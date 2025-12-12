Vészjóslóak az előjelek: Von der Leyenék döntése még csúnyán visszaüthet – Brüsszelben megásták az euró sírját

Az ukrajnai háború kitörése után az Európai Unió a megszokott kül- és biztonságpolitikai eljárásrend szerint fagyasztotta be az orosz állami vagyont, elsősorban az orosz jegybank mintegy 210 milliárd eurónyi eszközét. Ezeket – ahogy Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter fogalmazott – „részben európai bankokban, részben elszámolóházaknál, így például a belga Euroclearnél tartják”. A zárolás ideiglenes intézkedésnek számított, amelyet a tagállamok félévente egyhangúlag hosszabbítottak meg.

Most azonban az Európai Bizottság új jogi mechanizmust javasolt, amely határozatlan időre fagyasztaná be a vagyont, és mindehhez nem a szankciós jogalapot, hanem az EU-szerződés 122. cikkét használná.