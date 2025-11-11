Teljesen elszakadt a valóságtól Tusk: Ukrajna győzelmével számol a lengyel miniszterelnök

Elkezdődött a leszámolás: talán soha nem volt még ennyire őszinte Orbán
Tűpontos megállapítás érkezett.
„Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta Tusk.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Lengyelország geopolitikai jövője közvetlenül függ az ukrajnai front helyzetének alakulásától – szúrta ki a Kárpáthír.
A kormányfő szerint Kijev veresége „radikálisan rontaná” Lengyelország helyzetét,
ezért Varsónak stratégiailag ki kell használnia kulcsfontosságú regionális helyzetét, és folytatnia kell Ukrajna támogatását.
Tusk arra is felhívta a figyelmet, hogy a figyelem középpontjában Ukrajna segítésének kell állnia. „Ezért Ukrajna megsegítésére kell összpontosítanunk, mert ha elveszíti a háborút, a lengyelországi helyzet radikálisan rosszabbra fordul. Bár ebben a kérdésben is mérsékelt optimista vagyok. Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta a lengyel miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Tűpontos megállapítás érkezett.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az üzletember még a razzia előtt elhagyta az országot.
„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.
Nagyon egyszerű érvet hozott fel.