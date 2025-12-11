Ft
Eddig és ne tovább: megtörte a csendet Magyarország, a miniszter azonnal lefújta a brüsszeli ámokfutást

2025. december 11. 21:53

Von der Leyenék asztalán landolt Magyarország válasza.

2025. december 11. 21:53
Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán.

Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. „Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével.

Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta”

– írta a miniszter. Hozzátette: a mai döntés veszélyes precedens. Bóka János kiemelte: Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak.

Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat,

amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban” – zárta bejegyzését Bóka János.

(MTI)

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Ehetős Odó
2025. december 11. 21:58
Reménytelen. A mandihoz beszivárgott a tisza. Már csak agyhalottak írhatnak címeket és cikkeket.
