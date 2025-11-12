„Az ADHD-val élők gyakran küzdenek impulzuskontrollal, szorongással és alacsony dopaminszinttel, ami fokozott hajlamot eredményezhet a különféle stimuláns szerek kipróbálására. A party drogok – mint például az MDMA, ketamin vagy amfetamin származékok – rövid távon javíthatják a hangulatot, növelhetik az energiaszintet és enyhíthetik a belső feszültséget, így hasonlóan a kannabiszhoz, kokainhoz vagy opioidokhoz vonzó alternatívát jelenthetnek az ADHD-s egyének számára. Kutatások szerint az ADHD-val diagnosztizált fiatalok kétszer akkora eséllyel kezdenek el alkoholt vagy drogokat fogyasztani serdülőkorban, mint társaik.

A kábítószerhasználat azonban hosszú távon súlyosbíthatja az ADHD tüneteit, és növelheti a függőség kialakulásának esélyét. Az agyi jutalmazó rendszer egyensúlyának hiánya, amely az ADHD egyik alapvető jellemzője, szoros összefüggést mutat a szerhasználat motivációival. Emellett a nem megfelelő családi háttér, a stresszes környezet és a társas nyomás tovább fokozhatja a kockázatot. A cikk célja, hogy feltárja az ADHD és a kábítószerek közötti kapcsolat pszichológiai, neurológiai és társadalmi aspektusait, valamint rámutasson az ártalomcsökkentés és prevenció fontosságára ebben a kontextusban.

Mik a mögöttes okok, amik az ADHD-ben szenvedőket az illegális kábítószerhasználatra sarkallják? Az ADHD egyik jellegzetes tünete az impulzivitás, amely instabil döntéshozatalhoz és kockázatvállaló viselkedéshez vezethet. Az ADHD-val élő személyek hajlamosak korábban és nagyobb mennyiségben kipróbálni különféle szereket, mint kortársaik, ami növeli a függőség kialakulásának valószínűségét.

Az ADHD alacsony dopaminszinttel jár, ami nehézségeket okozhat a motiváció, a jutalmazás feldolgozása és a koncentráció terén. Sok ADHD-val élő személy fordul drogokhoz vagy alkoholhoz öngyógyítás céljából, hogy ideiglenesen javítsa figyelmét vagy hangulatát. Az olyan szerek, mint a nikotin, az alkohol, a drogok és a stimulánsok rövid távon enyhülést hozhatnak, de hosszú távon súlyosbítják az ADHD tüneteit, és hozzájárulnak a függőség kialakulásához.

Az ADHD gyakran okoz nehézségeket az iskolai teljesítményben, a munkahelyi helytállásban és a társas kapcsolatokban. Az elutasítással, frusztrációval és alacsony önértékeléssel való küzdelem arra késztetheti az érintetteket, hogy a szerhasználatot válasszák megküzdési stratégiaként. A társuló mentális zavarok – például a szorongás és a depresszió – jelenléte tovább növeli a függőség kialakulásának kockázatát.