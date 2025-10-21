Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
méregzsák hangulat Magyar Péter

A kétszínű méregzsák tegnap nagy nyilvánosság előtt bejelentette, hogy gyanakszik valakire a 12 tanácsadója közül

2025. október 21. 10:46

Jó lehet a hangulat a Tiszánál!

2025. október 21. 10:46
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Jó lehet a hangulat a Tiszánál! A kétszínű méregzsák tegnap nagy nyilvánosság előtt bejelentette, hogy gyanakszik valakire a 12 tanácsadója közül. Most meg ott ülnek, méregetik egymást, hogy ki lehet az áruló. Vidám tanácskozást kívánunk!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2025. október 21. 12:42 Szerkesztve
A cicát kamugeri is felhasznalta már! Majd jön a villamos is... Ilikét mikor kerdezi mar meg vki? Hol bujkal? Egy poharból ilikevel? Télllleg?
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2025. október 21. 12:38 Szerkesztve
Pedig csak annak kéne hinnie, aki azt tanácsolja, hogy húzzon el a jó kurva anyjának a büdös picsájába!
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. október 21. 12:28
Ha megtalálják fehúzzák az első fára családostul,így nem mondhatja rá senki hogy nem gondol a "családokra"....😁 ÉPÜLJ SZERETETORSZÁG!!!
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. október 21. 12:26
Ó hát én arra gyanakszom aki a töltött cukkinit csinálta, de az is lehet hogx az volt aki dobálgatta a karton Orbán babát, de a leg gyanúsabb az amelyik diktafonnal hallgatta le az asszonyt, de az is lehet amelyik nem ismerte fel a napraforgót vagy lehet a 12 majom szövetsége volt...🖕😁🖕
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!