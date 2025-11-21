Lehetnének többen, akik a legjobbat akarják gyermeküknek – akik folyamatosan áldást kérnek és mondanak rájuk

Persze, szívesen enne egy kis csokit a vacsora után. Elolvadhatok, ahogy manapság szokás, hogy „Édeském, hát persze, mindent, csak legyél boldog…!”, vagy megtagadhatom tőle a csokit. Szeretetlenül? Aligha. Inkább hosszabb távra előretekintve és azt mérlegelve, mi számára a valóban jó. Hogy ha most jön a csoki, el tud-e aludni negyven perc múlva, hogy meglegyen az ő korában szükséges 10-11 óra alvás reggelig. Hogy elősegíti-e az egészséges testi fejlődését a csoki, hogy mit okoz a fogainak, vagy hogy azt kell-e megtanulnia, hogy bármit, amit megkíván és kér, azonnal és akadálytalanul megkapja, nagyot lépve az elkényeztetett felnőttek sokasága felé. Igyekszem gondos, jó szülő lenni, amennyire csak tőlem telik.

Az Isten is annyira gondos és jó velünk, amennyire tőle telik – na de az a teljesség!

A végtelen, szerető és gondviselő Isten, aki a létbe hívott bennünket, aki már fogantatásunk előtt szeretett, hogyne azt akarná, ami nekünk valóban jó, ami a legjobb, s hogyne arra terelgetne, ami végül üdvösségünkre válik? Akkor is így van ez, ha akkor és ott nem kapjuk meg a finom csokiszeletet, ezért látszólag más a helyzet.

Mindent odaadni. Itt kezdődik az élet.