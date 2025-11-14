Hoppá: többé nem mehetünk ebbe a bécsi karácsonyi vásárba

Adventi vásárok 2025-ben – mutatjuk, hol és mikor gyúlnak fel a karácsony fényei Magyarországon
Ahogy beköszönt a november vége, kis hazánk települései lassan fénybe borulnak, és a terek megtelnek faházakkal, forralt bor illattal és gyerekzsivajjal.
A döntés oka, hogy a vásár megtartása már nem gazdaságos a további működéshez.
Nemrég már a „Weihnachten im Schloss” (Karácsony a kastélyban) megszűnése is nagy visszhangot váltott ki, most pedig újabb kedvelt esemény tűnik el: a Liechtenstein Gartenpalais kertjében tartott népszerű karácsonyi vásár sem kerül többé megrendezésre – számolt be róla az Origo az Exxpress oszták lap információi alapján.
Az oe24 információi szerint a vásár éves költségei elérték az egymillió eurót, ami túl magas összeg ahhoz, hogy gazdaságosan működjön tovább.
Ennek az lett a következménye, hogy sok standüzemeltető feladta a részvételét, és a szervezők nem láttak több lehetőséget a vásár folytatására.
A MeinBezirk szerint a visszatérés ugyanarra a helyszínre szinte kizárt, de az esemény új helyszínen való megrendezése még nem került le az asztalról. A HGC Event GmbH hangsúlyozza, hogy a standok és a dekorációk továbbra is rendelkezésre állnak.
Ezzel Bécs ismét elveszít egy hagyományos karácsonyi vásárt – és sok látogató számára egy olyan helyszínt, ahol az ünnepi hangulat és a főúri környezet különleges atmoszférát teremtett.
