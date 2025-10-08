„Pottyondy Edina ismét borzongott egyet a Facebook-oldalán. Az internet vicsorgó démona ezúttal az 1242 – A Nyugat kapujában című film kapcsán borult ki.

A következő szöveget posztolta:

»Ha a legújabb neres történelmi eposzt, az 1242 – A Nyugat kapujábant baloldali kormány alatt forgatják közpénzből, akkor a bemutató után fél nappal lángokban áll Budapest. T0r0czkai és a Betyársereg a Nemzeti Filmintézetet ostromolja. A színész szakszervezet és Vidnyányszky barikádokat épít. Bayer Zsolt élete legtrágárabb publicisztikájában küldi el a @#$%!-ba a teljes baloldalt, Kövér László autókat borogat, Kubatov a kopaszaival a Parlament bevételére készül. És tudod mit? Teljesen igazuk lett volna. Most meg megy a kussolás.«

A tőle megszokott végtelenül kedves modorban és stílusban jelentkezett, ezen nincs semmi meglepő. Azonban abban már van némi pikantéria, hogy véletlenül a saját balos, libsi politikusait és közéleti figuráit ostorozza. Hiszen a következőt veti fel: ha a balos kormány alatt készült volna egy hasonló mozi, mint az 1242 – A Nyugat kapujában, akkor szerinte teljesen ki lettek volna borulva a jobbos politikusok és közéleti emberek és verték volna a palávert. Azonban, ahogy fogalmaz, most megy a kussolás.

Kedves Edina, a logikádat követve. kinek is kellene itt hőbörögnie akkor most? Véletlenül nem a balos, libsi hisztigépezetnek? Ráadásul még az emberek sem hőzöngenek. Tehát nincs felzúdulás, nincs meg az áhított kormányváltó hangulat.”