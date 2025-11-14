Recseg, ropog a Tisza gépezete: már a saját szimpatizánsai sem nagyon bíznak Magyar Péterben

Nemcsak, hogy megtorpant a Tisza Párt növekedése, de úgy tűnik komoly bizalmi válság is kezd kialakulni Magyar Péter követői körében – ez derült ki azokból a háttérbeszélgetésekből, amelyeket az elmúlt hetekben folytatot a Magyar Nemzet több Tisza-szimpatizánssal.

A lap által megkérdezett tiszások elmondása szerint

ma már kevésbé tudnak megbízni a pártelnökben, mint korábban, miután az számos esetben nem tudott megfelelni korábbi vállalásainak.

A megszólalók között voltak olyan szimpatizánsok, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt, de beszéltek Tisza-sziget-tagokkal és pártaktivistákkal is. Több forrásuk is a Tisza alkalmazásában áll, és közülük vannak, akik a párt Lajos utcai irodájában dolgoznak – írták.

A Magyar Nemzet tiszás informátorai egybehangzóan azt mondták, az még nem zavarta őket, hogy Magyar Péter politikusnak állt, miután a Partizánban 2024 elején egy erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy „ez még viccnek is rossz”.