Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Radoslaw Sikorski Orbán Viktor Donald Tusk

Teljesen elmentek otthonról Lengyelországban: Sikorski belehajszolná még három év háborúba az ukránokat (VIDEÓ)

2025. november 12. 22:52

„A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét” – fogalmazott Orbán Viktor.

2025. november 12. 22:52
null

A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Lengyelország geopolitikai jövője közvetlenül függ az ukrajnai front helyzetének alakulásától.

A kormányfő szerint Kijev veresége „radikálisan rontaná” Lengyelország helyzetét,

ezért Varsónak stratégiailag ki kell használnia kulcsfontosságú regionális helyzetét, és folytatnia kell Ukrajna támogatását.

Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene”

Tusk arra is felhívta a figyelmet, hogy a figyelem középpontjában Ukrajna segítésének kell állnia. „Ezért Ukrajna megsegítésére kell összpontosítanunk, mert ha elveszíti a háborút, a lengyelországi helyzet radikálisan rosszabbra fordul. Bár ebben a kérdésben is mérsékelt optimista vagyok. Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta a lengyel miniszterelnök.

Teljesen el van tájolva Sikorski is

Mindeközben megszólalt Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.

Meglátása szerint Ukrajna egy hároméves háborúra készül.

„Nem hiszem, hogy Putyin ezt még három évig kibírná” – tette hozzá a lengyel külügyminiszter.

Mindenkit nyugalomra intett Orbán Viktor

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.

A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez hozzászólva úgy fogalmazott: sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt – tette hozzá.

Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának – hangsúlyozta Orbán Viktor, „kész elmebajnak” nevezve a helyzetet.

Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!”

zárta sorait a miniszterelnök.

(Mandiner / MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Antifleto
2025. november 12. 23:55
Remélem ez a hulla rabló nem lesz már hatalmon három év múlva.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. november 12. 23:49
Amit az orbán-rezsim Ukrajna kapcsán előad,az a fidesz-mocsok (egyik) legalja,a nemzet szégyene. 😥
Válasz erre
0
2
sehobac
•••
2025. november 12. 23:23 Szerkesztve
A lengyelek álljanak a sarkukra és zavarják el ezt a kisebbségi kormányt, ami atyaúristennek képzeli magát. Fogjanak fegyvert, ha kell. És takarítsák el őket. Nem fognak tudni ellenállni, mert nem áll mögöttük senki. Csak külföldi befektetők.
Válasz erre
1
1
sehobac
•••
2025. november 12. 23:09 Szerkesztve
Mert ez a szaros nem állítja meg az oroszokat. Csak ráuszítja Európára. Ami elkerülhető lenne.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!