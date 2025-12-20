A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat reagált a baloldali média által terjesztett álhírekre – intézkedtek a szükséges jogi lépésekről

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a szervezet jó hírnevének védelme érdekében intézkedett a szükséges jogi lépésekről – írta a szervezet pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményekben.

Felidézték, hogy az elmúlt napokban az a valótlan állítás járta be a nyilvánosságot a szervezettel kapcsolatban, hogy „a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és kutatási intézményei nem rendelkeznek érvényes és hatályos szervezeti és működési szabályzattal”.