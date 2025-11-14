Ft
Origo Weihnachten im Schloss hangulat

Hoppá: többé nem mehetünk ebbe a bécsi karácsonyi vásárba

2025. november 14. 10:37

A döntés oka, hogy a vásár megtartása már nem gazdaságos a további működéshez.

2025. november 14. 10:37
null

Nemrég már a „Weihnachten im Schloss” (Karácsony a kastélyban) megszűnése is nagy visszhangot váltott ki, most pedig újabb kedvelt esemény tűnik el: a Liechtenstein Gartenpalais kertjében tartott népszerű karácsonyi vásár sem kerül többé megrendezésre – számolt be róla az Origo az Exxpress oszták lap információi alapján.

Az oe24 információi szerint a vásár éves költségei elérték az egymillió eurót, ami túl magas összeg ahhoz, hogy gazdaságosan működjön tovább.

Ennek az lett a következménye, hogy sok standüzemeltető feladta a részvételét, és a szervezők nem láttak több lehetőséget a vásár folytatására.

Lehetséges új helyszín?

A MeinBezirk szerint a visszatérés ugyanarra a helyszínre szinte kizárt, de az esemény új helyszínen való megrendezése még nem került le az asztalról. A HGC Event GmbH hangsúlyozza, hogy a standok és a dekorációk továbbra is rendelkezésre állnak.

Ezzel Bécs ismét elveszít egy hagyományos karácsonyi vásárt – és sok látogató számára egy olyan helyszínt, ahol az ünnepi hangulat és a főúri környezet különleges atmoszférát teremtett.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Christian Bruna

 

 

 

 

GrumpyGerald
2025. november 14. 12:22
Bár a Karácsonyi Vásár elnevezést a SzuperDemokratikus Ejújópúniós Förtelmes Föderáció Kapitóliuma már betiltotta, nekünk szerencsénk van, nálunk a Bazilikánál lehet még Karácsony Gergely Vására. (A névadó egy helyi óvodás, aki nagyon szereti a tejbepapit.)
europész
2025. november 14. 12:00
Ja mar mindenhol a muezinek obegatnak. Akkor mar inkabb ne legyen karacsonyuk sem.
lendvaiildiko
2025. november 14. 11:59
Lesz majd helyette áldozati ünnep – Eid al-Adha - Ez Ábrahám történetéhez kapcsolódik, amikor Isten próbára tette őt. Ekkor sok muszlim áldozati állatot vág, és húsát megosztja a rászorulókkal. Hülye német vegán és állatvédők kritikával illetik az rituális áldozatot. De majd megszokják. Milyen más lesz a Graben, vagy a Kärtner Straße Eid al-Adha-kor.
Felvidéki MAGYAR
2025. november 14. 11:53
Eddig se jártunk! Ki nem bassza le a tolvaj labancokat?!
