A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat reagált a baloldali média által terjesztett álhírekre – intézkedtek a szükséges jogi lépésekről

nem igaz az az állítás sem, hogy nem egyértelmű a szervezetben a munkáltatói jogok gyakorlása.
„Ezek gyakorlása egyértelmű, amelyet a HUN-REN törvény pontosan és részletesen szabályoz. A HUN-REN összes, csaknem 5000 munkatársának munkaszerződése aktualizálva lett az elmúlt időszakban” – áll a közleményben, majd kitértek a vezetők bérezéséről szóló valótlan állításokra is:
„Valótlanok a nyilvánosságban megjelent vezetői bérszintről szóló hírek, ezekkel ellentétben a HUN-REN felsővezetői bérezése megegyezik az állami szférában a hasonló felelősségi körű felsővezetői pozíciókban alkalmazott javadalmazások bérszínvonalával”
– írják, majd részletezik:
„A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatról szóló 2024. évi XCI. törvény értelmében, valamint ennek hatálybalépését megelőzően is, a szervezet mindenkori elnökének béréről az Irányító Testület dönt, a döntés során a szavazásban az érintett a jogszabályoknak megfelelően, mint a testület elnöke, nem vesz részt.”