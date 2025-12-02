Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország migráció terrorizmus karácsonyi vásár

Német logika: késsel fenyegette a karácsonyi vásározókat a marokkói a migráns, a rendőrség inkább szabadon engedte

2025. december 02. 08:51

Mi baj lehet belőle?

2025. december 02. 08:51
null

Már szabadlábra helyezte a rendőrség azt a marokkói migránst, aki szombat este késsel fenyegette az embereket a weimari karácsonyi vásárban – a rendőrség szerint a terhére róható bűncselekmények nem indokolták az előzetes letartóztatást.

A Zeit cikke szerint az eset a Nemzeti Színház előtti korcsolyapályán történt, ahol főként családok és gyerekek korcsolyáztak advent első hétvégéjén.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

A rendőrség szerint a férfi zaklatta a látogatókat, mire egy szemtanú rászólt, a férfi azonnal agresszívvá vált, és késsel kezdte fenyegetni a közelben lévőket. 

A gyanúsított ezt követően is ellenállt, ezért a rendőrök paprika spray-t vetettek be az elfogásához. A férfit megbilincselték és őrizetbe vették.

A történtek ellenére a hatóságok már vasárnap elengedték a marokkói férfit. Christian Hackbart rendőrfőnök megerősítette: hiába fenyegette késsel az embereket – ráadásul egy karácsonyi vásár területén –, ez önmagában nem elegendő az előzetes letartóztatás indokolására. Hackbart hozzátette: a férfi egyébként a rendőrség számára már korábban is ismert volt erőszakos cselekményei miatt.

A hétvégén nem ez volt az egyetlen incidens. Egy másik karácsonyi vásárban, Schorndorfban gyújtogatás történt.

A Bild beszámolója szerint néhány órával a vásár megnyitása előtt több bódét petróleummal leöntöttek és felgyújtottak. 

A tűzoltók végül megakadályozták a nagyobb károkat, bár az önkormányzat saját bódéja is kigyulladt. Max Schmaderer polgármester így nyilatkozott:

Mindannyian még mindig mélyen meg vagyunk döbbenve, ezt az aljas támadást a leghatározottabban el kell ítélni”.

Az utóbbi évek több nagy visszhangot kiváltó támadásai miatt a németországi karácsonyi vásárok egyre nagyobb összegeket kénytelenek költeni a terrorizmus és a bűnözés elleni védelemre. Egyes települések a bejáratokhoz tankelhárító akadályokat telepítenek, hogy megakadályozzák a gázolásos merényleteket.

Több vásár szervezője idén kénytelen volt lemondani a rendezvényt, mert egyszerűen nem tudta finanszírozni a megnövekedett biztonsági költségeket.

Nyitókép forrása: Alexandra BEIER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2025. december 02. 11:19
A németek kollektív öngyilkosságát láthatjuk. Amit a marokkói csinált (ráadásul korábban is agresszívkodott), az miért nem elég a lefogásához, sőt kitoloncolásához? Megvárják, míg vér is folyik? Borítékolhatóan FOG. Aztán jön a ‘le vagyunk sújtva’, meg a plüssmacik.
Válasz erre
0
0
madre79
2025. december 02. 11:17
..és ez a faszkalap német kancellár akar háborúzni az oroszok ellen, amikor a hazáját sem tudja megvédeni a primitív migránsok ellen? Szabadon engedik a gyilkosokat? Az oly sok ember megölt németek saját magukat nem tudják megvédeni?
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. december 02. 10:39
gumicsont
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. december 02. 10:34
Ennyi késelés után, ez még mindig kérdés Németországban? Gratulálok Herr Merz von der BlackRocknak!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!