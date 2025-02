Lenyűgöző: így lesz tíz eurókból kisebb csoda Kárpátalján!

Fotó: Mandiner-archív

„Ha felnövök, én is szeretnék ilyen felnőtté válni!” – írja köszönőlevelében az egyik gyermek, s nem ő az egyetlen. Jenő atya mesél olyan volt támogatottról, aki bár ma már nem Kárpátalján él, munkába állt, s most ő segít több itteni kisgyereket. A szervezők nemritkán a támogatóktól is kapnak köszönőlevelet, és rendszerint elérzékenyülnek az ilyen soroktól: „Hálásan köszönöm a Jóistennek, hogy támogathatom a kislányt, és kérem a Jóisten áldását, hogy vezesse ezeket a szorgalmas kisgyerekeket a szeretet útján tovább” – árulja el Kész Brigitta. A program a támogatóknak is sokat nyújt. Egy hölgy szolyvai származású édesapja még nyolcvanévesen is emlékezett rá, hogy egy francia nőtől egy szervezeten keresztül időnként csomagot kapott, amelyben ritka kincs: kakaópor is volt. A hölgy úgy érezte, ő is szeretne egy fiához hasonló korú fiatalt támogatni, és meghívta magukhoz a családot. Mint írta, sok értékes emberrel ismerkedhetett így meg, s még pelmenyit is megtanult készíteni. „Testvéreink ők, akik a nehéz idők dacára is tisztességes emberek. A gyermekeknek pedig különösen jó érzés, hogy valaki ismeretlenül-önzetlenül jót tesz velük” – fogalmazott egy másik támogató, aki idén is csatlakozott a programhoz.

