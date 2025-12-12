Ft
rendőrség betlehem bevándorló

Karácsonyi csoda: megmozdult a betlehem egy olasz kisvárosban – különös meglepetés érte a helyieket (VIDEÓ)

2025. december 12. 16:53

A galatonei betlehemben észlelt gyanús mozgás vezette nyomra a rendőröket, akik végül egy szökésben lévő ghánai férfira bukkantak.

2025. december 12. 16:53
null

Szokatlan jelenet tartotta izgalomban a dél-olaszországi Galatone lakóit, miután a település főterén felállított karácsonyi betlehemben a járókelők különös mozgást észleltek.

A helyiek először azt hitték, hogy a dekoráció megrongálódott, ám hamar világossá vált: nem valamelyik figura dőlt el, hanem egy élő ember állt a szobrok sorában.

A rendőrség riasztása után gyorsan fény derült a furcsa jelenet hátterére. A pásztorok és a szent család között egy 38 éves ghánai férfi húzta meg magát, aki így próbált láthatatlanná válni – és egyben elkerülni a börtönbüntetést. A Rai News beszámolója szerint a férfit korábban kilenc hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték súlyos testi sértés miatt, a büntetést pedig Bolognában kellett volna megkezdenie. A hatóságok azonban mégsem ott, hanem egy békés karácsonyi installációban bukkantak rá.

A polgármester elmondása szerint a gyors reagálásnak köszönhetően sikerült ártalmatlanítani a szökésben lévő elítéltet:
 

Helyi rendőrségünk és az állami rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megtalálni és azonosítani egy szökésben lévő, körözött személyt”.

A férfit a helyszínen elfogták, majd a leccei büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. A város betleheme pedig visszanyerte eredeti, békés formáját – immár valódi pásztorok nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőkép

***

templar62
2025. december 12. 18:48
Gáspár , Menyhért , Boldizsár = Gaspar , Melhor , Baltasar . Elbaltáztad Baltazár !
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. december 12. 17:35
Tragikomikus helyzet alakult ki. Önvédelemből a fantáziadús "rejtekhelyet" találnak a rendőrségileg kőrözött bevándorlók. Az olasz városokban is több százan az árkádok alatt hálnak, ahol sok az árkád vagy újabban az üresen álló a temetkezési fülkékbe helyezik motyóikat, takaróikat és a temetőben (pl. Modenában) töltik az éjszakát. FELELŐTLENSÉG ennyi törvénytelen bevándorlót beengedi egy országba, ahol nem tudnak megfelelő szállást, ellátást biztositani, ugyanakkor a szélsőbalos- balos-zöld pártok úgy pártfogolják őket, h. az üresen álló épületeket (más tulajdonát) adnák oda. Salis kisasszony d o c e t az EU-P-ben.
Válasz erre
4
0
pesti051
2025. december 12. 17:30
Ő lenne a Boldizsár, aki szerecsen király :))
Válasz erre
3
0
Zsolt75
2025. december 12. 16:57
Jól elbújt a kis agysebész...
Válasz erre
3
0
