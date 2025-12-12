Karácsonyi csoda: megmozdult a betlehem egy olasz kisvárosban – különös meglepetés érte a helyieket (VIDEÓ)

Szokatlan jelenet tartotta izgalomban a dél-olaszországi Galatone lakóit, miután a település főterén felállított karácsonyi betlehemben a járókelők különös mozgást észleltek.

A helyiek először azt hitték, hogy a dekoráció megrongálódott, ám hamar világossá vált: nem valamelyik figura dőlt el, hanem egy élő ember állt a szobrok sorában.

A rendőrség riasztása után gyorsan fény derült a furcsa jelenet hátterére. A pásztorok és a szent család között egy 38 éves ghánai férfi húzta meg magát, aki így próbált láthatatlanná válni – és egyben elkerülni a börtönbüntetést. A Rai News beszámolója szerint a férfit korábban kilenc hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték súlyos testi sértés miatt, a büntetést pedig Bolognában kellett volna megkezdenie. A hatóságok azonban mégsem ott, hanem egy békés karácsonyi installációban bukkantak rá.