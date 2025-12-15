Ft
12. 15.
hétfő
egyesült királyságban illegális munkavégzés határbiztonsági, menekültügyi és bevándorlási törvény vásár hatóság illegális

Iraki migránsokat dolgoztattak a karácsonyi vásáron: a rendőrök mentek ki, csattant is a bilincs

2025. december 15. 21:35

Az idei évben 63 százalékkal nőtt az illegális munkavégzés miatti letartóztatások száma az Egyesült Királyságban.

2025. december 15. 21:35
null

Illegális munkavégzés gyanúja miatt razziát tartottak egy surrey-i karácsonyi vásáron, ahol összesen 11 feltételezett illegális bevándorlót vettek őrizetbe – számoltak be a Daily Mail. A december 11-én, a Sunbury-on-Thames közelében található Kempton Park Marketen végrehajtott akció során 

kilenc indiai, iraki és kínai férfit fogtak el, további két indiai férfit pedig egy közeli lakcímen tartóztattak le.

A hatóságok szerint öt őrizetbe vett személy kitoloncolás elé néz, míg hat főt bevándorlási óvadék ellenében szabadon engedtek, de rendszeres jelentkezési kötelezettséget írtak elő számukra. 

Az idei évben 63 százalékkal nőtt az illegális munkavégzés miatti letartóztatások száma az Egyesült Királyságban. A rendőrök a zsúfolt karácsonyi vásár területén igazoltatták, kutatták át és állították elő az érintetteket. Alex Norris határbiztonsági és menekültügyi miniszter szerint az illegális munkavégzés aláássa a tisztességes munkavállalókat és a bevándorlási szabályokat, ezért a kormány „soha nem látott mértékű” ellenőrzési hullámot indított el. 

A hatóságok közlése szerint 2024 októbere és 2025 szeptembere között több mint 8000 illegális bevándorlót tartóztattak le 11 ezer razzia során.

Az intézkedések egy szélesebb kormányzati szigorítás részét képezik: életbe lépett az új Határbiztonsági, Menekültügyi és Bevándorlási Törvény, amely bezárja az alkalmi és alvállalkozói foglalkoztatás kiskapuit. 

Az ellenőrzéseket elmulasztó munkáltatók akár öt év börtönt, munkavállalónként 60 ezer fontos bírságot, sőt üzletbezárást is kockáztatnak. 

A kormány emellett digitális személyazonosító rendszer bevezetését tervezi, amelyet a „munkavállalási jog” ellenőrzéséhez használnának – bár a tervet már most komoly politikai viták övezik.

Nyitókép: Frank Fell / AFP

