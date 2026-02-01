Ukrán onlyfans „modellek” melltartó nélkül hirdetik, milyen szép hely a szétlőtt Ukrajna, Zelenszkij neve is felmerült

Lassan négy éve, hogy Oroszország megindította a teljes körű offenzívát Ukrajna ellen, a háború pedig azóta is dübörög. Hiába a nemzetközi erőfeszítések, még mindig emberek tízezrei vesznek oda értelmetlenül a fronton. Családok várják haza a katonákat, anyák, apák, feleségek és gyermekek százezrei kapják meg a szörnyű hírt: szerettük elesett.

Ukránok menni Monaco

A többség leginkább túlélni akar. Vannak azok az ukránok, akik a háború elől el tudtak még menekülni. Őket Magyarország és a többi uniós állam befogadta és segítette, ahogy csak tudta. Másoknak ez nem sikerült, vagy nem akarták elhagyni a szülőföldjüket: Ukrajna férfilakosságából százezrek, akik nem engedhették meg maguknak a „kilépő” megfizetését a határőröknek, saját otthonukban kénytelenek meghúzni magukat, mert ha kilépnének az utcára, nagyon hamar a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) kezei közé kerülnének, onnan egy kiképzőtáborba, s jó eséllyel a frontra.