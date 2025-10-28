Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság Németország felmérés migráció nők

Hivatalos felmérés: Németország többé nem biztonságos, a nők félnek a nyilvános helyeken

2025. október 28. 07:54

Ez már rég nem vicc: Európa örökre megváltozott, a migráció lényegében aláásta a biztonságot Nyugat-Európában.

2025. október 28. 07:54
null

A német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken – derült ki egy kedden közzétett felmérésből.

A Funke Media Group megbízásából a Civey közvélemény-kutató intézet által végzett felmérésben a megkérdezett nők 55 százaléka mondta azt, hogy nem érzi magát biztonságban olyan nyilvános helyeken, mint például az utcák, a tömegközlekedési eszközök vagy a parkok. A klubok és 

a vasútállomások teljesítettek a legrosszabbul, a nőknek mindössze 14 százaléka felelte azt, hogy ott biztonságban érzi magát.

Az összes válaszadó közül, beleértve a férfiakat is, majdnem minden második (49 százalékuk) azt mondta, hogy a fölsorolt nyilvános helyek egyikén sem érzi magát biztonságban.

Amikor a tanulmány résztvevőit arról kérdezték, hogyan vélekedtek Friedrich Merz német kancellárnak a nők nyilvános helyeken való biztonságáról szóló nyilatkozatáról, a felmérés eredményei vegyes képet mutattak: a németek 47 százaléka pozitívan, 42 százaléka negatívan értékelte a kancellár kijelentéseit.

A felmérést október 23. és 27. között végezték, 5000 ember megkérdezésével.

Ezt is ajánljuk a témában

Október 14-én 

a német kancellár azt mondta, hogy a német hatóságok kijavítják a migrációs politika korábbi hibáit,

 és „jelentős előrelépést tettek a migrációs kérdés kezelésében”. Kijelentette azonban, hogy a probléma továbbra is fennáll a német városokban, és emiatt 

Alexander Dobrindt belügyminiszter már dolgozik a „nagyszabású kitoloncolások megszervezésén és végrehajtásán.”

Október 20-án a kancellár nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, hogy „a probléma továbbra is fennáll”, de azt javasolta, hogy 

kérdezzék csak meg lányaikat és „meglehetősen világos és pontos választ” kapnak.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: VALERY HACHE / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. október 28. 09:39
Merkel vezesse vissza őket Afrikába, vagy ki hol lakott!
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2025. október 28. 09:22
A Közteruleten rettegő német nők: /youtube.com/shorts/oC62HoUtBhw?si=KKmbqn7kJ7TrxtBP /youtube.com/shorts/l-Z3Xbvqy-M?si=oK0JHtd8JQzs3Gzs /youtube.com/shorts/x-5COJQaLO4?si=Rc4ctmcBbucIAWyK
Válasz erre
0
0
bispora
2025. október 28. 08:36
Akkor néhány szám: 13.320 nemi erőszak 2024-ben (9,3%-os növekedés!) 2500 migránsokhoz köthető (75% növekedés 2023-hoz képest) menekült nemi erőszakolók aránya 13%, arányuk Németroszágban 2,5% És a legfontosabbról nem beszéltünk: a 2015-ben vagy előtte érkezett muszlim és feka kanok közül sokan már állampolgárok, a statisztikában őslakos germánnak számítanak!
Válasz erre
6
0
kbexxx
•••
2025. október 28. 08:34 Szerkesztve
Hilchenbachban több tucat német zászló jelent meg egyik napról a másikra - az utcákon, benzinkutakon és még a tűzoltóállomáson is. Ártalmatlan cselekedet? A rendőrség még mindig keresi a "gyanúsítottakat", az állambiztonság már vizsgál egy hasonló ügyet Sauerlandban. A hazafiasság a legnagyobb bűn ,a többi.csak vétség Mer(t)z alatt.!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!