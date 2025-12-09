Advent Németországban: szíriai késelt az esseni karácsonyi vásár mellett

Vasárnap este megkéseltek egy fiatal férfit Essenben, nem messze a karácsonyi vásártól – számolt be a Bild. Az eset a város főpályaudvarának egyik metrólejárójánál történt,

nem sokkal azt követően, hogy a városközpontban több mint tízezer szíriai ünnepelte Bassár el-Aszad elnök bukásának első évfordulóját.

A tüntetők petárdákat lőttek ki, autós konvojaikkal pedig komoly fennakadásokat okoztak Essen több pontján. A rendet végül több száz rohamrendőrnek kellett helyreállítania.