Kiderült: így támogatja a Tisza Párt a migrációs paktum végrehajtását

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői többször kiálltak a Magyarország érdekeivel ellentétes migrációs paktum mellett.

Az EP-szavazáson támogatták a menekültügyi, migrációs és integrációs alap 25 millió eurós növelését, valamint azt a javaslatot, amely Magyarországot 200 millió euróval büntette volna az Európai Bíróság döntése alapján a menedékkérői jogok ügyében.

Ugyanakkor elutasították a javaslatot, amely kétmilliárd eurós támogatást biztosított volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségeire.

Az Ellenpont szerint mindezek alapján egyértelmű, hogy

a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

A tavaly októberi migrációs paktumról szóló szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon megerősítette, hogy pártja kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője pedig nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte a multikulturális társadalmak versenyképesebbek lehetnek.

Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje, tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt először „lehetőségnek” nevezte, majd egyszerűen „álvalóságnak” mondta azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.