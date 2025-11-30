„Verseny a legaljáig” – Trumpék könyörtelenül elkezdték listázni az álhírgyártókat

A Fehér Ház hivatalos weboldalán pénteken indítottak egy új szekciót, ahol azokat a médiafelületeket és újságírókat gyűjtik össze, akik politikai elfogultságból félrevezetően tudósítottak, illetve álhíreket terjesztettek.

„Félrevezető. Elfogult. Leleplezett.”

– olvasható az oldal tetején, alatta pedig a „hét médiasértői” kerülnek felsorolásra, vagyis azok, akik a legsúlyosabb ferdítést követték el az adott héten.