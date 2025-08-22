Ft
Rosztov-na-Donauban Putyin Moszkva Oroszország Wagner Prigozsin

Prigozsin édesanyja elmesélte, mit tett volna a fia, ha a Wagner eléri Moszkvát

2025. augusztus 22. 22:22

„Putyin séfje” végül azért állította le a menetet, hogy elkerülje a további vérontást az orosz reguláris csapatok között.

2025. augusztus 22. 22:22
Jevgenyij Prigozsin

Az orosz hadúr és üzletember, Jevgenyij Prigozsin a kudarcba fulladt lázadása után az anyjának azt mondta, várhatóan meghal, és néhány nappal később le is zuhant a magánrepülőgépe – számol be a The Guardian. A lap emlékeztet, hogy a hírhedt Wagner zsoldoscsoport alapítója 2023 nyarán halt meg, amikor repülőgépe lezuhant, két hónappal azután, hogy harcosai rövid ideig átvették az irányítást a déli orosz városban, Rosztov-na-Donauban, és előrenyomultak Moszkva felé, hogy megdöntsék az ország katonai vezetését.

A 85 éves Violetta Prigozsina azt mondta, a hatóságok még mindig nem közölték vele, mi történt a fiával. A nyugati hírszerző ügynökségek úgy vélik, hogy Prigozsint valószínűleg Vlagyimir Putyin parancsára egy fedélzeti robbanás ölte meg, megtorlásul a lázadásáért.

Prigozsina, aki háborúpárti művészeti galériát vezet, elmondta, megpróbálta lebeszélni fiát a moszkvai támadásról, figyelmeztetve, hogy túlbecsüli támogatói számát. A fia azonban hitt abban, hogy sokan támogatják.

Prigozsin rövid életű lázadását, amelyet több száz leghűségesebb harcosával indított, hetekig tartó feszültség előzte meg az orosz védelmi minisztériummal és a legfőbb parancsnokokkal, akiket korrupcióval vádolt. Akkoriban 

a Wagner kulcsszerepet játszott Oroszország ukrajnai offenzívájában, Prigozsin harcosait gyakran vetették be rohamcsapatként a kelet-ukrajnai csatákban.

Bár egyetlen jelentős politikai személyiség sem támogatta Prigozsin lázadását, a közvélemény-kutatások szerint annak csúcspontján a nyers, rendszerellenes retorikája széles körben visszhangra talált, és jelentős támogatást szerzett neki az oroszok körében.

Amikor a Wagner-csapatok átvették az irányítást a fontos katonai létesítmények felett Rosztov-na-Donauban, Prigozsin meleg fogadtatásban részesült a helyiek részéről. De Moszkvától körülbelül 193 kilométerre lévő helyszínen leállította a menetelést, miután több telefonbeszélgetést folytatott magas rangú orosz tisztviselőkkel és a közvetítőként fellépő belorusz elnökkel, Aljakszandr Lukasenkával.

Nem állt szándékában megdönteni Putyin hatalmát, egyáltalán nem. Csak a katonai vezetéshez akart eljutni” 

– tette hozzá az asszony, azt állítva, hogy fia azért állította le a menetet, hogy elkerülje a további vérontást az orosz reguláris csapatok között.

Prigozsin halála után az orosz hatóságok gyorsan léptek, hogy lefoglalják széles körű üzleti birodalmát, amely messze túlmutatott a zsoldos tevékenységeken, és magában foglalt online „botfarmokat”, afrikai bányászati vállalkozásokat és egy hatalmas vendéglátóipari üzletágat – innen ered a „Putyin séfje” beceneve.

Fotó: Olga MALTSEVA / AFP

counter-revolution
2025. augusztus 22. 23:15
Tarjányi legjobb sztorija volt ez a Prigozsin-menet. Alig szopta le a faszt a füstös képű szoci bűnöző. 🤣🤣🤣 Azóta is szakért. 🤣🤣🤣
angeleye
2025. augusztus 22. 22:53
Mama! Inkább süssön valamit, ne politizáljon. Higgyen Vlagyimir Vlagyimirovicsnak: a maga fia bonyolult ember volt.
starmind
2025. augusztus 22. 22:48 Szerkesztve
Prigozsint az amerikaiak (angolszászok) építették fel és azt tervezték, hogy a háború egy lényeges pillanatában hirtelen megfordítják és bevetik Putyin ellen. Mivel Putyin egy kiválóan képzett hírszerző tiszt és katona, valszeg előbb tudott az akcióról, mint maga Prigozsin. Tökéletesen felépítette a védekezést és nyugodtan várták, hogy a moszkva alatti tölcsérbe bemenjenek a lázadók. Gondolom egy óvatos figyelmeztető mondatot a régi jó viszonyra tekintettel kapott Putyinéktól: esetleg nem kellene tovább menniük... és Prigozsin ezt megfogadta. Ezért élhetett még néhany hétig. Azt Prigozsin is tudta, hogy amint felfedi magát és elindul, azzal aláírta a halálos ítéletét, mert az oroszok soha nem kegyelmeznek a haza elárulóinak. Így történt.
FAdamus
2025. augusztus 22. 22:30
Nem akarta megdönteni a kormányt, de azért hadsereggel vonult a fővárosba. Nem volt akkor a legélesebb kés a fiókban.
