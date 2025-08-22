Prigozsin édesanyja elmesélte, mit tett volna a fia, ha a Wagner eléri Moszkvát

Prigozsina, aki háborúpárti művészeti galériát vezet, elmondta, megpróbálta lebeszélni fiát a moszkvai támadásról, figyelmeztetve, hogy túlbecsüli támogatói számát. A fia azonban hitt abban, hogy sokan támogatják.

Prigozsin rövid életű lázadását, amelyet több száz leghűségesebb harcosával indított, hetekig tartó feszültség előzte meg az orosz védelmi minisztériummal és a legfőbb parancsnokokkal, akiket korrupcióval vádolt. Akkoriban

a Wagner kulcsszerepet játszott Oroszország ukrajnai offenzívájában, Prigozsin harcosait gyakran vetették be rohamcsapatként a kelet-ukrajnai csatákban.

Bár egyetlen jelentős politikai személyiség sem támogatta Prigozsin lázadását, a közvélemény-kutatások szerint annak csúcspontján a nyers, rendszerellenes retorikája széles körben visszhangra talált, és jelentős támogatást szerzett neki az oroszok körében.

Amikor a Wagner-csapatok átvették az irányítást a fontos katonai létesítmények felett Rosztov-na-Donauban, Prigozsin meleg fogadtatásban részesült a helyiek részéről. De Moszkvától körülbelül 193 kilométerre lévő helyszínen leállította a menetelést, miután több telefonbeszélgetést folytatott magas rangú orosz tisztviselőkkel és a közvetítőként fellépő belorusz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával.

Nem állt szándékában megdönteni Putyin hatalmát, egyáltalán nem. Csak a katonai vezetéshez akart eljutni”

– tette hozzá az asszony, azt állítva, hogy fia azért állította le a menetet, hogy elkerülje a további vérontást az orosz reguláris csapatok között.

Prigozsin halála után az orosz hatóságok gyorsan léptek, hogy lefoglalják széles körű üzleti birodalmát, amely messze túlmutatott a zsoldos tevékenységeken, és magában foglalt online „botfarmokat”, afrikai bányászati vállalkozásokat és egy hatalmas vendéglátóipari üzletágat – innen ered a „Putyin séfje” beceneve.

Fotó: Olga MALTSEVA / AFP