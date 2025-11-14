Recseg, ropog a Tisza gépezete: már a saját szimpatizánsai sem nagyon bíznak Magyar Péterben

Komoly teljesítményt ért el Magyar Péter: ő a második legtöbbet hiányzó EP-képviselő
Úgy tűnik, a busás fizetés és a mentelmi jog jól jön a Tisza-vezérnek, viszont a munkát igyekszik megkerülni Brüsszelben is.
Már a párt közvetlen alkalmazottai is kongatják a vészharangot.
Nemcsak, hogy megtorpant a Tisza Párt növekedése, de úgy tűnik komoly bizalmi válság is kezd kialakulni Magyar Péter követői körében – ez derült ki azokból a háttérbeszélgetésekből, amelyeket az elmúlt hetekben folytatot a Magyar Nemzet több Tisza-szimpatizánssal.
A lap által megkérdezett tiszások elmondása szerint
ma már kevésbé tudnak megbízni a pártelnökben, mint korábban, miután az számos esetben nem tudott megfelelni korábbi vállalásainak.
A megszólalók között voltak olyan szimpatizánsok, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt, de beszéltek Tisza-sziget-tagokkal és pártaktivistákkal is. Több forrásuk is a Tisza alkalmazásában áll, és közülük vannak, akik a párt Lajos utcai irodájában dolgoznak – írták.
A Magyar Nemzet tiszás informátorai egybehangzóan azt mondták, az még nem zavarta őket, hogy Magyar Péter politikusnak állt, miután a Partizánban 2024 elején egy erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy „ez még viccnek is rossz”.
Szerintem ekkor még maga sem sejthette, hogy milyen lavinát indíthat el a fellépése”
– fogalmazott megengedően egyik tiszás forrás, aki abban sem talált kivetnivalót, hogy a pártelnök annak ellenére vette fel európai parlamenti mandátumát, hogy korábban a Telexnek nyilatkozva kijelentette, hogy biztos nem ül be az EP-be.
Egy másik megkérdezett tiszás pedig arra panaszkodott, hogy „elég kellemetlen, amikor egy társaságban az egyik fideszes ismerősöm vigyorogva megkérdezi, mit szólok hozzá, hogy Magyar Péter az egész EP leglustább képviselője. Mit lehetne erre válaszolni? Pedig Péter kezdetben azt ígérte, hogy komolyan veszi majd a képviselői munkát” – emlékezett vissza az informátor.
De akadt olyan személy is, akinek az első csalódást az jelentette az első csalódást, hogy elhalt a Ludas Matyi-alapkezdeményezés, amiről Magyar Péter azt ígérte, minden hónapban szavazhatnak majd követői, hogy a Tisza EP-képviselői milyen jótékonysági szervezetet támogassanak több millió forinttal a saját fizetésük terhére. „El sem akartam hinni, hogy egy politikus ilyen önzetlen is lehet.
Nagyon sajnálom, hogy ezek után talán, ha kétszer volt ilyen szavazás, és azóta sem hallottunk semmit a jótékonykodásról”
– mondta egy olyan aktivista, aki a mai napig segíti az ellenzéki párt munkáját.
Egy fővárosi önkéntes pedig arról számolt be a lapnak, hogy a Tisza pártközpontjában természetesnek veszik, hogy ők mindent ingyen, sőt olykor a saját költségükön megcsinálnak, de a kezdeményezéseikre nem reagálnak érdemben. Újabban pedig már távoli kistelepülésekre is leküldik őket mozgósítani.
Egy másik idézett szimpatizáns, aki a kezdetektől Tisza-sziget-tag is, ugyanakkor azt nem érti, miért nem nyitották meg a pártba való belépés lehetőségét. „Korábban arról volt szó, hogy a szigettagság és a rendszerváltó kártya előnyt jelenthet a pártba való jelentkezésnél. Ezután le kellett tölteni a Tisza Világot. Most meg már azt mondják, hogy mindenki szavazhat majd a jelöltekre. Mi a garancia így arra, hogy a fideszesek nem trollkodják szét az előválasztásunkat?” – tette föl a kérdést.
A jelöltállítás körül kialakult kavarodás már szinte minden a lap által megkérdezett tiszásra meglehetősen lelombozóan hatott. Legtöbben megemlítették, mennyire kellemetlennek találják, hogy noha eredetileg szeptember 30-ára ígérte a jelöltek bemutatását Magyar Péter, mégsem történt máig semmi, és többször is halasztani kellett az előválasztás indítását.
„Remélem, hogy november 17-én végre tényleg történik már valami, mert kezd komolyan vehetetlenné válni ez a dolog. Én igyekszem folyamatosan megnyugtatni a kérdezősködő ismerőseimet, de az igazat megvallva számomra is érthetetlen, ami történik” – nyilatkozta egy pártaktivista, aki szerint egyre nehezebb magyarázattal szolgálniuk a standoknál érdeklődőknek azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miért nem mond igazat bizonyos kérdésekben.
A hírről Dobrev Klára, a DK elnöke számolt be közösségi oldalán, aki reméli, hogy nem igaz, mert „normális, programalapú versenyre” vágyik.
A Magyar Nemzetnek nyilatkozó tiszásokat nem meglepő mód a nemrég történt adatszivárgások, és azok kezelése foglalkoztatja legjobban. „Felháborító, hogy valakik képesek voltak ellopni az adatainkat. Remélem, megtalálják a tetteseket, és lesújtanak rájuk a törvény teljes szigorával. Azt azonban nem értem, hogyan történhetett meg ez a dolog. Amikor elindították az alkalmazást, mindenkinek azt mondták, hogy biztonságos” – emlékezett vissza egyik csalódott forrás, akinek az adatai kikerültek a világhálóra.
„Nagyon kellemetlen, amikor az embert felhívja egy propagandista a saját telefonszámán, és arról érdeklődik, mit szólok hozzá, hogy kikerültek az adataim” – fogalmazott.
A lap összeállítását azzal zárta, hogy amibiztos, hogy Magyar Péter hitelessége az elmúlt hónapokban a saját követői előtt is csorbát szenvedett. Ezt erősítette meg egyik olyan forrásuk, aki alkalmazottként segíti a párt munkáját, és rálát a kampány belső folyamataira is. „Valamit tenni kellene, mert egyre nehezebb rábírni az amúgy is megfáradt aktivistáinkat arra, hogy továbbra is lelkesen dolgozzanak. Márpedig a munka java még csak most jön, és nem lesz esély a kormányváltásra, ha visszaesik a követőink aktivitása” – kongatta a tiszás alkalmazott a vészharangot.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
A weboldalon cím és név alapján is rá lehet keresni a felhasználókra.
A Tisza elnöke továbbra is titkolja pártja zavaros pénzügyeit.