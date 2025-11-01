Ft
11. 01.
szombat
háború katonakorú Németországban munkaerőpiac ukrán menekültek

Elfogyott a türelem: Németország már nem kér az ukrán fiatal férfiakból

2025. november 01. 08:46

A háborúból menekülő ukránokat egyre több ország küldené inkább dolgozni.

2025. november 01. 08:46
null

Németországban elfogyott a türelem az ukrán menekültekkel szemben – állítja Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Az InfoRádióban elmondta: a CDU és a CSU már szigorítana a katonakorú ukrán férfiak befogadásán, miután a nyár óta látványosan megugrott a Németországba érkezők száma. 

Közben Ukrajna lazított a szabályokon: augusztustól kiengedik az országból a 18–22 éves férfiakat, akik szabadon vissza is térhetnek – de Nyugaton már nem fogadják őket tárt karokkal.

A német kereszténydemokraták szerint ezekre a fiatalokra otthon, a fronton lenne szükség, nem a német szociális rendszerben. A CDU–CSU vezetése arra hivatkozik, hogy a több milliós menekültpopuláció már így is teljesítőképessége határára sodorta a jóléti ellátást. Bár a német kormány valamelyest csökkentette az ukrán menekülteknek járó juttatásokat – egy egyedülálló személy például 460 helyett 441 eurót kap havonta – Dócza szerint ez inkább jelképes lépés volt.

„A kormány arra próbálja ösztönözni az ukrán menekülteket, hogy lépjenek be a munkaerőpiacra, mert az érkezők körülbelül fele munkanélküliként van nyilvántartva” – hangsúlyozta az elemző. Szeptemberben már heti ezer fiatal ukrán jelentkezett menedékért, míg augusztusban még csak húsz. 

A legnagyobb nyomás Észak-Rajna–Vesztfáliában érzékelhető, ahol több mint 260 ezer ukrán tartózkodik, de Bajorországban is elérte a 200 ezret a számuk.

A migrációs hullámot az ukrán kormány döntése indította be: a háború kitörése óta először engedélyezték a fiatal férfiak távozását. Ez azonban már Németországban is politikai vitákat gerjeszt. 

A CDU és a CSU szerint a menekültstátusz mögé bújva egyre több katonakorú férfi próbálja elkerülni a szolgálatot, miközben a német társadalom kezd belefáradni a „nyitott kapuk” politikájába.

„Tíz évvel ezelőtt Németország még gyakorlatilag kitárta az ajtókat, ma viszont sokkal óvatosabbak a pártok és maga a társadalom is” – fogalmazott Dócza Edith Krisztina. 

A februári előrehozott választások is ezt a hangulatváltást tükrözték, hiszen az AfD – amely a legszigorúbb bevándorláspolitikát képviseli – mára a legnépszerűbb párttá vált.

Nemcsak Németországban érzékelhető fordulat: a skandináv országok és Lengyelország is visszavett a támogatásokból, és inkább a munkavállalás irányába tereli az ukránokat. 

A kutató szerint egyre inkább az a félelem uralkodik el, ami a 2015-ös migrációs válság idején is megjelent – hogy a menekültek hosszú távon a segélyrendszerben ragadnak, anélkül hogy valóban beilleszkednének.

Dócza szerint a helyzetet bonyolítja, hogy az ukrán menekültek visszatérési hajlandósága meglepően alacsony. Ez pedig azt vetíti előre, hogy ha egyszer véget ér a háború, a munkaerőpiac újabb sokkot kaphat – Ukrajnában a hiány, Nyugaton pedig a túlkínálat miatt.

Nyitókép: Artur Widak / AFP

