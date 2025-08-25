Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország migráció migráns bevándorlás oktatás

Elszabadult a pokol a német iskolákban: lehetetlenné vált a tanítás a migránsok miatt

2025. augusztus 25. 21:08

Ezt már a fősodratú média sem képes letagadni.

2025. augusztus 25. 21:08
null

Sokkoló riportot készített a német iskolák pokláról a Die Welt. A lap számos esettanulmány alapján leszögezi: „messze túl sok olyan gyermeket iskoláznak be, akik alig tudnak koncentrálni, és mindenekelőtt nem tudnak németül”. „A tanároknak azzal kell szenvedniük, amit a családok és a politika elmulasztottak” – fogalmaznak.

Ludwigshafen Hemshof városrészében például „ha az ember végigsétál a negyeden, sok nyelvet hall, keletit, afrikait, szlávot – de német szót csak ritkán”, üledékként rakódnak le a bevándorlók újabb és újabb rétegei: „a hatvanas évek óta olasz, görög, török vendégmunkások, 2015 óta pedig a világ maradéka”.

A negyed közepén található a Gräfenau általános iskola, egy császárkori épület, melyben „a diákok közül a migránsok aránya 98 százalékon áll”, az iskolaigazgató, Barbara Mächtle pedig azzal szerzett országos ismertséget, hogy az ezzel járó problémákat nem elhazudja, hanem nyíltan megnevezi.

Az például rendszeres, hogy az iskolakezdésnél a tanárok mintegy negyven elsős, az évfolyam harmada esetében jelzik, hogy azok nem érettek a második osztályba lépésre. Mächtle a lap szerint „ismeri a trükköket ennek elfedésére, csak nem alkalmazza őket”: ilyen például az, amikor a gyermekeket a második osztályba léptetik, majd azok az első tanítási napon „önként visszalépnek”, vagy ténylegesen a második osztályba léptetnek az erre nem érett nebulókat. Ő ezt nem csinálja: megbuktatja ezt a negyven diákot, és megismételteti velük az osztályt – „nem azért, hogy büntesse, hanem hogy megmentse őket”.

A Welt némi gúnnyal emlékeztet a német oktatáspolitikusok szlogenjére, a „nyelvfürdőre”, a „németre, amely körülvesz, amelyben mozogva a gyermekek maguktól felszívják azt”.

Mächtle leszámol ezzel az illúzióval: „nyelvfürdő” nincsen, mert a gyerekek „mindent hallanak, csak németet nem”,

„egyetlen gyerek sem lubickol itt a német fürdőben, megmaradnak az arab, török, afgán medencéikben”, s „legjobb esetben kialakul egy alapvető szlengjük, egy 50-100 szavas németjük, amely elég az utcára és az iskolaudvarra, de egy akár csak részben értelmezhető szakmához nem”.

A Welt úgy látja, hogy „Németország iskolái nem csak itt-ott égnek, hanem területi tűzről van szó”, hiszen

2024-ben a hatóságok 35 570 iskolai erőszakcselekményt regisztráltak, azaz általában napi 97 darabot; ezek közül 743-ben volt érintett kés is,

„s ehhez járul még egy olyan iszlám, amely agresszívan lép fel az osztályteremben”.

A lap szerint azt a nevelést, amit korábban a szülői ház végzett el, ma az iskolától várják, így „a tanárok akaratuk ellenére szociális munkásokká válnak, a fegyelmet és a nyitott fület először fáradságos munkával meg kell teremteni, mielőtt tanításra egyáltalán gondolni lehetne”. S történik mindez „krónikus hiánygazdaságban”:

Németországban ma már nem lehetséges a kiképzett tanárállománnyal ellátni az aktuális diákságot, vidéken nem jelentkeznek a tanári állásokra, városon pedig a bérleti díjakat nem tudják a tanárok megfizetni, így nagyon sokan rögtön érettségi után állnak ki a katedrára, hogy aztán gyorsan kudarcot valljanak.

Andreas Baudisch, a mannheimi Humboldt általános iskola igazgatója a lapnak a matematika példáján magyarázta el, hogyan változott meg húsz év alatt a német oktatás. „Húsz év alatt a negyedik osztályos matematikafeladatok gyakran voltak tiszta szöveges feladatok. Ma a könyvek teli vannak képekkel, hogy a megértést egyáltalán lehetővé tegyék”. „Az alapműveletek sok gyermeknek nagy fáradságot jelentenek. Sokan nem képesek megfogalmazni egy kerek egész mondatot” – így az igazgató. Beszámol ugyanakkor sikerekről is: az indiai családok gyermekei például négy hónap alatt jobban megtanulnak németül, mint az ide születettek, mert „otthon gyakorolnak, van ebben érdeklődés”, s ez 

hiányzik sok mindenki másnál, akik második-harmadik generációban élnek itt”.

A lap figyelmeztet: nem volt olyan régen, amikor ezek az állapotok még csak Berlin problémás negyedeit jellemezték, s „az ország többi részében egy kicsit elszörnyülködtek, ha erről hallottak”. „Ennek vége, mindenhol Berlin van” – írja a Die Welt.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pacikuki007
2025. augusztus 25. 22:56
Szopjátok csak a tevebaszó faszt, birka németek!
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. augusztus 25. 22:54
Ezek szerint a migránsok nem akarnak alkalmazkodni, megfelelni a befogadó országuk SZABÁLYAINAK!!!! Ezért osztogatnátok őket nyomorultak!!!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 25. 22:44
A napi 1Millió $ nem is nagy ár, hogy ne kelljen "felzárkózni" a Kecskeb@szó Nyugathoz!
Válasz erre
1
0
Gonella
2025. augusztus 25. 22:27
ki mit hitt, mikor a mutti azt mondta meg tudjuk csnyálni. sikerült. (b)az' meg békésen olvas és sokat alszik!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!