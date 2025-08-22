Ft
08. 23.
szombat
gép Airbus A321 Róma utas pilóta Bologna Wizzair

Életükért könyörgő utasok: horrorisztikus jelenetek a Wizzair fedélzetén (VIDEÓ)

2025. augusztus 22. 21:38

A repülőgép hatalmas viharba került, a pilóta végül Róma helyett Bolognában szállt le.

2025. augusztus 22. 21:38

A délkelet-spanyolországi Alicantéből Rómába tartó Airbus A321-es repülőgép – a Wizzair egyik járata – csütörtök reggel korán kényszerleszállást hajtott végre Bolognában – számol be a The Sun. A gép ugyanis hatalmas viharba került. A közösségi médiára sokkoló felvételeket töltöttek fel, az látható és hallható rajtuk, hogy 

az utasok sírva és kétségbeesetten imádkoznak és kiabálnak a sötét utastérben.

A pilóta Rómában, a Fiumicinón, az ország legforgalmasabb repülőterén akart landolni, de több kísérlet után feladta a tervezett útvonalat, és átirányította a gépet 250 mérföldre lévő Bolognába. A járat már egy óra 17 perces késéssel indult, és végül hajnali 3:57-kor landolt, csaknem három órával azután, hogy Rómába kellett volna érkeznie. Az utasokat busszal szállították el Bolognából Rómába.

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube

@italo_papi Forti turbolenze a causa del mal tempo sui cieli di Roma impediscono l’atterraggio del volo Wiz Air partito da Alicante, Spagna e diretto alla capitale. Il pilota costretto a monovre estreme dopo un primo tentativo di atterraggio alla fine opta per dirottare l’aereo all’aeroporto di Bologna, tutti i passeggeri sono rimasti illesi, i primi commenti evidenziano forte stress e il terrore vissuto in alta quota. La compagnia aerea sta valutando le modalità di trasporto via terra dei passeggeri per il rientro a Roma. Si attendono ulteriori notizie su eventuali rimborsi. #aereo #plane #wizair #turbolenze #maltempo ♬ suono originale - Periodista nocturno✨

 

Boruss Demeter
2025. augusztus 22. 23:35
Zuhanó repülőgépen nincs ateista.
philon-2
2025. augusztus 22. 22:46
Miért könyörögne valaki az életéért?
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 22. 22:10
A tiktok lájkok fontosak, azokért mindent; lehet h utolsó perceit éli, mert lezuhan a gép de a küldetést (= videót készíteni a követők számára) teljesíteni kell.
GrumpyGerald
•••
2025. augusztus 22. 22:07 Szerkesztve
Hát mi másért repkedünk konzerdobozokban több kilométer magasban, ha nem az élményekért?!
