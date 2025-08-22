Prigozsin édesanyja elmesélte, mit tett volna a fia, ha a Wagner eléri Moszkvát

Annyira komoly a helyzet Kurszknál, hogy riadóztatták a rettegett Wagner-csoportot is
Eddig Belaruszban állomásoztak, de most lépni kényszerült az orosz hadvezetés.
„Putyin séfje” végül azért állította le a menetet, hogy elkerülje a további vérontást az orosz reguláris csapatok között.
Az orosz hadúr és üzletember, Jevgenyij Prigozsin a kudarcba fulladt lázadása után az anyjának azt mondta, várhatóan meghal, és néhány nappal később le is zuhant a magánrepülőgépe – számol be a The Guardian. A lap emlékeztet, hogy a hírhedt Wagner zsoldoscsoport alapítója 2023 nyarán halt meg, amikor repülőgépe lezuhant, két hónappal azután, hogy harcosai rövid ideig átvették az irányítást a déli orosz városban, Rosztov-na-Donauban, és előrenyomultak Moszkva felé, hogy megdöntsék az ország katonai vezetését.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig Belaruszban állomásoztak, de most lépni kényszerült az orosz hadvezetés.
A 85 éves Violetta Prigozsina azt mondta, a hatóságok még mindig nem közölték vele, mi történt a fiával. A nyugati hírszerző ügynökségek úgy vélik, hogy Prigozsint valószínűleg Vlagyimir Putyin parancsára egy fedélzeti robbanás ölte meg, megtorlásul a lázadásáért.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy ellenőrzés során rejthették el a kisméretű bombát Prigozsin repülőgépébe.
Prigozsina, aki háborúpárti művészeti galériát vezet, elmondta, megpróbálta lebeszélni fiát a moszkvai támadásról, figyelmeztetve, hogy túlbecsüli támogatói számát. A fia azonban hitt abban, hogy sokan támogatják.
Prigozsin rövid életű lázadását, amelyet több száz leghűségesebb harcosával indított, hetekig tartó feszültség előzte meg az orosz védelmi minisztériummal és a legfőbb parancsnokokkal, akiket korrupcióval vádolt. Akkoriban
a Wagner kulcsszerepet játszott Oroszország ukrajnai offenzívájában, Prigozsin harcosait gyakran vetették be rohamcsapatként a kelet-ukrajnai csatákban.
Bár egyetlen jelentős politikai személyiség sem támogatta Prigozsin lázadását, a közvélemény-kutatások szerint annak csúcspontján a nyers, rendszerellenes retorikája széles körben visszhangra talált, és jelentős támogatást szerzett neki az oroszok körében.
Amikor a Wagner-csapatok átvették az irányítást a fontos katonai létesítmények felett Rosztov-na-Donauban, Prigozsin meleg fogadtatásban részesült a helyiek részéről. De Moszkvától körülbelül 193 kilométerre lévő helyszínen leállította a menetelést, miután több telefonbeszélgetést folytatott magas rangú orosz tisztviselőkkel és a közvetítőként fellépő belorusz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával.
Nem állt szándékában megdönteni Putyin hatalmát, egyáltalán nem. Csak a katonai vezetéshez akart eljutni”
– tette hozzá az asszony, azt állítva, hogy fia azért állította le a menetet, hogy elkerülje a további vérontást az orosz reguláris csapatok között.
Prigozsin halála után az orosz hatóságok gyorsan léptek, hogy lefoglalják széles körű üzleti birodalmát, amely messze túlmutatott a zsoldos tevékenységeken, és magában foglalt online „botfarmokat”, afrikai bányászati vállalkozásokat és egy hatalmas vendéglátóipari üzletágat – innen ered a „Putyin séfje” beceneve.
Fotó: Olga MALTSEVA / AFP