Németország Nyugat-Európa terrorizmus közel-kelet karácsonyi vásár karácsony

Karácsony 2025: biztonságosabb Bagdadban, mint Berlinben?

2025. december 01. 05:44

2025-ben Nyugat-Európában a karácsonyi ünnepek már nem a meghittségről szólnak, hanem a félelemről és a betonakadályokról. Sok város egyszerűen lemondta a karácsonyi vásárt, mert a terrorfenyegetettség miatti védelmi költségek már elviselhetetlenek lettek.

2025. december 01. 05:44
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Nyugat-Európa karácsonyi vásárainak képe ma már inkább idézi egy katonai objektum hangulatát, mint az adventi meghittséget. Betonakadályok, fémkordonok, beléptető kapuk, gépfegyveres rendőrök – és mindez óriási költségen. Németországban és Ausztriában több város (Overath, Kerpen, Magdeburg és még számos kisebb település) 2025-re egyszerűen lemondta a hagyományos adventi vásárt, mert a biztosítási díjak és a védelmi költségek már nem finanszírozhatók.

karácsonyi vásár
A forralt bor és az karácsonyi ételek mellett a betonakadályok is elengedhetetlen részei lettek a karácsonyi vásároknak Nyugat-Európában. Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

A fősodratú média gyakran csak „anyagi okokkal” magyarázza a lemondásokat. „Ez félrevezető” – mondja Tárik Meszár Közel-Kelet szakértő.

Az anyagi okok pontosan a terrorfenyegetettségből erednek.

Aki nagy mészárlást akar, az nem megy oda, ahol mindenhol beton van – tehát a védelem működik, de az ára elviselhetetlenül magas, és az ünnep hangulatát teljesen tönkreteszi” – fűzte hozzá. 

Karácsonyi vásárok elleni terrortámadások Nyugat-Európában 2016-2024

  • 2016. december 19., Berlin (Breitscheidplatz): Anis Amri tunéziai iszlamista eltérített teherautóval hajtott a tömegbe – 13 halott, 56 sérült. Az Iszlám Állam vállalta magára a támadást. Ez a merénylet változtatta meg örökre az európai karácsonyi vásárokat.
  • 2018. december 11., Strasbourg: Cherif Chekatt géppisztollyal és késsel támadt rá a karácsonyi vásárban lévőkre – 5 halott, 11 sebesült.
  • 2023-2024: megakadályozott robbantásos merényletek Leverkusenben, Augsburgban, Salzburgban.
  • 2024. december 20., Magdeburg: egy szaúdi férfi terepjárójával hajtott a tömegbe – 6 halott, több mint 320 sérült.

Látható, hogy a bevándorlási válság kezdete óta szinte minden évben volt halálos támadás vagy komolyan előkészített merénylet karácsonyi vásár ellen Nyugat-Európában. A leggyakoribb módszer a járművel való gázolás, de a legtöbb elkövető „magányos farkas” típusú, akiket a legnehezebb előre kiszűrni.

És bár a tény, hogy számtalan támadást akadályoznak meg a hatóságok, egyszerre mutatja azok hatékonyságát, de sajnos azt is, mekkora készség van arra, hogy támadásokat kövessenek el – tette hozzá a szakértő. 

Ironikus fordulat: békésebb a Közel-Kelet?

Ezzel szemben a Közel-Keleten az Iszlám Állam 2017–2018-as bukása óta példátlanul nyugodt a keresztények karácsonya – mondja a szakértő. 

Irakban több ezres felvonulásokat tartanak, szabad a karácsonyfa-árusítás (sok muszlim családnál is állítanak), Jordániában karácsonyi díszkivilágítás van, Egyiptomban pedig több mint 10 millió kopt ünnepli a karácsonyt.

Szíriában az új kormány igyekszik minél jobban figyelembe venni új nyugati támogatóinak az elvárásait, emiatt igyekszik védeni a kisebbségeket.

Betlehemben pedig megtarthatják a hagyományos szentesti körmenetet. Az olyan arab országok, amelyek egyben fontos turista célpontok kiemelten figyelnek arra, hogy incidensek nélkül teljen az ünnepi időszak.

Ma már gyakorlatilag nagyobb a nyugalom Bagdadban vagy Ammanban ilyenkor, mint Berlinben vagy Párizsban”

– összegezi Tárik Meszár. „A közel-keleti rezsimek azonnal és keményen megtorolják a keresztényellenes incidenst, nem engedik elburjánzani. Nyugat-Európában viszont úgy tűnik, együtt kell élnünk a kockázattal” – tette hozzá.

Úgy tűnik 2025 karácsonyán ironikus módon nagyobb eséllyel ünnepelhet békében valaki Damaszkuszban vagy Bagdadban, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. Közép-Európa egyelőre szerencsésebb helyzetben van, de a nyitott schengeni határok miatt itt sem lehet teljesen nyugodtnak lenni. 

Ez nonszensz, de sajnos ez a jelenlegi realitás”

– zárja Tárik Meszár.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

***

 

