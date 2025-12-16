Ft
12. 16.
kedd
fehér ház drog fegyver fentanil egyesült államok donald trump

Végre: Trump egyetlen tollvonással tömegpusztító fegyverré nyilvánította a rejtélyes szert

2025. december 16. 06:41

Az amerikai elnök történelmi döntést hozott a Fehér Házban, ami alapjaiban írhatja át a drog elleni harcot. A rendelet szerint az anyag, ami százezrek életét követelte, már nem a bűnüldözés, hanem a nemzetbiztonság kategóriájába esik.

2025. december 16. 06:41
null

Donald Trump amerikai elnök tömegpusztító fegyverré nyilvánította a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn. Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá rendeletét, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy „a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez”. 

A jogszabály szerint a fentanilt elsősorban szervezett bűnözői hálózatok állítják elő és terjesztik, ami fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint táplálja az amerikai kontinensen, így az Egyesült Államok határainál a törvényen kívüli állapotokat. 

Az elnöki rendelet a tömegpusztító fegyver megjelölést azzal támasztja alá, hogy 

a vegyi anyagnak már két milligramja halálos adagot jelent, és ennek következtében a túladagolás „amerikaiak százezreinek halálát okozta”. 

Az elnöki dokumentumban szereplő tömegpusztító fegyver megjelölés a „törvénytelen úton előállított fentanilra” vonatkozik, ami azt takarja, hogy az Egyesült Államok szabályozott anyagokról szóló törvényének rendelkezéseibe ütköző módon állítják elő és terjesztik. 

A kábítószerként használt fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, az alapösszetevők jórészt Kínából származnak. 

(MTI)

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

tasijani22000
2025. december 16. 08:21
Miért nem hazudta azt, hogy Venezuelából érkezik a fentanil és halászok hozzák, akiket emiatt fel kell robbantani, vagy kőolajban oldva szállítják, amit emiatt szükséges elkobozni?
Sróf
2025. december 16. 08:16
Ezen a képen Trump jobban hasonlít az öreg Petrocellire, mint a Petrocellit valaha alakító megboldogult színész öregkorában.
regi-nyarakon21
2025. december 16. 08:14
Nagyon bátor húzás! Remélem kiváló testőrei vannak! Respect!
Chekke-Faint
2025. december 16. 07:57
optimista-2 2025. december 16. 07:49 Igen és akkor már lehet kérni tőlük hová adták el. Szigorú számviteli és könyvelési szabályok szerint. De, ha mégis nem annak akik a listán nem szerepelnek akkor máris vissztértünk ahhoz, hogy illegálisan állítják elő, de legalább tudjuk kit kell lecsukni...DDD
