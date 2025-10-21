Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Biblia Magyar Péter Orbán Viktor

Kész, végünk van: Magyar Péter a legrosszabb nácikhoz és kommunistákhoz hasonlította Orbán Viktort, majd a Biblia soraival üzent követőinek

2025. október 21. 09:51

A Tisza-vezér szerint őt „apaként, politikusként és emberként akarják megalázni”, Kocsis Máté nem maradt adós a válasszal.

2025. október 21. 09:51
null

„Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló kampányt folytat a valódi kihívói ellen. Ez a kép a kormányzati kommunikációhoz tartozó megyei lapokban jelent meg egy időpontban” – kezdte Facebook-bejegyzését Magyar Péter, aki az alábbi fotót csatolta posztjához:

Forrás: Facebook

A Tisza-vezér szerint ezzel a „minden részletében hamis fotóval” férfiként, apaként, politikusként és emberként akarják megalázni, ezért válaszul a Biblia soraival üzent – ahogy ő fogalmazott – „Európa egyik leggazdagabb maffiafőnökének”:

Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik”.

Nem kellett sokat várni a válaszra, a Fidesz részéről Kocsis Máté reagált Facebook-oldalán, aki szintén megosztotta a képet, és a következőket írta hozzá: „Ezt a képet először Magyar Péter oldalán láttam ma reggel.”

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

 

Összesen 104 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. október 21. 12:51
"...aki magát megalázza, felmagasztaltatik”. Ez aztán remek! Egy káposztalepkében több alázat van, mint Agyarban. Ha már Biblia...... október a Szentolvasó hónapja. Gondolom bőszen imádkozza, ha már a csuklóján roskadoznak a rózsafüzérek. Vagy mostanra már az is elmúlt?
Válasz erre
0
0
cserresznye
2025. október 21. 12:43
Igen magyar Péter, sokakat megaláztál!!
Válasz erre
1
0
titi77
2025. október 21. 12:36
az agyhalottak🤪-nak pont megfelel a képen látható "messiás"!
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. október 21. 12:27
Apaként a fiaidat és az anyjukat fenyegetted és zsaroltad gondozásba vétellel - politikusként elárultad a hazádat és a népedet - emberként meg egy pocsék gyáva arrogáns narcisztikus pöcs vagy. Ez nem megalázás - a te valóságod, amit mindenki lát, még az is, aki ezek ellenére szavazna rád. Féreg.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!