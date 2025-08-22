Életükért könyörgő utasok: horrorisztikus jelenetek a Wizzair fedélzetén (VIDEÓ)

A délkelet-spanyolországi Alicantéből Rómába tartó Airbus A321-es repülőgép – a Wizzair egyik járata – csütörtök reggel korán kényszerleszállást hajtott végre Bolognában – számol be a The Sun. A gép ugyanis hatalmas viharba került. A közösségi médiára sokkoló felvételeket töltöttek fel, az látható és hallható rajtuk, hogy

az utasok sírva és kétségbeesetten imádkoznak és kiabálnak a sötét utastérben.

A pilóta Rómában, a Fiumicinón, az ország legforgalmasabb repülőterén akart landolni, de több kísérlet után feladta a tervezett útvonalat, és átirányította a gépet 250 mérföldre lévő Bolognába. A járat már egy óra 17 perces késéssel indult, és végül hajnali 3:57-kor landolt, csaknem három órával azután, hogy Rómába kellett volna érkeznie. Az utasokat busszal szállították el Bolognából Rómába.

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube