Ukrán onlyfans „modellek” melltartó nélkül hirdetik, milyen szép hely a szétlőtt Ukrajna, Zelenszkij neve is felmerült

Kimondták az ukránok: nagyobb fenyegetést jelent rájuk Zelenszkij korrupt rezsime, mint Putyin rakétái
Az aranybudi-botrány egyre jobban zavarja az embereket, akik egyre nehezebben tudnak megélni a háború közepette.
Mit számít a háború, ha az Instagramból, a TikTokból, meg az Onlyból luxuséletet lehet finanszírozni, és még politikai hátszelet is kap az ember lánya?
Lassan négy éve, hogy Oroszország megindította a teljes körű offenzívát Ukrajna ellen, a háború pedig azóta is dübörög. Hiába a nemzetközi erőfeszítések, még mindig emberek tízezrei vesznek oda értelmetlenül a fronton. Családok várják haza a katonákat, anyák, apák, feleségek és gyermekek százezrei kapják meg a szörnyű hírt: szerettük elesett.
A többség leginkább túlélni akar. Vannak azok az ukránok, akik a háború elől el tudtak még menekülni. Őket Magyarország és a többi uniós állam befogadta és segítette, ahogy csak tudta. Másoknak ez nem sikerült, vagy nem akarták elhagyni a szülőföldjüket: Ukrajna férfilakosságából százezrek, akik nem engedhették meg maguknak a „kilépő” megfizetését a határőröknek, saját otthonukban kénytelenek meghúzni magukat, mert ha kilépnének az utcára, nagyon hamar a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) kezei közé kerülnének, onnan egy kiképzőtáborba, s jó eséllyel a frontra.
Még biztosabb a sorsa annak, aki megpróbál a maga szakállára átszökni a határon – ha elkapják, kérdés nélkül viszik a frontra.
Persze, olyan is van, aki számára nem okoz gondot a határátlépés, oda-vissza, ahogy kedve tartja. Ők hamis orvosi igazolásokkal vagy egyéb indokkal szerzett mentesítő papírjaikkal gond nélkül járkálnak ki-be a határon, mert üzleti érdekeltségeik miatt vagy politikai bekötéseik révén belefér nekik kiperkálni a 10-20 ezer dollárt a papírokra, vagy az 500-1000 dollárt a határőrök megkenésére.
Talán nem véletlen, hogy egy friss felmérés szerint – igaz, ez már az aranybudi-botrány után készült – az átlagukrán szemét már jobban szúrja a korrupció, mint amennyire az orosz támadásoktól tart.
Ebből a körből is kiemelkedik a felső tízezer. Nem csak Zelenszkij közvetlen emberei és oligarchái, akikről immár a nyugati sajtó is óvatosan elkezdett cikkezni, hanem egy ennél jóval szélesebb kör: az úgynevezett „Monaco-zászlóalj”.
Busásan fizeti Zelenszkij az oligarcháit, akik lopnak a hadseregből és lopnak az újjáépítésből is, miközben a nép és a katonaság szenved – írta meg a svájci Neue Züricher Zeitung.
Legalábbis így gúnyolja az ukrán köznép a Nyugat-Európában a nyugat-európaiak számára is elérhetetlen luxuséletet élő, egyébként minden emberi számítás szerint hadköteles korú férfiakból álló felső tízezret, aki minden pénzt kitalicskázott az országból, netán most is zsíros üzleteket köt, de nem koszolja be a kezét azzal, hogy fegyvert is fogjon az országért, amelyen meggazdagodott.
„Monaco-zászlóalj” – így gúnyolja az ukrán köznép a Nyugat-Európában héderelő, egyébként minden emberi számítás szerint hadköteles elitjüket. De mi az a Robin Hood-elv?
Róluk sok cikkben megemlékezett már az ukrán szelepsajtó, és annak nyomán részben a nyugati is.
Apropó, pénzcsinálás a háborúból: egy BBC-riport szerint már a háború első hónapjaiban kamu adománygyűjtő webhelyek százaival nyúlták le az ukránoknak és Ukrajnának adakozni kívánó, jóhiszemű embereket, a hasonló átverésekre pedig a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is felhívta a figyelmet. A háborús könnyek vámszedői azonban nem csak direkt módon húzzák le az embereket, hanem van ennek egy közvetett verziója is, amikor a (némi eufemizmussal szólva)
egy különleges piacon tesznek szert előnyre a részvét által.
Ugyanis végül, de nem utolsósorban vannak azok az ukránok, akik úgy tesznek szert szép összegekre, hogy inkább kontentet csinálnak magukból, meg kicsit a háborúból, mert a követők azok nagyon kellenek. Aki egy kicsit szakavatottabb a közösségi médiában, biztos találkozott már Anna Malygon, Darya Komarova vagy éppen Kateryna Dudka nevével. A három hölgyben több közös tulajdonság is van: eszméletlen sok követőjük van az Instán és TikTokon, és ha ez nem lenne elég:
a testükből élnek,
hiszen Onlyfans oldalukon előszeretettel mutogatják bájaikat az erre fogékony, vaskosabb pénztárcájú, főleg nyugati követőknek.
A biznisz virágzik: statisztikák szerint mintegy ötezer ukrán nő keresheti a pénzt a testével a neten, amivel az ukrán államnak egy igazi problémája van, hogy nem (Ukrajnában) fizetnek adót az általuk termelt 120 millió dollárnyi (mintegy 40 milliárd forintnyi) bevételből.
