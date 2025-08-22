Ft
Mohácsy István emléknap sors számok történelem

Augusztus 22. – a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja

2025. augusztus 22. 22:17

Emlékezni kötelességünk.

2025. augusztus 22. 22:17
null
Mohácsy István
Mohácsy István
Facebook

„Az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain – hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a XX. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál. A mi nemzedékünk felelőssége, hogy továbbvigyük ezt az örökséget. 

A diktatúrák emléke arra figyelmeztet: soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk: soha többé diktatúrát! Hálával és tisztelettel hajtunk fejet az áldozatok előtt.”

Nyitókép forrása: Mohácsy István Facebook-oldala

