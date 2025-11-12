Ft
A kábítószer használat és az ADHD kapcsolata

2025. november 12. 11:48

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) az egyik leggyakoribb neurodevelopmentális rendellenesség, amely gyermek- és felnőttkorban is jelentős hatással van az érintettek életére.

2025. november 12. 11:48
Drogkutató Intézet
Drogkutató Intézet

„Az ADHD-val élők gyakran küzdenek impulzuskontrollal, szorongással és alacsony dopaminszinttel, ami fokozott hajlamot eredményezhet a különféle stimuláns szerek kipróbálására. A party drogok – mint például az MDMA, ketamin vagy amfetamin származékok – rövid távon javíthatják a hangulatot, növelhetik az energiaszintet és enyhíthetik a belső feszültséget, így hasonlóan a kannabiszhoz, kokainhoz vagy opioidokhoz vonzó alternatívát jelenthetnek az ADHD-s egyének számára. Kutatások szerint az ADHD-val diagnosztizált fiatalok kétszer akkora eséllyel kezdenek el alkoholt vagy drogokat fogyasztani serdülőkorban, mint társaik.

A kábítószerhasználat azonban hosszú távon súlyosbíthatja az ADHD tüneteit, és növelheti a függőség kialakulásának esélyét. Az agyi jutalmazó rendszer egyensúlyának hiánya, amely az ADHD egyik alapvető jellemzője, szoros összefüggést mutat a szerhasználat motivációival. Emellett a nem megfelelő családi háttér, a stresszes környezet és a társas nyomás tovább fokozhatja a kockázatot. A cikk célja, hogy feltárja az ADHD és a kábítószerek közötti kapcsolat pszichológiai, neurológiai és társadalmi aspektusait, valamint rámutasson az ártalomcsökkentés és prevenció fontosságára ebben a kontextusban.

Mik a mögöttes okok, amik az ADHD-ben szenvedőket az illegális kábítószerhasználatra sarkallják? Az ADHD egyik jellegzetes tünete az impulzivitás, amely instabil döntéshozatalhoz és kockázatvállaló viselkedéshez vezethet. Az ADHD-val élő személyek hajlamosak korábban és nagyobb mennyiségben kipróbálni különféle szereket, mint kortársaik, ami növeli a függőség kialakulásának valószínűségét.

Az ADHD alacsony dopaminszinttel jár, ami nehézségeket okozhat a motiváció, a jutalmazás feldolgozása és a koncentráció terén. Sok ADHD-val élő személy fordul drogokhoz vagy alkoholhoz öngyógyítás céljából, hogy ideiglenesen javítsa figyelmét vagy hangulatát. Az olyan szerek, mint a nikotin, az alkohol, a drogok és a stimulánsok rövid távon enyhülést hozhatnak, de hosszú távon súlyosbítják az ADHD tüneteit, és hozzájárulnak a függőség kialakulásához.

Az ADHD gyakran okoz nehézségeket az iskolai teljesítményben, a munkahelyi helytállásban és a társas kapcsolatokban. Az elutasítással, frusztrációval és alacsony önértékeléssel való küzdelem arra késztetheti az érintetteket, hogy a szerhasználatot válasszák megküzdési stratégiaként. A társuló mentális zavarok – például a szorongás és a depresszió – jelenléte tovább növeli a függőség kialakulásának kockázatát.

Nézzük meg hogyan alakulnak a fogyasztási szokások különböző drogok esetében. Egyes tanulmányok szerint a kokainfüggőség miatt kezelésre jelentkezők körében a gyermekkori ADHD előfordulási aránya 10–35% között mozog. Azok a kokainhasználók, akik gyermekként ADHD-val éltek, fiatalabb korban kezdik el kapni a kezelést, súlyosabb szerhasználati tendenciák jellemzik őket, gyakrabban és intenzívebben fogyasztanak kokaint, valamint orron keresztül vagy intravénásan alkalmazzák azt. Az UMMAS vizsgálatban, amely klinikára beutalt felnőtteket vizsgált, a kokainhasználat erős összefüggést mutatott az ADHD-val. A kutatás szerint a kokainhasználat kockázata erősebb ADHD-tünetekhez, és alacsonyabb IQ-hoz vezet, illetve diverzebb bűnelkövetési palettához kapcsolódott.

A kutatások alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy az ADHD-val élő felnőttek körében magasabb a kannabiszhasználat előfordulása, mint a kontrollcsoportokban. Ez a tendencia már serdülőkorban megfigyelhető, és a hosszabb távú vizsgálatok is megerősítik, hogy a kannabiszhasználat összefüggésbe hozható a felnőttkori ADHD tüneteinek fokozódásával. Az ADHD-s egyének pedig hajlamosabbak a nikotin- és alkoholfogyasztásra is, ami arra utal, hogy a neuropszichiátriai állapotuk fokozott kockázatot jelent a szerhasználat szempontjából.

Nagyon kevés kutatás vizsgálja az ADHD és az opioidhasználati zavar közötti kapcsolatot. A meglévő retrospektív és prospektív vizsgálatok azonban azt sugallják, hogy a krónikus opioidhasználók körében, akik kezelésre jelentkeznek, az ADHD előfordulási aránya magas – 16–19% között mozog.

A tanulmányok eredményei alapján levonható következtetés, hogy az ADHD nemcsak a figyelem és impulzuskontroll terén jelent kihívást, hanem jelentősen növeli a pszichoaktív szerek kipróbálásának és rendszeres használatának esélyét. Ezért kiemelten fontos a korai felismerés, a célzott prevenciós programok és az olyan kezelési stratégiák alkalmazása, amelyek figyelembe veszik a szerhasználat kockázatát is.”

