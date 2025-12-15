Iraki migránsokat dolgoztattak a karácsonyi vásáron: a rendőrök mentek ki, csattant is a bilincs

Illegális munkavégzés gyanúja miatt razziát tartottak egy surrey-i karácsonyi vásáron, ahol összesen 11 feltételezett illegális bevándorlót vettek őrizetbe – számoltak be a Daily Mail. A december 11-én, a Sunbury-on-Thames közelében található Kempton Park Marketen végrehajtott akció során

kilenc indiai, iraki és kínai férfit fogtak el, további két indiai férfit pedig egy közeli lakcímen tartóztattak le.

A hatóságok szerint öt őrizetbe vett személy kitoloncolás elé néz, míg hat főt bevándorlási óvadék ellenében szabadon engedtek, de rendszeres jelentkezési kötelezettséget írtak elő számukra.

Az idei évben 63 százalékkal nőtt az illegális munkavégzés miatti letartóztatások száma az Egyesült Királyságban. A rendőrök a zsúfolt karácsonyi vásár területén igazoltatták, kutatták át és állították elő az érintetteket. Alex Norris határbiztonsági és menekültügyi miniszter szerint az illegális munkavégzés aláássa a tisztességes munkavállalókat és a bevándorlási szabályokat, ezért a kormány „soha nem látott mértékű” ellenőrzési hullámot indított el.