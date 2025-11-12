Teljesen elmentek otthonról Lengyelországban: Sikorski belehajszolná még három év háborúba az ukránokat (VIDEÓ)

Teljesen elszakadt a valóságtól Tusk: Ukrajna győzelmével számol a lengyel miniszterelnök
„Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta Tusk.
„A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét” – fogalmazott Orbán Viktor.
A Mandiner is beszámolt róla kedden, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Lengyelország geopolitikai jövője közvetlenül függ az ukrajnai front helyzetének alakulásától.
A kormányfő szerint Kijev veresége „radikálisan rontaná” Lengyelország helyzetét,
ezért Varsónak stratégiailag ki kell használnia kulcsfontosságú regionális helyzetét, és folytatnia kell Ukrajna támogatását.
Tusk arra is felhívta a figyelmet, hogy a figyelem középpontjában Ukrajna segítésének kell állnia. „Ezért Ukrajna megsegítésére kell összpontosítanunk, mert ha elveszíti a háborút, a lengyelországi helyzet radikálisan rosszabbra fordul. Bár ebben a kérdésben is mérsékelt optimista vagyok. Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta a lengyel miniszterelnök.
Mindeközben megszólalt Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.
Meglátása szerint Ukrajna egy hároméves háborúra készül.
„Nem hiszem, hogy Putyin ezt még három évig kibírná” – tette hozzá a lengyel külügyminiszter.
A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.
A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez hozzászólva úgy fogalmazott: sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt – tette hozzá.
Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának – hangsúlyozta Orbán Viktor, „kész elmebajnak” nevezve a helyzetet.
Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!”
– zárta sorait a miniszterelnök.
(Mandiner / MTI)
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
