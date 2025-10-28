Hivatalos felmérés: Németország többé nem biztonságos, a nők félnek a nyilvános helyeken

A német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken – derült ki egy kedden közzétett felmérésből.

A Funke Media Group megbízásából a Civey közvélemény-kutató intézet által végzett felmérésben a megkérdezett nők 55 százaléka mondta azt, hogy nem érzi magát biztonságban olyan nyilvános helyeken, mint például az utcák, a tömegközlekedési eszközök vagy a parkok. A klubok és

a vasútállomások teljesítettek a legrosszabbul, a nőknek mindössze 14 százaléka felelte azt, hogy ott biztonságban érzi magát.

Az összes válaszadó közül, beleértve a férfiakat is, majdnem minden második (49 százalékuk) azt mondta, hogy a fölsorolt nyilvános helyek egyikén sem érzi magát biztonságban.

Amikor a tanulmány résztvevőit arról kérdezték, hogyan vélekedtek Friedrich Merz német kancellárnak a nők nyilvános helyeken való biztonságáról szóló nyilatkozatáról, a felmérés eredményei vegyes képet mutattak: a németek 47 százaléka pozitívan, 42 százaléka negatívan értékelte a kancellár kijelentéseit.