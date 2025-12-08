Mondhatott volna-e nemet Mária? – elmélkedés a legszabadabb igenről

Így az eredendő bűntől mentes lét nem kevesebb, hanem több szabadságot jelent. Kovács Zoltán mariológus atya szerint a bűnt nem tapasztalt lét szentsége és igazsága, vagyis a szeplőtelenség nemcsak Mária természetének sajátossága, hanem a bűnbeesés előtti állapoté is. Nem arról van szó tehát, hogy Mária ne mondhatott volna nemet, hanem arról, hogy az ő akaratát nem terhelte az a bűnre hajlást eredményező belső törés, ami bennünket igen.

A szeplőtelen fogantatás kegyelme tehát nem „előre programozott döntés”, hanem egy olyan isteni ajándék, amely lehetővé tette, hogy Mária a teljes emberi szabadsággal – a bűn terhe nélkül – dönthessen. Vagyis szabad akaratából azt akarhassa, amit Isten akar. Így maga vált a kegyelem „terévé”, amelyben szabadon és teljesen együttműködött Isten üdvözítő tervével. Hogy egy fordított példával szemléltessem: egy tökéletes szeretetben élő ember nem azért „nem tud” például megcsalni valakit, mert nincs rá szabadsága, hanem mert szabadsága teljes fényében saját lényegével totálisan ellentétes lenne a hűtlenség. És ez a „nem akarja” sokkal magasabb rendű, mint a „nem teheti”.

A szeplőtelen fogantatás célja tehát nem Mária döntésének előzetes biztosítása,

hanem az, hogy Isten méltó teret készítsen a Fiú megtestesülésének, úgy, hogy mindeközben Mária teljesen szabadon választhassa a küldetését.

A szeplőtelen fogantatás tanítása fokozatosan vált világossá az Egyház hitében és teológiai gondolkodásában. A 431-es efezusi zsinatig Mária kiváltságait elsősorban a „második Éva” szerepében értelmezték: vagyis az istenanyasághoz méltó szentségben, valamint az Istennek teljesen átadott, önajándékozó szüzességben.