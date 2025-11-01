Elfogyott a türelem: Németország már nem kér az ukrán fiatal férfiakból

Németországban elfogyott a türelem az ukrán menekültekkel szemben – állítja Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Az InfoRádióban elmondta: a CDU és a CSU már szigorítana a katonakorú ukrán férfiak befogadásán, miután a nyár óta látványosan megugrott a Németországba érkezők száma.

Közben Ukrajna lazított a szabályokon: augusztustól kiengedik az országból a 18–22 éves férfiakat, akik szabadon vissza is térhetnek – de Nyugaton már nem fogadják őket tárt karokkal.

A német kereszténydemokraták szerint ezekre a fiatalokra otthon, a fronton lenne szükség, nem a német szociális rendszerben. A CDU–CSU vezetése arra hivatkozik, hogy a több milliós menekültpopuláció már így is teljesítőképessége határára sodorta a jóléti ellátást. Bár a német kormány valamelyest csökkentette az ukrán menekülteknek járó juttatásokat – egy egyedülálló személy például 460 helyett 441 eurót kap havonta – Dócza szerint ez inkább jelképes lépés volt.

„A kormány arra próbálja ösztönözni az ukrán menekülteket, hogy lépjenek be a munkaerőpiacra, mert az érkezők körülbelül fele munkanélküliként van nyilvántartva” – hangsúlyozta az elemző. Szeptemberben már heti ezer fiatal ukrán jelentkezett menedékért, míg augusztusban még csak húsz.