Német logika: késsel fenyegette a karácsonyi vásározókat a marokkói a migráns, a rendőrség inkább szabadon engedte

Már szabadlábra helyezte a rendőrség azt a marokkói migránst, aki szombat este késsel fenyegette az embereket a weimari karácsonyi vásárban – a rendőrség szerint a terhére róható bűncselekmények nem indokolták az előzetes letartóztatást.

A Zeit cikke szerint az eset a Nemzeti Színház előtti korcsolyapályán történt, ahol főként családok és gyerekek korcsolyáztak advent első hétvégéjén.