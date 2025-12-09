Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Röszke Bod migráns karácsony

A Tisza tanácsadói borították a bilit – ettől Magyar Péter őrjöngeni fog

2025. december 09. 20:24

Boldogtalan karácsonyt kívánok nekik – ha már torz ötleteikkel ők is ezt kívánnak sok millió magyarnak.

2025. december 09. 20:24
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Azt nem tudom, hogy néhány tiszás gazdasági tanácsadó, például Petschnig Mária Zita vagy Bod Péter Ákos hogyan készül az ünnepre. Őszintén remélem, hogy önmagukhoz következetesen, aminek nyilvánvaló bizonyítéka lehetne,

ha néhány migránst a Röszke melletti határszélről legalább karácsonyra befogadnának.

Hadd okuljon az oktondi muszlim fejük: tanulják meg, mi a kultúrák, a karácsonyi szeretet és az erőszakos betolakodás közti különbség.

Zita asszony azért kritizálta a miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit.

Másutt arról is beszélt, hogy „nem azt mondta az Unió, hogy tessék beengedni a migránsokat, csak azt mondta, hogy tessék emberi módon viselkedni velük szemben". 

Ezért is gondolom, hogy Zita asszony bemutathatná, hogyan kell emberi módon viselkedni a migránsokkal. Röszke mellől, az éppen a kerítésen átmászni próbálók közül kiválaszthatna egy-két sportos testalkatú muszlim férfiút, és meghívhatná magukhoz, hogy Kéri Laci bácsival négyesben vagy ötösben eltöltsenek néhány karácsonyi napot. Csiszolva közben arab tudásukat. Zita asszony pedig a halászlé és a rántotthal helyett az olyan állatok húsát főzné meg Szenteste, amelyeket Allahnak áldoztak. Például csirkét, marhát vagy bárányt. A Korán ugye tiltja a vért, a disznóhúst. Ismert továbbá, hogy a közösségi étkezésnél a befogadott vendégeik csak a jobb kezüket használják, a bal kéz ugyanis alapból tisztátalan. 

Hasonló hangulatos esték várhatnak Bod Péter Ákosra is,

aki nemcsak adóügyben igyekszik a vérét szívatni a magyaroknak a Tisza párttal, hanem migránsok tekintetében sem lenne nagyvonalúbb. Egy videón ugyanis arról beszélt, hogy szerinte Magyarországnak semmi hátránya nem származna a bevándorlók kvótaalapú szétosztásából. Egy közösen elfogadott joganyag azt mondja, ha valaki valamelyik európai országnál jelentkezik, meg kell az ügyét vizsgálni és tisztességesen kell eljárni vele – magyarázta Bod a kvótarendszert –, amelynek éppen a migránsok szétosztása az egyik központi eleme. 

Gondolom, ő is szívesen jelentkezne, hogy egy-két szétosztottal megossza a karácsonyi asztalt.  

Orbán Viktor hazafelé Isztambulból a repülőgépen a következőket nyilatkozta az Európai Unió durva döntésével kapcsolatban: 

„Vérlázító döntés született. Bejelentették, vagy befogadunk menekülteket, migránsokat, vagy fizetünk a migránsokért olyan országoknak, amelyek nem tudják megvédeni a határokat. Tehát nem elég, hogy mi megvédjük magunkat, ez pénzbe kerül. Megvédjük Európát, ez is pénzbe kerül. Megbüntetnek bennünket, mert nem engedjük be a migránsokat, mindennap egymillió eurót fizetünk. Most még ezen kívül fogadjunk be migránsokat más országokból, akik nem voltak elég erősek, hogy megvédjék magukat. Ha ezt nem tesszük meg, fizessünk nekik. Szóval az abszurd abszurdja, ami itt zajlik. Nem is fogunk ennek eleget tenni. Szégyen és gyalázat, hogy a DK meg a Tisza Brüsszelt ebben támogatja, és  hogy aDK meg a Tisza Brüsszelen keresztül migránsokat akar hozni a magyarok nyakára.” (...) „Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!" 

Ehhez képest itt van a tiszás Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos, akik ennek éppen az ellenkezőjét támogatják. Migránsokat akarnak hozni a magyarok nyakára. 

A rend kedvéért írjuk ide a legfrissebb drámát: vasárnap este megkéseltek egy fiatal férfit Essenben, nem messze a karácsonyi vásártól.

Ezt támogatják a tiszások és Dobrevék. Bravó! 

Ha nem lenne Orbán Viktor, akkor Márai Sándor sorainak sem lenne jelentősége. Így azonban van. Nagyon is van. 

Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni akarja.”

Ezek szerint nemcsak Magyar Péternek nincs fogalma a szeretet ízéről, de Petschnig Mária Zitának és Bod Péter Ákosnak se. Többet gondoltunk felőlük. 

Boldogtalan karácsonyt kívánok nekik, ha már ők is ezt kívánnak migránssimogatásukkal sok millió magyarnak.

(Kép: Bod Péter Ákos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

***

Összesen 6 komment

catalina11
2025. december 09. 22:02
Petschnig Zita és Bod Péter Ákos...egy vérből valók vagynak.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 09. 21:36
Minden egyes illegális migráns egy-egy szög Európa koporsójába. Illegális bevándorló nem kell! Nem elvárható, hogy bízzunk az olyan emberekben akik már az országunkba is törvénysértés árán jutottak. Miért bíznánk abban, hogy az ilyen alakok betartják majd a törvényeinket? Miért bíznánk olyanokban, akik euró ezreket fizetnek az embercsempészeknek, hogy illegálisan bejöhessenek a EU-ba? Ezek megélhetésért jönnek és nem akarják betartani a törvényeinket! Miért támogatnánk az európaiak segítségével visszaélőket? Magyarországon az illegális határátlépés bűncselekménynek számít. Magyarországon az illegális migránsok büntetésre számíthatnak.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. december 09. 21:32
Vajon Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Kompetensebb mint Petya. A hitelminősítők meghagyták a már elért, befektetésre ajánlott szintet. A független, nem pártpolitikus elemzők szerint nem vagyunk a tönk szélén, amit az Petya állítja. Petya hazudik! Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek.
Válasz erre
0
0
123321
2025. december 09. 21:30
"nem azt mondta az Unió, hogy tessék beengedni a migránsokat, csak azt mondta, hogy tessék emberi módon viselkedni velük szemben" ekkora mocskos hazug gecit...
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!