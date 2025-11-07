Tovább dagad Magyar Péterék adatszivárgási botránya: interaktív térképre kerültek a Tisza Világ app felhasználói

Gyakorlatilag bárki megtekintheti már egy interaktív térképen is a Tisza Párt mobilapplikációjának felhasználóit. A Tisza Világ alkalmazásban regisztráltakat földrajzi koordinátájuk alapján böngészhetik a weboldalon.

Még tovább súlyosbodott tehát Magyar Péterék adatszivárgási botránya, mivel az ilyen weboldalak létrejötte azt jelzi, már széles körben felhasználják a 200 ezer regisztrált felhasználó olyan érzékeny adatait, mint a nevüket és a lakcímüket, noha a kiszivárgott adatok felhasználása is tilos.

A weboldalon név és cím alapján kereshetnek rá a regisztrált felhasználókra a kíváncsiskodók.

A politikai hovatartozás és a pontos lakcím kombinációja rendkívül érzékeny információ. Ha valaki tudja, hogy egy konkrét személy pontosan hol lakik és milyen politikai nézetet vall, azzal számos visszaélési lehetőség nyílik meg – mutatott rá az Index.