Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány kórház béke támadás segítség Szijjártó Péter Orbán Viktor miniszterelnök Kárpátalja

Orbán Viktor kimondta: Kárpátalja most is számíthat a kormány segítségére

2025. augusztus 21. 17:36

„A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell” – hangsúlyozta a kormányülésről szóló beszámolójában a miniszterelnök.

2025. augusztus 21. 17:36
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett be a kormányülésről, és beszámolt arról, hogy a nap során áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.

Bejegyzésében kiemelte,

utasította a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására,

 de mint fogalmazott, „hála Istennek nem volt rá szükség”.

A kormányfő arra is kitért, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.

„A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
•••
2025. augusztus 21. 19:19 Szerkesztve
Az oroszok láthatóan eszkaláció- és háborúpártiak. Az európai vezetők békét akarnak. És Trump is.
Válasz erre
1
6
Szerintem
2025. augusztus 21. 19:14
"csalodtamafideszben 2025. augusztus 21. 19:04 Az oroszok megint eszkalálták a háborút." És ti mi a faszért köpköditek a béke törekvéseket? Miért a háború folytatásának garanciájára, a háborút kiváltó okok startvonalra visszaállítani akaró EU-s balfaszoknak tapsoltok? Mondd csak balfasz, jó ízű segged csinálnod a szádból? Nektek balfaszoknak a háború eszkalálása a célotok. Minden, a III.VH. kirobbantására alkalmas ötletet kitörő örömmel tapsoltok.
Válasz erre
3
1
csalodtamafideszben
2025. augusztus 21. 19:04
Az oroszok megint eszkalálták a háborút.
Válasz erre
2
4
NorthernOutlaw
•••
2025. augusztus 21. 18:50 Szerkesztve
Ebből az üzemből már nem kerülnek ki drónalkatrészek, amivel Oroszországot tudnák támadni. Az oroszok szempontjából ez teljesen logikus, én is ezt tenném. Az, hogy ez magyarok is lakta terület nem releváns. Az ukránok és az EUs háborús keselyűk Kárpátaljára telepítik a hadi üzemeket a meglévő elektronikai cégeket pedig arra kényszerítik, hogy a hadseregnek gyártsanak. Volt egy nagy lehetőség, aminek egyre kisebb az esélye, mert ugyanezek mindent megtesznek, hogy ne jöhessen létre és Trumpot folyamatosan befolyásolni próbálják. Ők az igazi bűnösök és nem Oroszország, nem Putyin. Ahhoz, hogy az igazság helyreálljon nagyon sok rohadéknak kellene meghalnia és én remélem, hogy ez meg is fog történni!
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!