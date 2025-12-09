A Tisza tanácsadói borították a bilit – ettől Magyar Péter őrjöngeni fog

Másutt arról is beszélt, hogy „nem azt mondta az Unió, hogy tessék beengedni a migránsokat, csak azt mondta, hogy tessék emberi módon viselkedni velük szemben".

Ezért is gondolom, hogy Zita asszony bemutathatná, hogyan kell emberi módon viselkedni a migránsokkal. Röszke mellől, az éppen a kerítésen átmászni próbálók közül kiválaszthatna egy-két sportos testalkatú muszlim férfiút, és meghívhatná magukhoz, hogy Kéri Laci bácsival négyesben vagy ötösben eltöltsenek néhány karácsonyi napot. Csiszolva közben arab tudásukat. Zita asszony pedig a halászlé és a rántotthal helyett az olyan állatok húsát főzné meg Szenteste, amelyeket Allahnak áldoztak. Például csirkét, marhát vagy bárányt. A Korán ugye tiltja a vért, a disznóhúst. Ismert továbbá, hogy a közösségi étkezésnél a befogadott vendégeik csak a jobb kezüket használják, a bal kéz ugyanis alapból tisztátalan.

Hasonló hangulatos esték várhatnak Bod Péter Ákosra is,

aki nemcsak adóügyben igyekszik a vérét szívatni a magyaroknak a Tisza párttal, hanem migránsok tekintetében sem lenne nagyvonalúbb. Egy videón ugyanis arról beszélt, hogy szerinte Magyarországnak semmi hátránya nem származna a bevándorlók kvótaalapú szétosztásából. Egy közösen elfogadott joganyag azt mondja, ha valaki valamelyik európai országnál jelentkezik, meg kell az ügyét vizsgálni és tisztességesen kell eljárni vele – magyarázta Bod a kvótarendszert –, amelynek éppen a migránsok szétosztása az egyik központi eleme.