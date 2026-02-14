Hogyan emlékezünk? – neves agykutatót kérdeztünk

Számomra a lényeges kérdés, hogy a sejtszintű, molekuláris és hálózatszintű szerveződési és működési elvek mennyire általánosíthatók például a rágcsálók és az emberi agy között. Én hiszek benne, hogy általánosítatók. Könnyű elképzelni, hogy – sarkítva – azonos molekulákból felépülő azonos idegsejtek hozzák létre az agykérgi hálózatokat egerekben és emberekben is úgy, hogy az egyetlen különbség a kéreg mérete, a benne lévő sejtek, szinaptikus kapcsolatok száma. Azaz egy tisztán mennyiségi növekedés az alapja a sokkal összetettebb kognitív képességnek. Azt sem lehet kizárni, hogy más típusú idegsejtek és kapcsolati hálók építik fel az emberi agykérget, azonban az utóbbi évtized kutatásai inkább abba az irányba mutatnak, hogy

sok-sok azonos építőelem van az egér és az ember agykérgében,

azaz a celluláris szintű különbségek ritkábbak. Ha igaz, hogy az idegsejtek zöme hasonló, akkor nem nehéz meggyőzni a társadalmat arról, hogy nagyon hasznos tudást szerzünk az agyunk működéséről akkor is, amikor egerek agyának működését vizsgáljuk. Ha már jól ismerjük az egerek agyában a memória kialakulásának molekuláris és celluláris mechanizmusát, akkor is hosszú idő kell még, hogy mindezt megerősítsük az emberi folyamatokra – de sokkal rövidebb, mint ha csak akkor kezdenénk vizsgálni az emberi memóriafolyamatokat, amikor már meglesz az eszköztárunk hozzá.”

Ha hosszú élet adatik az embernek, megúszhatja-e az öregkori elbutulást? A kutató a reménykedő kérdésre mérsékelten optimista választ ad:

„Valószínűbb, hogy nem, mint hogy igen. Az agyat érintő betegségek közül a neurodegeneratív betegségek gyógyítása tűnik számomra a legnagyobb kihívásnak. Ezek patomechanizmusának megértése és új terápiák kifejlesztése sok évtizedes munka az agykutatóknak. Nem gondolom, hogy harminc év múlva lesz egy kis piros gyógyszer, amely meggyógyítja az Alzheimer-kóros beteget, hanem valószínűbb, hogy lesznek módszerek, amelyek a betegség kialakulását lassítják vagy meggátolják. Az is valószínű, hogy ezeket a szereket nem a betegeknek kell szedniük, hanem jóval hamarabb, esetleg már negyven-ötven éves korban el kell kezdeni a használatukat. Azaz a mostani tízévesek harminc év múlva már el tudnak kezdeni olyan készítményeket szedni, amelyek megakadályozzák, hogy hetven-nyolcvan éves korukra neurodegeneratív betegségekben szenvedjenek. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak az én jóslásom, nem vagyok a világ vezető szakembere ezen a területen.”