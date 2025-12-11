Eddig és ne tovább: megtörte a csendet Magyarország, a miniszter azonnal lefújta a brüsszeli ámokfutást

Történelmi pillanathoz érkeztünk: minden kicsúszhat Orbán kezéből, már kidolgozták a haditervet Brüsszelben
Hamar dűlőre vinnék a dolgot.
Von der Leyenék asztalán landolt Magyarország válasza.
Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán.
Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. „Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével.
Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta”
– írta a miniszter. Hozzátette: a mai döntés veszélyes precedens. Bóka János kiemelte: Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak.
Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat,
amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban” – zárta bejegyzését Bóka János.
