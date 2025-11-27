Nagy bevásárlásba kezdtek a lengyelek: amerikai F35-sökkel gazdagítják a légerejüket

Kosiniak-Kamysz rámutatott:

lengyel pilóták már jelenleg is gyakorlatoznak az Egyesült Államokban a Lengyelországnak szállítandó 7 repülőgépen.

A lengyel-amerikai szövetség „nemcsak szavakban nyilvánul meg, hanem olyan (konkrét) döntésekről is szó van, amelyek lehetővé teszik a felszerelés megvásárlását, a hozzájutást a legkorszerűbb technológiákhoz” – jelentette ki a tárcavezető.

Még erősebb lehet az amerikai jelenlét

Elmondta, hogy folyamatban vannak az amerikai katonai erők lengyelországi jelenlétének növelését célzó tevékenységek is. A lengyel fegyveres erők támogató felügyelősége (IWsp SZ) – amely a hadsereg logisztikai hátterét biztosítja – feladatul kapta, hogy „erre bármikor készen álljon” – közölte a miniszter.