittételekbe „belefoglalva” volt jelen. A dogmafejlődés folyamata tette világossá azt, ami a hit szívében kezdettől fogva jelen volt. IX. Pius pápa 1854-ben ezért nem új tanítást hozott létre, hanem azt hirdette ki ünnepélyesen, ami az Egyház hitében már régóta élt.

A Szentírásban a hagyomány két helyet tekint a tan alapjának: az ősevangéliumot (Ter 3,15) és a Napba öltözött Asszony képét (Jel 12,1)

Mindkettő „asszonyról” és „ivadékáról” beszél, ám utóbbi szerint az asszony és ivadéka győz a kísértő és a gonoszság hatalma fölött.

Tehát az asszony fia mellett maga is részes a győzelemben, ezért a hagyomány szerint az asszony itt nem lehet Éva, csakis Mária. A másik alapvető szöveg pedig a fent már említett angyali üdvözlet, amelyben a „kegyelemmel teljes” megszólítás – ahogy már kifejtettem – arra utal, hogy Máriában olyan kegyelmi teljességnek kellett jelen lennie, amely méltóvá tette őt az Istenszülőségre.

Napba öltözött Asszony szobra a csíksomlyói kegyhelyen

Végezetül fontos leszögezni, hogy a szeplőtelen fogantatás tanát sohasem szabad elszakítani a megváltás egészétől és Krisztus személyétől. A megváltás kegyelme Máriában érte el sajátos módon a legmagasabb fokot, mert ő egyedülálló módon állt kapcsolatban Krisztussal – mind anyasága, mind hite révén. Ezért kapta Krisztus kegyelmét páratlan módon. 

És mint ilyen, benne ragyog fel az Egyház előképe is, így illett, hogy egész élete mentes legyen a bűn terhétől. Ahogy az Efezusi levél írja:ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.

***

(Nyitókép: A Szeplőtelen Fogantatás szobra a római Piazza di Spagnán / Mandiner)

