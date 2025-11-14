Hoppá: többé nem mehetünk ebbe a bécsi karácsonyi vásárba

A MeinBezirk szerint a visszatérés ugyanarra a helyszínre szinte kizárt, de az esemény új helyszínen való megrendezése még nem került le az asztalról. A HGC Event GmbH hangsúlyozza, hogy a standok és a dekorációk továbbra is rendelkezésre állnak.

Ezzel Bécs ismét elveszít egy hagyományos karácsonyi vásárt – és sok látogató számára egy olyan helyszínt, ahol az ünnepi hangulat és a főúri környezet különleges atmoszférát teremtett.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Christian Bruna