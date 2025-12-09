Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt migrációs paktum migráns

Kiderült: így támogatja a Tisza Párt a migrációs paktum végrehajtását

2025. december 09. 10:41

Az Ellenpont elemzése szerint a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett.

2025. december 09. 10:41
null

Brüsszel új Szolidaritási Alapot hozna létre, Magyarországot pedig választás elé állítaná: vagy befogad migránsokat, vagy több mint százmilliárd forintot fizet az alapba – miközben azok az országok részesülnek a támogatásból, amelyek engedik a migránsok belépését. Eközben Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Parlamentben a hazánkat sújtó migrációs paktum végrehajtását támogató javaslatokat szavaztak meg – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont elemzése nyomán.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását. Magyar Péter EP-képviselői meg is szavazták a kezdeményezést az unióban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

A paktum valójában egy burkolt kvótarendszer: nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.

  • A Tisza Párt európai parlamenti képviselői többször kiálltak a Magyarország érdekeivel ellentétes migrációs paktum mellett. 
  • Az EP-szavazáson támogatták a menekültügyi, migrációs és integrációs alap 25 millió eurós növelését, valamint azt a javaslatot, amely Magyarországot 200 millió euróval büntette volna az Európai Bíróság döntése alapján a menedékkérői jogok ügyében. 
  • Ugyanakkor elutasították a javaslatot, amely kétmilliárd eurós támogatást biztosított volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségeire.

Az Ellenpont szerint mindezek alapján egyértelmű, hogy 

a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

A tavaly októberi migrációs paktumról szóló szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon megerősítette, hogy pártja kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője pedig nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte a multikulturális társadalmak versenyképesebbek lehetnek.

Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje, tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt először „lehetőségnek” nevezte, majd egyszerűen „álvalóságnak” mondta azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.

Az Ellenpont mindemellett arra is rámutat, hogy 

a Tisza Párt tanácsadói, Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos is többször bevándorláspárti kijelentéseket tettek.

„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy 

ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre” 

jelentette ki Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében..

Ezt is ajánljuk a témában

„De július messze van.

Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett” 

– tette hozzá Magyarország miniszterelnöke.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. december 09. 11:27
A migránsok beengedése tönkre tenné Magyarországot.
Válasz erre
0
0
Jose
2025. december 09. 11:09
Boros Imre Bod Péter Ákost egy középszerű közgazdásznak nevezte (más szavakkal).
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 09. 11:03
A cikkben szereplőket az EP nyilvános dokumentumai tartalmazzák. Mind a nyilatkozatok, mind a leadott szavazatok bizonyított tények.
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. december 09. 10:55 Szerkesztve
Kiderült: így támogatja a Tisza Párt a migrációs paktum végrehajtását" Kiderült.A findex megszerzett egy titkos dokumentumot.😁😁😁👍
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!