Akik nem ismernék, az OnlyFans egy előfizetéses online platform, ahol a “modellek” 18+ – os tartalmakért cserébe pénzt kérhetnek a követőiktől. Hogy kipörgessék az algoritmusban lévő lehetőségeket, a lányok nem restek egymással folyamatosan közös produkciókat gyártani, átterelve a felhasználót egyik hölgyről a másikra. A számok pedig érkeznek is, Kateryna Dudkának Instagramján 276 ezer, TikTok-csatornáján 122 ezer követő van, ami mellé 2,4 millió lájk párosul, míg OnlyFans csatornáján 46 ezer lájk van.
A Harkivban született, jelenleg Los Angelesben élő Darya Komarova is A-kategóriás netceleb: Instagramon 915 ezren, Tiktokon 475 ezer követik, utóbbin mellé 9 millió lájk társul, a meztelen képekre szakosodott Onlyn pedig már 291 ezren mutatták ki felé tetszésüket.
Az ukrán trió legismertebb tagja a polgári színészeti szakmában már kipróbált, ám nagy sikereket nem elérő Anna Malygon. A 23 éves modell az IMDB szerint eddig egy rendes munkát kapott: a Kesha nevű amerikai énekes klipjében szerepelt 2024-ben. Az Onlyfansen viszont nagyon is népszerű lett: a felnőtt tartalmakkal teli oldalon bájait pénzzé tevő Malygon már egymillió lájknál jár, Instán 2,4 millióan követik, TikTokon pedig a legismertebb celebeket megszégyenítő számokat tudhat magáénak: 7,2 millió követő mellett 430 millió lájkkal büszkélkedhet.
A szintén harkivi születésű, de Los Angelesben élő Malygon akkor durrant be igazán a közösségi médiába, mikor elkezdett Ukrajna mellett kampányolni, nem is akármilyen módon.
Ukrán vagyok és ez az autóm, ukrán vagyok és ez a templomom”
– mondja a videóban, illusztrációként pedig a maga mögött lévő romos, a háborúban megsérült templomot és egy rommá lőtt autót mutat terepmintás ruhában.
Mi sem áll azonban távolabb a valóságtól, hiszen Malygon az Onlyfansnek és a többi közösségi oldalnak köszönhetően kimondott jólétben él a tengerentúlon.
Becslések szerint a vagyona már meghaladja az egymillió dollárt, egy impozáns épületet bérel és több luxusautója is van. Malygon kampányát többen kritizálták, amiért ukránok a bombázás és a háború következményeinek közvetlen kitéve élik életüket, miközben ő a háborút kihasználva profitál az áldozatszerepből felépített imázsból.
Az ukránok körében ugyancsak komoly vitákat gerjesztett a jelenség, igaz, volt, aki a háború elején még „a férfiakat” okolta, mert a neten hatszor annyian kerestek rá az ukrán nőkkel készült felnőtt tartalmakra, mint korábban, és tény, hogy megszaporodtak a homályos munkaköri leírással ellátott álláshirdetések is, mint arról egy Euronews-riport is beszámol (vagyis a keresleti oldal is adott).
És természetesen nem maradhatott ki a politika sem mindebből:
Ukrajnában mozgalom indult annak érdekében, hogy legyen végre legális a prostitúció;
az erről szóló törvényjavaslat pont egy onlyfans-modell által indított petíció nyomán kapott nyilvánosságot. Minderre egyébként Volodimir Zelenszkij elnök meglepő választ adott: fontolgatja, hogy legálissá teszik a fizető szexuális szolgáltatásokat.
A pornót szeretné legálissá tenni a hölgy, váratlan választ kapott magától az elnöktől.
És ha már Zelenszkij és felnőttipar: a ZIMOVSKY Telegram-csatorna információi szerint az ukrán elnök családi vállalkozása, a Kvartal–95 Stúdió casting részlegénél prostituáltakat is toboroznak és közvetítenek, elsősorban luxusra vágyó ügyfélkörnek: oligarcháknak, politikusoknak.
Talán az sem véletlen, hogy kisebb botrány keveredett abból, amikor Zelenszkij keze kissé megszaladt és maga is posztolta az említett Malygon művésznevű onlyfans-modell egyik szexuális tratalmú videóját, amit rövidesen törölnie is kellett X-oldaláról a felháborodás miatt.
Mindezt érdemes összehasonlítani azzal az élettel, ami az átlagos ukrán nőnek kijut; Kijevben éppen csattogó mínuszok között igyekeznek generátorokról fűtést és áramot biztosítani a családnak, másutt – főleg, ahol a férfiakat már elvitték katonának, vagy ahol a családfő éppen bujkálni kényszerül a sorozások elől – a nők látják el a férfimunkát is, családfenntartóként kőkeményen megdolgozva a magyarhoz képest fele-harmada fizetésekért, vagy még kevesebbért; már, ahol van munka.
Másfél száz gyerek, másfél száz jövő: sokkal többet ad a Szent Margit-program a rászoruló és érdemes kárpátaljai gyermekeknek, mint a havi tízeurós ösztöndíj. Ahogy a támogatóiknak is. Veczán Zoltán írása.
