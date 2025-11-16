„Magyar Péter azt ígérte, hétfőn bemutatják a jelöltjeiket…

Sokan kérdeztétek, mit gondolok a hétfői bejelentésről.

Őszinte leszek:

Kíváncsian várom a Tisza jelöltjeit.

A politika ugyanis egy dolgot sosem tud elrejteni: kiket tesz vezetőként az emberek elé felelősséggel.

A szavak repülnek.

A lelkesedés szép.

A hangulat érthető.

De a jelöltlista…az mindig őszinte.

Ott nincs díszlet, nincs forgatókönyv, nincs tapsrend.

Ott csak az igazság marad…

Van-e Magyar Péter mögött valódi ország vezetésre alkalmas csapat és mélység, vagy csak »remény«.

Én ezt figyelem. Nem rosszindulatból.

Nem versengésből.

Hanem azért, mert egy ország jövőjéhez nem elég a hangerő.

Kellenek az emberek, akik elbírják a felelősség súlyát.