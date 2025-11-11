Teljesen elszakadt a valóságtól Tusk: Ukrajna győzelmével számol a lengyel miniszterelnök

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Lengyelország geopolitikai jövője közvetlenül függ az ukrajnai front helyzetének alakulásától – szúrta ki a Kárpáthír.

A kormányfő szerint Kijev veresége „radikálisan rontaná” Lengyelország helyzetét,

ezért Varsónak stratégiailag ki kell használnia kulcsfontosságú regionális helyzetét, és folytatnia kell Ukrajna támogatását.

Tusk arra is felhívta a figyelmet, hogy a figyelem középpontjában Ukrajna segítésének kell állnia. „Ezért Ukrajna megsegítésére kell összpontosítanunk, mert ha elveszíti a háborút, a lengyelországi helyzet radikálisan rosszabbra fordul. Bár ebben a kérdésben is mérsékelt optimista vagyok. Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta a lengyel miniszterelnök.