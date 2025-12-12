Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij mráz ágoston sámuel G.Fodor Gábor szőlő mesterterv Kereki Gergő

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

2025. december 12. 16:58

Gyermekvédelem helyett ellenzékvédelem: politikai haszonszerzés az, amit Magyar Péter csinál a Szőlő utca kapcsán. Ukrajnát már 2027-ben felvenné az EU-ba Brüsszel, Amerika végzetes ítéletet mondott Európáról, Ursula von der Leyent még sose alázták meg így. Itt a Mesterterv nyolcadik adása.

2025. december 12. 16:58
null

Újra jelentkezik a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit. 

Az adás központjában a Szőlő utca ügye áll: előkerült egy tíz évvel ezelőtti felvétel, amelyen az intézmény egykori igazgatója látható, miközben bántalmaz egy fogvatartottat. A történet nyomán Magyar Péter tüntetést szervez a Karmelita elé, a politikai vita pedig új lendületet kapott. A műsor elemzi, milyen hatással lehet mindez a kampány dinamikájára, illetve hogyan reagál a hatóság a történtekre.

A kormányellenes oldalt Dobrev Klára és Juhász Péter képviseli, akik a politikai kommunikációban kulcsszerepet vállalnak. A Mesterterv bemutatja Juhász Péter pályafutását és korábbi botrányait, valamint azt, hogy a Bajnai-kör továbbra is aktívan részt vesz az ellenzéki stratégiában.

A program kitér a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagjára, valamint a baloldali szakértők nyilatkozataira, amelyek a nyugdíjak, az adórendszer és a többkulcsos szja témáit érintik. A műsor összeveti a kormány intézkedéseit a baloldal tervezett programjával.

Természetesen, az adás nemzetközi témákat is érint: az ukrán válság, a közelgő uniós csúcs és az amerikai nemzetbiztonsági stratégia hatásai Magyarországra. Elemzik, Brüsszel milyen módon próbálja előkészíteni Ukrajna uniós csatlakozását, illetve milyen nyomás éri Magyarországot a vétó fenntartása miatt. Témát ad az orosz vagyon befagyasztása és Ukrajna finanszírozása is, amelyek sürgető kérdések a közeljövőben.

A Mesterterv ezúttal is a hazai és nemzetközi politikai összefüggésekre koncentrál, bemutatva a kampány, a gazdasági döntések és a nemzetközi diplomácia közötti kapcsolódási pontokat, így világos képet nyújt a politikai helyzetről.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

