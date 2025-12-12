Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Újra jelentkezik a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.

Az adás központjában a Szőlő utca ügye áll: előkerült egy tíz évvel ezelőtti felvétel, amelyen az intézmény egykori igazgatója látható, miközben bántalmaz egy fogvatartottat. A történet nyomán Magyar Péter tüntetést szervez a Karmelita elé, a politikai vita pedig új lendületet kapott. A műsor elemzi, milyen hatással lehet mindez a kampány dinamikájára, illetve hogyan reagál a hatóság a történtekre.

A kormányellenes oldalt Dobrev Klára és Juhász Péter képviseli, akik a politikai kommunikációban kulcsszerepet vállalnak. A Mesterterv bemutatja Juhász Péter pályafutását és korábbi botrányait, valamint azt, hogy a Bajnai-kör továbbra is aktívan részt vesz az ellenzéki stratégiában.