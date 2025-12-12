A jövő háborúja

„Európa imád terveket szövögetni. Hatalmas víziókat tesz le az asztalra, százak és ezrek érkeznek majd az ismeretlen és lesajnált Ázsiából és Afrikából, fogorvosok és humánerőforrás-menedzserek, azokat majd szépen felosztjuk hajszín és vércsoport alapján, kap mindenki egy adaggal, és akkor boldogan élünk és fejlődünk egy erős és dinamikus kontinensként.

A baj ezzel az, hogy a vágyvezérelt gondolkodás tipikus példája. Mert annyi változó van rosszul megadva az egyenletben, hogy a végeredmény mindenképp hibás lesz. A migránsok csak a médiában elit szakemberek, valójában teljesen ismeretlen hátterűek, és sokan bármire készek ideológiai vagy anyagi okokból.