Teljesen elmentek otthonról Lengyelországban: Sikorski belehajszolná még három év háborúba az ukránokat (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Lengyelország geopolitikai jövője közvetlenül függ az ukrajnai front helyzetének alakulásától.

A kormányfő szerint Kijev veresége „radikálisan rontaná” Lengyelország helyzetét,

ezért Varsónak stratégiailag ki kell használnia kulcsfontosságú regionális helyzetét, és folytatnia kell Ukrajna támogatását.

„Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene”

Tusk arra is felhívta a figyelmet, hogy a figyelem középpontjában Ukrajna segítésének kell állnia. „Ezért Ukrajna megsegítésére kell összpontosítanunk, mert ha elveszíti a háborút, a lengyelországi helyzet radikálisan rosszabbra fordul. Bár ebben a kérdésben is mérsékelt optimista vagyok. Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta a lengyel miniszterelnök.