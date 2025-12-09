Kiderült: így támogatja a Tisza Párt a migrációs paktum végrehajtását

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
Az Ellenpont elemzése szerint a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett.
Brüsszel új Szolidaritási Alapot hozna létre, Magyarországot pedig választás elé állítaná: vagy befogad migránsokat, vagy több mint százmilliárd forintot fizet az alapba – miközben azok az országok részesülnek a támogatásból, amelyek engedik a migránsok belépését. Eközben Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Parlamentben a hazánkat sújtó migrációs paktum végrehajtását támogató javaslatokat szavaztak meg – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont elemzése nyomán.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását. Magyar Péter EP-képviselői meg is szavazták a kezdeményezést az unióban.
A paktum valójában egy burkolt kvótarendszer: nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.
Az Ellenpont szerint mindezek alapján egyértelmű, hogy
a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.
A tavaly októberi migrációs paktumról szóló szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon megerősítette, hogy pártja kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője pedig nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte a multikulturális társadalmak versenyképesebbek lehetnek.
Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje, tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt először „lehetőségnek” nevezte, majd egyszerűen „álvalóságnak” mondta azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.
Az Ellenpont mindemellett arra is rámutat, hogy
a Tisza Párt tanácsadói, Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos is többször bevándorláspárti kijelentéseket tettek.
„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy
ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre”
– jelentette ki Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében..
Ezt is ajánljuk a témában
„A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
„De július messze van.
Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett”
– tette hozzá Magyarország miniszterelnöke.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP