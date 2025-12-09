Ft
Németország Bassár el-Aszad késelés Essen Szíria karácsonyi vásár

Advent Németországban: szíriai késelt az esseni karácsonyi vásár mellett

2025. december 09. 07:31

A város utcáin eluralkodott a káosz, miután több mint 10 ezer szír tüntető vonult az utcára.

2025. december 09. 07:31
null

Vasárnap este megkéseltek egy fiatal férfit Essenben, nem messze a karácsonyi vásártól – számolt be a Bild. Az eset a város főpályaudvarának egyik metrólejárójánál történt, 

nem sokkal azt követően, hogy a városközpontban több mint tízezer szíriai ünnepelte Bassár el-Aszad elnök bukásának első évfordulóját.

A tüntetők petárdákat lőttek ki, autós konvojaikkal pedig komoly fennakadásokat okoztak Essen több pontján. A rendet végül több száz rohamrendőrnek kellett helyreállítania.

Hasonló jelenetek játszódtak le Berlinben is, ahol több ezer szíriai gyűlt össze az Alexanderplatzon advent második vasárnapján.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a szintén szíriai áldozat vagy az elkövető részt vett-e a tüntetésen. A támadás további részleteiről várhatóan az ügyészség ad majd tájékoztatást később.

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogas paduc
2025. december 09. 08:49
Háááát, akkor, mivel Aszad megbukott, haza lehetne tán menni.
Válasz erre
0
0
Jamie007
2025. december 09. 08:49
Akkor talán már vagy egy éve otthon is lehetne ünnepelni..
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. december 09. 08:42
Európa kigyót melenget a mellén az utóbbi 2O évben. Új nemzedék nőtt fel immár eu-i állampolgársággal, de atavisztikus mentalitással és a Nyugattal szemben ellenséges magatartással.
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. december 09. 08:39
Ez a németek szégyene ,az országuk már csak papíron létezik! Ha a Reichstag épületéből Merz kiteszi a lábát és mindenhol teveszarba lép, az sem érdekli........de közben Magyarországnak akar "felhatalmazást " adni bármire is ez a gőgös paraszt🙄
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!