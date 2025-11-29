Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
iszlamista terrorizmus vásár Németországban adventi

Ez már a normalitás vége: Németországban harctéri akadályokkal védik az adventi vásárokat

2025. november 29. 15:05

A karácsonyi vásárok annyira veszélyessé váltak, hogy már tankcsapdákra van szükség – a német közmédia mégis ünnepli a megoldást.

2025. november 29. 15:05
null

A németországi Külsheim városa sajátos megoldással próbálja csökkenteni az egyre dráguló karácsonyi vásárok biztonsági költségeit: 

használt páncéltörő akadályokat állítanak fel „karácsonyi díszletként”.

A település – ahol nagyjából ötezren élnek – a volt Bundeswehr-laktanyákból származó, több tonnás betonelemeket festette piros-fehér színekre, és így alakította át őket a vásár bejáratának védelmére – írta meg a ReMix

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában
Tovább a cikkhezchevron

A városvezetés szerint ezzel mintegy 30 ezer eurót spóroltak, 

miközben a közmédia „kreatív” és „költséghatékony” megoldásként ünnepli az egykori harceszközök újrahasznosítását.

A páncéltörő akadályok alkalmazása jól illusztrálja, mennyire elszabadultak Németországban a karácsonyi vásárok biztonsági kiadásai. Az önkormányzatok országszerte milliókat költenek pollerekre, mozgatható gátakra és egyéb védelmi berendezésekre, amelyek ára az utóbbi években drámaian megemelkedett. 

Külsheim városvezetője szerint egy egyszerű biztonsági oszlop korábban 800 euróba került, ma viszont ennek akár tízszerese is lehet. „A gyártók tudják, hogy minden városnak szüksége van rájuk, de a kasszák üresek” – fogalmazott a város igazgatója.

A túlzásnak tűnő intézkedések mögött valós félelem áll: 

Németországban az elmúlt években több támadás történt karácsonyi vásárokon, köztük a tavalyi magdeburgi tragédia, ahol egy szaúdi származású férfi a tömegbe hajtva hat embert megölt és százakat megsebesített. 

A merényletek nyomán a városoknak példátlan összegeket kell fordítaniuk védelemre, és egyes településeken felmerült a vásárok teljes lemondása is. 

A Magdeburgba látogató AfD-s politikus, Ulrich Siegmund szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogyan lehet megvédeni a vásárokat, hanem az, miért van erre egyáltalán szükség – szerinte a tömeges bevándorlás elkerülése például Magyarország, Lengyelországban vagy Csehországban megőrizte a közbiztonságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Siegmund szerint Németország „elveszíti régi önmagát”, amikor a nyári fürdőkben rendőrök vigyáznak a rendre, télen pedig páncéltörő akadályok között sétálunk a forralt borért. 

A politikus egy régi fénykép előtt állva úgy fogalmazott: „Olyan országot szeretnék, ahol mindenki békésen sétálhat a karácsonyi vásárban. Nem ezt érdemeljük.” 

Bár a legtöbb vásár idén is megnyílik, a biztonsági kiadások tovább emelkednek: a városok marketing- és kereskedelmi szövetsége szerint az elmúlt három évben 44 százalékkal nőttek a szervezési költségek. 

Mindeközben a német önkormányzatok már így is súlyos pénzügyi válsággal küzdenek – részben a nagyarányú bevándorlás terhe miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Press office / Külsheim city administration

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astra04
2025. november 29. 17:03
Pedig az ólom olcsóbb lenne...
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 29. 16:55
Willkommenskultur!
Válasz erre
1
0
Dunhill67
2025. november 29. 16:51
kés és pokolgép ellen is hatásos?
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2025. november 29. 16:41
Kérem szépen... az evolúciót látjuk működés közben. Az adventi vásároktól lassan, de biztosan eljutunk a tömeges, nyilvános kivégzésekig.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!