Teljesen elgurult a gyógyszer Lengyelországban: egészpályás letámadást indított Magyarország ellen Tusk

Teljesen elmentek otthonról Lengyelországban: Sikorski belehajszolná még három év háborúba az ukránokat (VIDEÓ)
„A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét” – fogalmazott Orbán Viktor.
Csattanós választ kapott a lengyel miniszterelnök.
„Mi a béke mellett állunk, Donald Tusk a háború mellett” – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel miniszterelnök X-platformon közzétett bejegyzésére szombaton.
„Orbán miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott valamennyi segély azonnali leállítását követeli.
Támogatja továbbá az Ukrajna területi engedményeire és részleges leszerelésére vonatkozó javaslatot.
Végül is nem meglepő, hogy Ziobro és Romanowski is Budapesten talált menedéket” – írta Donald Tusk.
Szijjártó Péter erre reagálva azt írta: „Nem meglepő: mi a béke mellett állunk, ők a háború mellett...”
(MTI)
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
