Nagy Józsi, az EU-nak való liberális megfelelés kényszere – és a bizánci ikonok

Aztán elmondja: „Én azt nagyon tisztelem, hogyha valaki kitart a saját csapatánál, a mi csapatunk az az Európai Unió csapata. Itt persze van változás, de az szerintem ordas nagy kamu, belpolitikai motivációból összerakott ordas nagy kamu, hogy ez az EU már nem az az EU. Persze, hogy nem ugyanaz. Na de amikor mi idetartozunk a világ demokratikus felére, és azzal szemben a másik választás az a Szovjet-Oroszország, akkor itt nem lehet kérdés, akkor azt el lehet mondani, hogy. (…) El lehet mondani, hogy egyébként nem értünk egyet a menekültkezeléssel, és arról lehet érdemben beszélni egyébként a munkaerő kérdésekkel, meg sok mindennel. Lehetnek kritikáink, de az, hogy már sokadik kampány óta óriásplakátokon, mindenben az jön le, hogy ők az ellenségeink, miközben pedig az ellenségünk az ott van, az európai demokráciára leselkedő legnagyobb veszély az az Oroszország, akinek egyébként a titkosszolgálata turkál benn mondjuk a magyar külügynek a szervere.”

Szerinte „ez a mi közösségünk. Ott ez a közösség valamerre tart, nyilván elmozdul onnan, ahol volt 2004-ben, minden mozog, az egész világ mozog. Hogyha ehhez a közösséghez tartozunk, akkor

nem futhatsz szembe egy másik 26-tal, 25-tel. Nem futhatsz vele szemben. Nem lehet az, hogy mindig mi nem írjuk alá, mi vétózzuk, mi megyünk szembe, mert akkor nem a közösség tagjai vagyunk.”

Illetve később még hozzáteszi mindehhez: „én a betűben hiszek, és a képben kevésbé hiszek, ebben kevésbé hiszek, amit most csinálunk, bár ugye attól még ezek nyitnak ki ajtókat, meg ez ad ismertséget ahhoz, hogy egyébként, amikor egy polgármestert felhívok magyar földön, vagy bárhol az országban, akkor azt mondják, hogy maga az, és akkor már nem kell igazolványt mutogatni, mert ezt én szeretem, meg nyilván a Hübrisz is benn van az emberben, hogy de én alapvetően a betűben hiszek, meg