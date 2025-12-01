Karácsony 2025: biztonságosabb Bagdadban, mint Berlinben?

Nyugat-Európa karácsonyi vásárainak képe ma már inkább idézi egy katonai objektum hangulatát, mint az adventi meghittséget. Betonakadályok, fémkordonok, beléptető kapuk, gépfegyveres rendőrök – és mindez óriási költségen. Németországban és Ausztriában több város (Overath, Kerpen, Magdeburg és még számos kisebb település) 2025-re egyszerűen lemondta a hagyományos adventi vásárt, mert a biztosítási díjak és a védelmi költségek már nem finanszírozhatók.

A forralt bor és az karácsonyi ételek mellett a betonakadályok is elengedhetetlen részei lettek a karácsonyi vásároknak Nyugat-Európában. Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

A fősodratú média gyakran csak „anyagi okokkal” magyarázza a lemondásokat. „Ez félrevezető” – mondja Tárik Meszár Közel-Kelet szakértő.