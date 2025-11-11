Ft
11. 11.
kedd
Teljesen elszakadt a valóságtól Tusk: Ukrajna győzelmével számol a lengyel miniszterelnök

2025. november 11. 15:41

„Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene” – mondta Tusk.

2025. november 11. 15:41


Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Gazeta Wyborcza lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Lengyelország geopolitikai jövője közvetlenül függ az ukrajnai front helyzetének alakulásától – szúrta ki a Kárpáthír.

A kormányfő szerint Kijev veresége „radikálisan rontaná” Lengyelország helyzetét,

ezért Varsónak stratégiailag ki kell használnia kulcsfontosságú regionális helyzetét, és folytatnia kell Ukrajna támogatását.

Tusk arra is felhívta a figyelmet, hogy a figyelem középpontjában Ukrajna segítésének kell állnia. „Ezért Ukrajna megsegítésére kell összpontosítanunk, mert ha elveszíti a háborút, a lengyelországi helyzet radikálisan rosszabbra fordul. Bár ebben a kérdésben is mérsékelt optimista vagyok. Nincs objektív oka annak, hogy Ukrajnának veszítenie kellene– mondta a lengyel miniszterelnök.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

tapir32
2025. november 11. 16:20
A terrorizmus olyan erőszakos cselekmények, amelyek célja a lakosság megfélemlítése, egy kormány vagy nemzetközi szervezet megfélemlítése, vagy egy ország alapvető politikai, gazdasági vagy társadalmi struktúráinak súlyos destabilizálása Zselenszkij és Tusk, Sikorski terroristák!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 11. 16:17
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 11. 16:17
Terroristának kell nyilvánítani Zselenszkijt és hordáját!
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. november 11. 16:14 Szerkesztve
A terroristákat támogató lengyeleket felelősségre kell vonni! A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!