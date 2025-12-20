Ft
12. 20.
szombat
hun - ren magyar kutatási hálózat hvg.hu álhír

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat reagált a baloldali média által terjesztett álhírekre – intézkedtek a szükséges jogi lépésekről

2025. december 20. 18:30

Pontról pontra helyretették a valótlan állításokat.

2025. december 20. 18:30
null

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a szervezet jó hírnevének védelme érdekében intézkedett a szükséges jogi lépésekről – írta a szervezet pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményekben.

Felidézték, hogy az elmúlt napokban az a valótlan állítás járta be a nyilvánosságot a szervezettel kapcsolatban, hogy „a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és kutatási intézményei nem rendelkeznek érvényes és hatályos szervezeti és működési szabályzattal”.

„A 2025. október 27-ei bírósági nyilvántartásba vétellel létrejött HUN-REN és HUN-REN kutatási intézmények általános jogutódjai a jogelőd intézményeiknek, érvényes szervezeti és működési szabályok szerint működnek, a működésük jogfolytonos. Így az eddigi szervezeti és működési szabályzatok továbbra is érvényesek és hatályosak, megfelelő módon alkalmazandók, azoknak soron következő felülvizsgálata egyébként a szervezetfejlesztés következő ütemének megfelelően folyamatban van, azt majd az Irányító Testület tárgyalja” – írták, majd kiemelték: valótlan az az állítás, hogy a HUN-REN vagy a HUN-REN vezetése lenne felelős azért, hogy a törvényi rendelkezések szerint a szervezet sajátos jogállású jogi személyként való nyilvántartásba vételéről szóló bírósági döntés apróbb elírást, technikai pontatlanságot tartalmazott, amelynek azóta megtörtént a kiigazítása. Hangsúlyozták, ez a körülmény semmilyen módon nem érintette a HUN-REN jogszerű és hatékony működését.

Továbbá azt is megjegyezték, 

nem igaz az az állítás sem, hogy nem egyértelmű a szervezetben a munkáltatói jogok gyakorlása.

„Ezek gyakorlása egyértelmű, amelyet a HUN-REN törvény pontosan és részletesen szabályoz. A HUN-REN összes, csaknem 5000 munkatársának munkaszerződése aktualizálva lett az elmúlt időszakban” – áll a közleményben, majd kitértek a vezetők bérezéséről szóló valótlan állításokra is:

„Valótlanok a nyilvánosságban megjelent vezetői bérszintről szóló hírek, ezekkel ellentétben a HUN-REN felsővezetői bérezése megegyezik az állami szférában a hasonló felelősségi körű felsővezetői pozíciókban alkalmazott javadalmazások bérszínvonalával”

 – írják, majd részletezik:

„A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról szóló 2024. évi XCI. törvény értelmében, valamint ennek hatálybalépését megelőzően is, a szervezet mindenkori elnökének béréről az Irányító Testület dönt, a döntés során a szavazásban az érintett a jogszabályoknak megfelelően, mint a testület elnöke, nem vesz részt.”

A közlemény szerint 

valótlan a hvg.hu állítása, hogy a HUN-REN sajtóosztályától bármilyen információt kapott volna vezető munkatársak munkaviszonyával kapcsolatosan.

„Teljes mértékben hamis és valótlan annak a képnek a sugallása, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat az őt szabályozó törvény hatálybalépése és a szervezet annak megfelelő megújítását követően nem a céloknak és küldetésnek megfelelően, a jogszabályok szerint meghatározott rendben működne. Az ilyen állításokat határozottan visszautasítjuk a hálózat egésze és abban dolgozó több ezer kiváló kutató nevében” – írják, majd zárásként megjegyezték:

„A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a róla megjelent valótlan vagy félrevezető, adott esetben politikailag motivált állításokat visszautasítja, ugyanakkor mint eddig is, a továbbiakban is nyitott arra, hogy a szakmai célokról és küldetésről, a szervezet jövőképéről hiteles tájékoztatást adjon.”

Nyitókép: Hun-Ren

 

nyugalom
2025. december 20. 19:59
Mi jar az alhirekert?
gullwing
2025. december 20. 19:04
Perelni.
yalaelnok
2025. december 20. 18:55
Ezek az aljas mocskok (Hvg és a többi hisztiző) csak a zavarkeltésben, rágalmazásban, hazudozásban érdekeltek.
csulak
2025. december 20. 18:48
penzbuntetesre itelni oket
