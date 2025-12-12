Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
von der leyen bóka jános európai unió euró európai bizottság oroszország

Vészjóslóak az előjelek: Von der Leyenék döntése még csúnyán visszaüthet – Brüsszelben megásták az euró sírját

2025. december 12. 16:32

Az orosz jegybanki eszközök befagyasztás veszélybe sodorhatják az euró és a globális pénzügyi rendszer iránti bizalmat.

2025. december 12. 16:32
null

Az ukrajnai háború kitörése után az Európai Unió a megszokott kül- és biztonságpolitikai eljárásrend szerint fagyasztotta be az orosz állami vagyont, elsősorban az orosz jegybank mintegy 210 milliárd eurónyi eszközét. Ezeket – ahogy Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter fogalmazott „részben európai bankokban, részben elszámolóházaknál, így például a belga Euroclearnél tartják”. A zárolás ideiglenes intézkedésnek számított, amelyet a tagállamok félévente egyhangúlag hosszabbítottak meg.

Most azonban az Európai Bizottság új jogi mechanizmust javasolt, amely határozatlan időre fagyasztaná be a vagyont, és mindehhez nem a szankciós jogalapot, hanem az EU-szerződés 122. cikkét használná. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ez a jogalap válsághelyzetekben alkalmazható és minősített többségi döntést ír elő – vagyis a tagállamok vétójoga megszűnne.

A bizottság szerint a vagyon felszabadítása gazdasági krízist idézne elő, mivel Oroszország a pénzből „a háború folytatását és a hibrid hadviselést” finanszírozhatná.

Bóka János szerint azonban a Bizottság érvelése homályos, mert nem nevez meg konkrét gazdasági zavart és így „kiüresíti” a 122-es cikk rendkívüli jellegét. Szerinte a javaslat gyakorlatilag megkerüli a külpolitikai szankciós eljárást, noha annak „speciális jogalapját éppen erre a célra találták ki”.

A miniszter attól tart, hogy ezzel precedens születik, amely jelentősen bővíti a Bizottság hatásköreit, és hosszú távon gyengíti a tagállami vétó intézményét.

A mostani döntés csak a vagyon további befagyasztásáról szól, de Bóka János szerint már előkészítheti az orosz jegybanki tartalék tényleges felhasználását is – ami szerinte „felveti a kisajátítás gyanúját”.

Emellett a jegybanki eszközök sajátos nemzetközi jogi státusza miatt az ilyen lépések veszélybe sodorhatják az euró és a globális pénzügyi rendszer iránti bizalmat. A miniszter történelmi példákkal is érvelt: még a második világháború után sem merült fel, hogy jóvátételi követeléseket jegybanki tartalékokból teljesítsenek.

Bóka szerint ha az uniós intézmények túllépik a hatáskörüket, „az Európai Unió Bíróságához lehet fordulni”, és ezt a lehetőséget Magyarország fenntartja. Úgy véli: a vita már messze nem csak Oroszországról szól, hanem arról is, milyen jogi és hatalmi keretek között működik az Európai Unió a jövőben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Philippe HUGUEN / AFP

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. december 12. 16:56
Ebbe belebukik a pfizerkurva és bűnbandája. Sajnos az a kérdés, hogy ez az irgalmatlanul korrupt határozat mennyi kárt okoz Európának. Az euró országai biztons megsiratják. Nekünk is bajunk lesz, mert a németek biztos mennek pöcegödörbe. De az egész EU projekt összeomlik. Konyec.
Válasz erre
1
0
vip era
2025. december 12. 16:55
Az EU végjátéka megkezdődött. Nagyon észnél kell lenni,hogy a legkisebb veszteséggel tudjuk majd elhagyni.
Válasz erre
0
0
mlotta
2025. december 12. 16:40
Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Tisza Párt választási győzelme esetén nem lesz akadálya Ukrajna uniós tagságának A svéd Európa-ügyi miniszter beszélt forgatókönyvről. Szomorú idő vár Magyarországra 2026-tól.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!