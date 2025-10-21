Kész, végünk van: Magyar Péter a legrosszabb nácikhoz és kommunistákhoz hasonlította Orbán Viktort, majd a Biblia soraival üzent követőinek

„Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló kampányt folytat a valódi kihívói ellen. Ez a kép a kormányzati kommunikációhoz tartozó megyei lapokban jelent meg egy időpontban” – kezdte Facebook-bejegyzését Magyar Péter, aki az alábbi fotót csatolta posztjához:

Forrás: Facebook

A Tisza-vezér szerint ezzel a „minden részletében hamis fotóval” férfiként, apaként, politikusként és emberként akarják megalázni, ezért válaszul a Biblia soraival üzent – ahogy ő fogalmazott – „Európa egyik leggazdagabb maffiafőnökének”:

Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik”.

Nem kellett sokat várni a válaszra, a Fidesz részéről Kocsis Máté reagált Facebook-oldalán, aki szintén megosztotta a képet, és a következőket írta hozzá: „Ezt a képet először Magyar Péter oldalán láttam ma reggel.”