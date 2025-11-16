Ft
11. 16.
vasárnap
Tisza Párt jelöltlista hangulat Magyar Péter hangerő politika választás

Magyar Péter azt ígérte, hétfőn bemutatják a jelöltjeiket

2025. november 16. 12:23

Egy ország jövőjéhez nem elég a hangerő. Kellenek az emberek, akik elbírják a felelősség súlyát.

2025. november 16. 12:23
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Magyar Péter azt ígérte, hétfőn bemutatják a jelöltjeiket…

Sokan kérdeztétek, mit gondolok a hétfői bejelentésről.
Őszinte leszek:
Kíváncsian várom a Tisza jelöltjeit.
A politika ugyanis egy dolgot sosem tud elrejteni: kiket tesz vezetőként az emberek elé felelősséggel.

A szavak repülnek.
A lelkesedés szép.
A hangulat érthető.

De a jelöltlista…az mindig őszinte.
Ott nincs díszlet, nincs forgatókönyv, nincs tapsrend.
Ott csak az igazság marad…
Van-e Magyar Péter mögött valódi ország vezetésre alkalmas csapat és mélység, vagy csak »remény«.

Én ezt figyelem. Nem rosszindulatból.
Nem versengésből.
Hanem azért, mert egy ország jövőjéhez nem elég a hangerő.
Kellenek az emberek, akik elbírják a felelősség súlyát. 

A Tisza komoly és sikeres utat járt be, de a jelölteken keresztül látni fogjuk készen állnak vagy sem az ország irányítására. 
Hamarosan kiderül…”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
vitez-laszlo
2025. november 16. 13:28
Az az elszomorító, hogy ezt a tisza nemtudom micsodát BE FOGJÁK SZAVAZNI A PARLAMENTBE! (ez őrület kérem!!!) Nem volt nekünk elég az szdsz-ből, Jakabból, hadházyból, szabóból, Vadaiból, Tordaiból...???????? Kell nekünk még ezektől is idiótábbak a parlamentbe?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 16. 13:27
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. november 16. 13:10
Hanyadszor jelentette be ez a "szavahihető" ember(?)
Válasz erre
2
0
nemenvagyoken
2025. november 16. 13:07
Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, Tisza menti rónán legelész egy marha. Bárgyú szemeivel felbámul az égre, Várja, hogy a csordás odaérjen végre. Egyedül nem talál sohasem hazáig, Csordás kell ahhoz, hogy eljusson odáig. Vérszívó poloska élősködik rajta, Messziről lerí, hogy igen buta fajta. Vizenyős szemében értelem nem csillan, Megszerzett tudása gyorsan el is illan. Nem is tud ő mást, csak vezényszóra bőgni, Az ostobaságán nem kell meglepődni. A Tisza vidékén álldogál egy mulya, Buta marha, s látja: szétszéledt a gulya. Nem tudja már azt sem, merre van előre, Kétségbeesetten vár a megmentőre. Hiába is vársz a csordás messiásra, Pásztorod rossz útra visz, és sírod ássa. Ha nem akarsz könnyen a Tiszába fúlni, Jobb lesz neked másik irányba indulni.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!