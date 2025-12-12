„Gonoszság az édesanyák, a családok segítése”, tényleg? – Szintet lépett a Tisza-szimpatizáns közgazdász

Ez egy igazi roncsbrigád, amit a nyerő csapatba soha nem vesznek be, mert tagjai képtelenek a közgazdasági gondolkodást és a társadalomépítést, a szociális érzékenységet összehangolni.

Így marad a Tisza, ahová abban épp akkor jelentkezett Bokros, amikor már jócskán amortizálódik a párt, és aki hozzájuk tartozik, az is leginkább szégyelli vagy letagadja a kötődést.

Olyan tervek szivárogtak ki ugyanis tőlük, amelynek révén a magyarok élete nagyon is rosszra fordulna.

Pojáca mondja is, hogy abból, ami kiszivárgott egy szó sem igaz, hamisítvány az egész. A balosok már csak ilyenek.

Emlékeznek Lendvai Ildikóra? „Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse. Nem lesz fogyasztói gázáremelés.” Magyar Péter ezt így magyarázta: „Újra elmondom, a Tisza kormány az adócsökkentések kormánya lesz.” És a Lendvai köpönyegéből kibújt fenti urak támogatják a Tiszát.