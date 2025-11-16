Recseg, ropog a Tisza gépezete: már a saját szimpatizánsai sem nagyon bíznak Magyar Péterben
Már a párt közvetlen alkalmazottai is kongatják a vészharangot.
Egy ország jövőjéhez nem elég a hangerő. Kellenek az emberek, akik elbírják a felelősség súlyát.
„Magyar Péter azt ígérte, hétfőn bemutatják a jelöltjeiket…
Sokan kérdeztétek, mit gondolok a hétfői bejelentésről.
Őszinte leszek:
Kíváncsian várom a Tisza jelöltjeit.
A politika ugyanis egy dolgot sosem tud elrejteni: kiket tesz vezetőként az emberek elé felelősséggel.
A szavak repülnek.
A lelkesedés szép.
A hangulat érthető.
De a jelöltlista…az mindig őszinte.
Ott nincs díszlet, nincs forgatókönyv, nincs tapsrend.
Ott csak az igazság marad…
Van-e Magyar Péter mögött valódi ország vezetésre alkalmas csapat és mélység, vagy csak »remény«.
Én ezt figyelem. Nem rosszindulatból.
Nem versengésből.
Hanem azért, mert egy ország jövőjéhez nem elég a hangerő.
Kellenek az emberek, akik elbírják a felelősség súlyát.
A Tisza komoly és sikeres utat járt be, de a jelölteken keresztül látni fogjuk készen állnak vagy sem az ország irányítására.
Hamarosan kiderül…”
Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala
