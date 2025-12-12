Ft
megszorítások Tisza Párt Magyar Péter adóemelés Bokros Lajos

„Gonoszság az édesanyák, a családok segítése”, tényleg? – Szintet lépett a Tisza-szimpatizáns közgazdász

2025. december 12. 17:06

Összenő, ami összetartozik.

2025. december 12. 17:06
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Murphy szerint „Ami el tud romlani, az el is romlik”. Megtanultuk a leckét, rá is ment a gatyánk. Ugyanis Bokros Lajos is el tudott romlani, már ha nem eredendően hibásan született. 

 

Éppen harminc éve ajándékozta országunknak a csomagját, amelyet úgy „megkedvelt” az ország, hogy kisbabák teletöltött pelenkáját is Bokros-csomagnak nevezték sokan. 

És ez az elromlott Bokros továbbra sem fér a bőrébe. Most, amikor némelyek úgy gondolják, Magyar Péter nyomában okozhat némi rosszat ennek az országnak, rögtön a mi Lajosunk is közéjük szegődött. Olyan baloldali közgazdászok zaklatják a magyarok nyugalmát, mint Kéri László, Petschnig Mária Zita, Kármán András, Simonovits András – és most már Bokros is. Mintha érezné, hogy eljött az idő, hogy ismét lehajoljon harminc ezüstpénzért, mert munkájára másutt nem tartanak igényt.

Ez egy igazi roncsbrigád, amit a nyerő csapatba soha nem vesznek be, mert tagjai képtelenek a közgazdasági gondolkodást és a társadalomépítést, a szociális érzékenységet összehangolni. 

Így marad a Tisza, ahová abban épp akkor jelentkezett Bokros, amikor már jócskán amortizálódik a párt, és aki hozzájuk tartozik, az is leginkább szégyelli vagy letagadja a kötődést. 

Olyan tervek szivárogtak ki ugyanis tőlük, amelynek révén a magyarok élete nagyon is rosszra fordulna. 

Pojáca mondja is, hogy abból, ami kiszivárgott egy szó sem igaz, hamisítvány az egész. A balosok már csak ilyenek.

Emlékeznek Lendvai Ildikóra? „Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse. Nem lesz fogyasztói gázáremelés.” Magyar Péter ezt így magyarázta: „Újra elmondom, a Tisza kormány az adócsökkentések kormánya lesz.”  És a Lendvai köpönyegéből kibújt fenti urak támogatják a Tiszát. 

Bokros Lajos a minap interjút adott a Klasszis Médiának. A Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatóan beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól. Bokros többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be,

gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat,

miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett. Jelszó: a tudomány „győz”, a magyar pusztul. 

Nagy kérdés: Bokros elromlott vagy eleve hibásan született? Az eredmény szempontjából mindegy. Egy a lényeg, 

hatalmat nem szabad a kezébe adni. Aki olyat tud mondani, hogy „gonoszság az édesanyák, a családok segítése”, attól mit várunk, tessék mondani? Mintha Bokrost nem anya szülte volna. 

Bár ezeknek a komcsiknak mindig bajuk van a közjóval. Timothy D. Snyder amerikai történész szerint „A szabadság nemcsak a gonosz hiánya, hanem a jó jelenléte.”  Kéri, Petschnig, Kármán, Simonovits, Bokros nem azért van a földön, hogy jót cselekedjenek. Csak ezt hazudják. 

Inkább arról győzködik a nyilvánosságot, hogy ők az igazán agyas Bubuk. Ahogy a Horn-érában üzente a választási plakát.: „A szakértelem kerüljön kormányra”.

A szakértelem Csurka szerint is a kommunisták kedvenc fegyvere, melynek örve alatt azt hazudják, hogy ők maguk a szakértők. Horn például a privatizáció, Lendvai a gázáremelés szakértője. Gyurcsány a szemkilövetés, a lovasroham-vezénylés szakértője. És így tovább. Annyira értenek a gazdaság irányításához, hogy nem győzik a megszorításokat egymás után bevezetni.

Most itt vannak, sorakoznak Magyar Péter mögött, mindegyik csak a megszorításokról beszél és egyik sem az adócsökkentésről. Erről csak Pojáca beszél. Igaz, neki senki nem hisz el semmit, mindegy, mit mond. Senki nem hiszi el neki se a jót, se a rosszat. Hiába beszél az adócsökkentésről, az emberek csak nevetnek rajta. 

Orbán ugyanakkor meg is csinálta, és közben nem lopott telefont, nem csúszott-mászott egyetlen szórakozóhelyen sem fiatal lányok lába között.

A miniszterelnök okkal ír arról: „Összenő, ami összetartozik. Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját.”, Lázár János pedig arról, hogy „Bokros Lajos egyszer már tönkretette a magyar embereket. Most ugyanerre készül a Tisza Párttal együtt.”

„Az udvariasság a gonosz embert még gyűlöletesebbé teszi, mert olyan neveltetésről árulkodik, ami nélkül a gonoszság még valahogy megbocsátható lenne”, mondja André Comte-Sponville francia filozófus. Azt nem lehet mondani, hogy Bokros udvariatlan lenne, ezért a gonoszsága, magyarellenessége egyenesen megbocsáthatatlan. Ezzel biztosan Murphy is egyetértene.

***

(Nyitókép: Mónos Gábor  / AFP)

***

