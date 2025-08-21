Orbán Viktor kimondta: Kárpátalja most is számíthat a kormány segítségére

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett be a kormányülésről, és beszámolt arról, hogy a nap során áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.
Bejegyzésében kiemelte,
utasította a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására,
de mint fogalmazott, „hála Istennek nem volt rá szükség”.
A kormányfő arra is kitért, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.
„A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala