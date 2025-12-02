Német logika: késsel fenyegette a karácsonyi vásározókat a marokkói a migráns, a rendőrség inkább szabadon engedte

Karácsony 2025: biztonságosabb Bagdadban, mint Berlinben?
2025-ben Nyugat-Európában a karácsonyi ünnepek már nem a meghittségről szólnak, hanem a félelemről és a betonakadályokról.
Mi baj lehet belőle?
Már szabadlábra helyezte a rendőrség azt a marokkói migránst, aki szombat este késsel fenyegette az embereket a weimari karácsonyi vásárban – a rendőrség szerint a terhére róható bűncselekmények nem indokolták az előzetes letartóztatást.
A Zeit cikke szerint az eset a Nemzeti Színház előtti korcsolyapályán történt, ahol főként családok és gyerekek korcsolyáztak advent első hétvégéjén.
A rendőrség szerint a férfi zaklatta a látogatókat, mire egy szemtanú rászólt, a férfi azonnal agresszívvá vált, és késsel kezdte fenyegetni a közelben lévőket.
A gyanúsított ezt követően is ellenállt, ezért a rendőrök paprika spray-t vetettek be az elfogásához. A férfit megbilincselték és őrizetbe vették.
A történtek ellenére a hatóságok már vasárnap elengedték a marokkói férfit. Christian Hackbart rendőrfőnök megerősítette: hiába fenyegette késsel az embereket – ráadásul egy karácsonyi vásár területén –, ez önmagában nem elegendő az előzetes letartóztatás indokolására. Hackbart hozzátette: a férfi egyébként a rendőrség számára már korábban is ismert volt erőszakos cselekményei miatt.
A hétvégén nem ez volt az egyetlen incidens. Egy másik karácsonyi vásárban, Schorndorfban gyújtogatás történt.
A Bild beszámolója szerint néhány órával a vásár megnyitása előtt több bódét petróleummal leöntöttek és felgyújtottak.
A tűzoltók végül megakadályozták a nagyobb károkat, bár az önkormányzat saját bódéja is kigyulladt. Max Schmaderer polgármester így nyilatkozott:
Mindannyian még mindig mélyen meg vagyunk döbbenve, ezt az aljas támadást a leghatározottabban el kell ítélni”.
Az utóbbi évek több nagy visszhangot kiváltó támadásai miatt a németországi karácsonyi vásárok egyre nagyobb összegeket kénytelenek költeni a terrorizmus és a bűnözés elleni védelemre. Egyes települések a bejáratokhoz tankelhárító akadályokat telepítenek, hogy megakadályozzák a gázolásos merényleteket.
Több vásár szervezője idén kénytelen volt lemondani a rendezvényt, mert egyszerűen nem tudta finanszírozni a megnövekedett biztonsági költségeket.
