Ez már a normalitás vége: Németországban harctéri akadályokkal védik az adventi vásárokat

miközben a közmédia „kreatív” és „költséghatékony” megoldásként ünnepli az egykori harceszközök újrahasznosítását.

A páncéltörő akadályok alkalmazása jól illusztrálja, mennyire elszabadultak Németországban a karácsonyi vásárok biztonsági kiadásai. Az önkormányzatok országszerte milliókat költenek pollerekre, mozgatható gátakra és egyéb védelmi berendezésekre, amelyek ára az utóbbi években drámaian megemelkedett.

Külsheim városvezetője szerint egy egyszerű biztonsági oszlop korábban 800 euróba került, ma viszont ennek akár tízszerese is lehet. „A gyártók tudják, hogy minden városnak szüksége van rájuk, de a kasszák üresek” – fogalmazott a város igazgatója.

A túlzásnak tűnő intézkedések mögött valós félelem áll: