Karácsony 2025: biztonságosabb Bagdadban, mint Berlinben?

Hoppá: többé nem mehetünk ebbe a bécsi karácsonyi vásárba
Egy korszak lezárul.
2025-ben Nyugat-Európában a karácsonyi ünnepek már nem a meghittségről szólnak, hanem a félelemről és a betonakadályokról. Sok város egyszerűen lemondta a karácsonyi vásárt, mert a terrorfenyegetettség miatti védelmi költségek már elviselhetetlenek lettek.
Nyugat-Európa karácsonyi vásárainak képe ma már inkább idézi egy katonai objektum hangulatát, mint az adventi meghittséget. Betonakadályok, fémkordonok, beléptető kapuk, gépfegyveres rendőrök – és mindez óriási költségen. Németországban és Ausztriában több város (Overath, Kerpen, Magdeburg és még számos kisebb település) 2025-re egyszerűen lemondta a hagyományos adventi vásárt, mert a biztosítási díjak és a védelmi költségek már nem finanszírozhatók.
A fősodratú média gyakran csak „anyagi okokkal” magyarázza a lemondásokat. „Ez félrevezető” – mondja Tárik Meszár Közel-Kelet szakértő.
Az anyagi okok pontosan a terrorfenyegetettségből erednek.
Aki nagy mészárlást akar, az nem megy oda, ahol mindenhol beton van – tehát a védelem működik, de az ára elviselhetetlenül magas, és az ünnep hangulatát teljesen tönkreteszi” – fűzte hozzá.
Látható, hogy a bevándorlási válság kezdete óta szinte minden évben volt halálos támadás vagy komolyan előkészített merénylet karácsonyi vásár ellen Nyugat-Európában. A leggyakoribb módszer a járművel való gázolás, de a legtöbb elkövető „magányos farkas” típusú, akiket a legnehezebb előre kiszűrni.
És bár a tény, hogy számtalan támadást akadályoznak meg a hatóságok, egyszerre mutatja azok hatékonyságát, de sajnos azt is, mekkora készség van arra, hogy támadásokat kövessenek el – tette hozzá a szakértő.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy korszak lezárul.
Ezzel szemben a Közel-Keleten az Iszlám Állam 2017–2018-as bukása óta példátlanul nyugodt a keresztények karácsonya – mondja a szakértő.
Irakban több ezres felvonulásokat tartanak, szabad a karácsonyfa-árusítás (sok muszlim családnál is állítanak), Jordániában karácsonyi díszkivilágítás van, Egyiptomban pedig több mint 10 millió kopt ünnepli a karácsonyt.
Szíriában az új kormány igyekszik minél jobban figyelembe venni új nyugati támogatóinak az elvárásait, emiatt igyekszik védeni a kisebbségeket.
Betlehemben pedig megtarthatják a hagyományos szentesti körmenetet. Az olyan arab országok, amelyek egyben fontos turista célpontok kiemelten figyelnek arra, hogy incidensek nélkül teljen az ünnepi időszak.
Ma már gyakorlatilag nagyobb a nyugalom Bagdadban vagy Ammanban ilyenkor, mint Berlinben vagy Párizsban”
– összegezi Tárik Meszár. „A közel-keleti rezsimek azonnal és keményen megtorolják a keresztényellenes incidenst, nem engedik elburjánzani. Nyugat-Európában viszont úgy tűnik, együtt kell élnünk a kockázattal” – tette hozzá.
Úgy tűnik 2025 karácsonyán ironikus módon nagyobb eséllyel ünnepelhet békében valaki Damaszkuszban vagy Bagdadban, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. Közép-Európa egyelőre szerencsésebb helyzetben van, de a nyitott schengeni határok miatt itt sem lehet teljesen nyugodtnak lenni.
Ez nonszensz, de sajnos ez a jelenlegi realitás”
– zárja Tárik Meszár.
Ezt is ajánljuk a témában
Van, aki inkább Pozsonyba megy karácsonyi vásárba, mert ott nagyobb biztonságban van.
Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP
***