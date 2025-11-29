Ez már a normalitás vége: Németországban harctéri akadályokkal védik az adventi vásárokat

Rendkívüli: autó hajtott Németországban egy karácsonyi vásárba, egyre nő a halálos áldozatok száma (VIDEÓ)
Legalább 11 halottról és 80 sérültről szólnak az első hírek. A gépjárművet egy arab terrorista vezethette.
A karácsonyi vásárok annyira veszélyessé váltak, hogy már tankcsapdákra van szükség – a német közmédia mégis ünnepli a megoldást.
A németországi Külsheim városa sajátos megoldással próbálja csökkenteni az egyre dráguló karácsonyi vásárok biztonsági költségeit:
használt páncéltörő akadályokat állítanak fel „karácsonyi díszletként”.
A település – ahol nagyjából ötezren élnek – a volt Bundeswehr-laktanyákból származó, több tonnás betonelemeket festette piros-fehér színekre, és így alakította át őket a vásár bejáratának védelmére – írta meg a ReMix.
A városvezetés szerint ezzel mintegy 30 ezer eurót spóroltak,
miközben a közmédia „kreatív” és „költséghatékony” megoldásként ünnepli az egykori harceszközök újrahasznosítását.
A páncéltörő akadályok alkalmazása jól illusztrálja, mennyire elszabadultak Németországban a karácsonyi vásárok biztonsági kiadásai. Az önkormányzatok országszerte milliókat költenek pollerekre, mozgatható gátakra és egyéb védelmi berendezésekre, amelyek ára az utóbbi években drámaian megemelkedett.
Külsheim városvezetője szerint egy egyszerű biztonsági oszlop korábban 800 euróba került, ma viszont ennek akár tízszerese is lehet. „A gyártók tudják, hogy minden városnak szüksége van rájuk, de a kasszák üresek” – fogalmazott a város igazgatója.
A túlzásnak tűnő intézkedések mögött valós félelem áll:
Németországban az elmúlt években több támadás történt karácsonyi vásárokon, köztük a tavalyi magdeburgi tragédia, ahol egy szaúdi származású férfi a tömegbe hajtva hat embert megölt és százakat megsebesített.
A merényletek nyomán a városoknak példátlan összegeket kell fordítaniuk védelemre, és egyes településeken felmerült a vásárok teljes lemondása is.
A Magdeburgba látogató AfD-s politikus, Ulrich Siegmund szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogyan lehet megvédeni a vásárokat, hanem az, miért van erre egyáltalán szükség – szerinte a tömeges bevándorlás elkerülése például Magyarország, Lengyelországban vagy Csehországban megőrizte a közbiztonságot.
Siegmund szerint Németország „elveszíti régi önmagát”, amikor a nyári fürdőkben rendőrök vigyáznak a rendre, télen pedig páncéltörő akadályok között sétálunk a forralt borért.
A politikus egy régi fénykép előtt állva úgy fogalmazott: „Olyan országot szeretnék, ahol mindenki békésen sétálhat a karácsonyi vásárban. Nem ezt érdemeljük.”
Bár a legtöbb vásár idén is megnyílik, a biztonsági kiadások tovább emelkednek: a városok marketing- és kereskedelmi szövetsége szerint az elmúlt három évben 44 százalékkal nőttek a szervezési költségek.
Mindeközben a német önkormányzatok már így is súlyos pénzügyi válsággal küzdenek – részben a nagyarányú bevándorlás terhe miatt.
Forralt bor, fények és terrorgátak: idén nemcsak az ünnepi hangulat, hanem a biztonság is középpontban van a karácsonyi vásárokon.
