Lengyelország F-35 pilóta hadsereg gyakorlat usa

Nagy bevásárlásba kezdtek a lengyelek: amerikai F35-sökkel gazdagítják a légerejüket

2025. november 27. 17:22

Ezzel egy „elitcsapathoz” csatlakoznak, a lengyel pilóták már gyakorlatoznak is a gépeken.

2025. november 27. 17:22
null

Lengyelország mintegy félmilliárd dollár értékben vásárol amerikai AIM-120D-3 AMRAAM levegő-levegő rakétákat az F-35-ös vadászgépekhez – az erről szóló szerződést csütörtökön Varsóban írta alá Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Lengyelország a beszerzéssel 

egy elit csapathoz csatlakozik, amelynek ezek a rakéták a rendelkezésére állnak, és amelyben például Hollandia és Dánia is jelen van az európai államok közül”

– fogalmazott a szerződés aláírásakor Kosiniak-Kamysz.

A szerződés 200 rakéta megvásárlásáról szól, amelyek az F-35-ös vadászgépek felszerelésének részét képezik. Lengyelország 2020-ban állapodott meg az Egyesült Államokkal 32 F-35-ös beszerzéséről, ezek első példányai a tervek szerint jövőre érkeznek lengyelországi bázisokra.

Kosiniak-Kamysz rámutatott: 

lengyel pilóták már jelenleg is gyakorlatoznak az Egyesült Államokban a Lengyelországnak szállítandó 7 repülőgépen.

A lengyel-amerikai szövetség „nemcsak szavakban nyilvánul meg, hanem olyan (konkrét) döntésekről is szó van, amelyek lehetővé teszik a felszerelés megvásárlását, a hozzájutást a legkorszerűbb technológiákhoz” – jelentette ki a tárcavezető.

Még erősebb lehet az amerikai jelenlét

Elmondta, hogy folyamatban vannak az amerikai katonai erők lengyelországi jelenlétének növelését célzó tevékenységek is. A lengyel fegyveres erők támogató felügyelősége (IWsp SZ) – amely a hadsereg logisztikai hátterét biztosítja – feladatul kapta, hogy „erre bármikor készen álljon” – közölte a miniszter.

Lengyelországban korábbi közlések szerint mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik. A lengyel politikai vezetők többször hangot adtak azon meggyőződésüknek, hogy ez a létszám nem fog csökkenni a külföldön szolgáló amerikai csapatok folyamatban lévő átszervezése nyomán sem. A varsói államfői hivatal munkatársai több alkalommal utaltak arra, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök szeptemberi washingtoni látogatásakor Donald Trump amerikai elnök kijelentette: Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és „ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is létszámukat”.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Yonhap 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Obsitos Technikus
2025. november 27. 17:39
A címnek már megint semmi köze a cikk belsejéhez. Tényleg van mire büszkének lenni főszerkesztő úr.
akitiosz
2025. november 27. 17:36
Ha Lengyelországot éppen nem szállja meg senki, akkor maga szervez oda megszállót magának.
canadian-deplorable
2025. november 27. 17:36
Csak-csak okosak ezek a lengyelek. Az F35-ös jelenleg a világ legjobb olyan 5-ik generációs gépe, amit Amerika hajlandó exportálni. A legeslegjobb F22 export tilalom alatt áll. Amerika azt megának megtartja.
masikhozzaszolo
2025. november 27. 17:34
Egy csomó F-16-os már az ukránoknál van. A hollandok, stb. megmindenki már rég odaadta nekik. Nem olvasok a nagy légi csatagyőzelmekről. Csak hogy drónok ide, meg oda. Ezek lapulnak a földön?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!