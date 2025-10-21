Kész, végünk van: Magyar Péter a legrosszabb nácikhoz és kommunistákhoz hasonlította Orbán Viktort, majd a Biblia soraival üzent követőinek
Kocsis Máté nem maradt adós a válasszal.
Jó lehet a hangulat a Tiszánál!
„Jó lehet a hangulat a Tiszánál! A kétszínű méregzsák tegnap nagy nyilvánosság előtt bejelentette, hogy gyanakszik valakire a 12 tanácsadója közül. Most meg ott ülnek, méregetik egymást, hogy ki lehet az áruló. Vidám tanácskozást kívánunk!”
