Fehér Ház Balliberális álhírgyártás Politico álhírgyártás álhír usa

„Verseny a legaljáig” – Trumpék könyörtelenül elkezdték listázni az álhírgyártókat

2025. november 30. 17:02

Donald Trumpéknál betelt a pohár: mostantól a kormányzati honlapon, név szerint listázzák az elfogult újságírókat és a fake news-gyárakat. A „szégyenfalon” a CNN és a New York Times mellett ott virít a Magyarországról is gyakran ferdítő Politico.

2025. november 30. 17:02
null

A Fehér Ház hivatalos weboldalán pénteken indítottak egy új szekciót, ahol azokat a médiafelületeket és újságírókat gyűjtik össze, akik politikai elfogultságból félrevezetően tudósítottak, illetve álhíreket terjesztettek.

„Félrevezető. Elfogult. Leleplezett.”

– olvasható az oldal tetején, alatta pedig a „hét médiasértői” kerülnek felsorolásra, vagyis azok, akik a legsúlyosabb ferdítést követték el az adott héten.

Az oldalon, ha lejjebb görgetünk, az „Elkövetők szégyenfala” (Offender Hall of Shame) következik, vagyis a leírás szerint „a média hamis és félrevezető beszámolóinak nyilvántartása”.

Az első hét „top három díjazottja” a Boston Globe, a CBS News és az Independent újságírói lettek, akik „félreértelmezték Donald Trump azon felhívását, hogy a Kongresszus tagjait vonják felelősségre felbujtás miatt, és azt állították, hogy az elnök a kivégzésüket követelte”. A Fehér Ház állítása szerint ezekkel az álhírekkel azt a benyomást keltették, mintha Trump illegális parancsot adott volna a katonáknak. Ezzel szemben „Trump elnök minden kiadott parancsa törvényes volt. Veszélyes, ha hivatalban lévő kongresszusi tagok biztatják az Egyesült Államok hadseregét az engedetlenségre, és Trump elnök azért szólalt fel, hogy vonják őket felelősségre” – írják.

Az eddig négy oldalas szégyenfalra felkerült többek között a CNN, a Wall Street Journal, a Washington Post, a BBC és a Politico több állítása is.

A brüsszeli lapot pár napja Magyarországgal kapcsolatban is álhírgyártáson kapták, amikor egy, a 2026-os magyarországi választási eredményre vonatkozó grafikonból kivették a Fidesz előnyét mérő Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ kutatásait, helyette pedig a kilenc százalékos Tisza-előnyről szóló Publicus legújabb adatait tették, hogy ne a Fidesz, hanem a Tisza jöjjön ki fő esélyesként.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fehér Ház eddig három esetben találta politikailag részrehajlónak vagy félrevezetőnek a Politico beszámolóját: egy esetben például azért, mert egy, a hatóságok által letartóztatott illegális bevándorlót szándékosan „ártatlan robogósként” próbáltak beállítani; egy másik alkalommal pedig azt írták, hogy Steve Witkoff különleges megbízott „tapasztalatlansága” jól látszik abból, hogy nem sikerül előrelépést elérnie az Oroszországgal folytatott tárgyalások során. JD Vance alelnök szerint a Politico cikke külső befolyásolásra, lejáratás céljából született, amely figyelmen kívül hagyja a nyilvános, hivatalos nyilatkozatokat, miközben névtelen forrásokra támaszkodik.

Végezetül a Fehér Ház nemcsak az egyes eseteket regisztrálja, hanem azt is számon tartja, hogy melyik lap gyárt visszatérően félrevezető álhíreket. Ehhez egy toplistát is létrehoztak:

 „Verseny a legaljáig” 

(Race to the bottom) néven, amelyet jelenleg a Washington Post vezet, de előkelő helyen áll a fake news gyártásban a CNN, a New York Times és a Politico is.

Nyitókép: Fehér Ház hivatalos oldala

nyugalom
2025. november 30. 18:51
Kövessük mi is!
altercat1
2025. november 30. 18:27
Ilyen szégyenfal itthon is kellene. Belevéve a közvélemény-kutatókat is.
kiss.istvan770
•••
2025. november 30. 17:57 Szerkesztve
"a kormányzati honlapon, név szerint listázzák az elfogult újságírókat és a fake news-gyárakat." Az elnöki tájékoztató terem falát is ki kellene tapétázni vele, marha nagy betűkkel, hogy a kedves "újságírók" szemét is kiszúrja!
SzaboGeza
2025. november 30. 17:55
KÖSZÖNJÜK!!!:)))
