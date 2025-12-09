Advent Németországban: szíriai késelt az esseni karácsonyi vásár mellett

Német logika: késsel fenyegette a karácsonyi vásározókat a marokkói migráns, a rendőrség inkább szabadon engedte
Mi baj lehet belőle?
A város utcáin eluralkodott a káosz, miután több mint 10 ezer szír tüntető vonult az utcára.
Vasárnap este megkéseltek egy fiatal férfit Essenben, nem messze a karácsonyi vásártól – számolt be a Bild. Az eset a város főpályaudvarának egyik metrólejárójánál történt,
nem sokkal azt követően, hogy a városközpontban több mint tízezer szíriai ünnepelte Bassár el-Aszad elnök bukásának első évfordulóját.
A tüntetők petárdákat lőttek ki, autós konvojaikkal pedig komoly fennakadásokat okoztak Essen több pontján. A rendet végül több száz rohamrendőrnek kellett helyreállítania.
Hasonló jelenetek játszódtak le Berlinben is, ahol több ezer szíriai gyűlt össze az Alexanderplatzon advent második vasárnapján.
Egyelőre nem tisztázott, hogy a szintén szíriai áldozat vagy az elkövető részt vett-e a tüntetésen. A támadás további részleteiről várhatóan az ügyészség ad majd tájékoztatást később.
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Mi baj lehet belőle?
***