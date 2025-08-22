A Bizottság elnöke bedobta a gyeplőt a lovak közé – 4 milliárd euró landolt Ukrajnában
„Az EU szolidaritása Ukrajnával megingathatatlan” – írta Ursula von der Leyen a közösségi oldalán.
Emlékezni kötelességünk.
„Az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain – hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a XX. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál. A mi nemzedékünk felelőssége, hogy továbbvigyük ezt az örökséget.
A diktatúrák emléke arra figyelmeztet: soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk: soha többé diktatúrát! Hálával és tisztelettel hajtunk fejet az áldozatok előtt.”
Nyitókép forrása: Mohácsy István Facebook-oldala
***
