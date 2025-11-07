Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péterék Tisza Világ botrány térkép weboldal

Tovább dagad Magyar Péterék adatszivárgási botránya: interaktív térképre kerültek a Tisza Világ app felhasználói

2025. november 07. 18:08

A weboldalon cím és név alapján is rá lehet keresni a felhasználókra. A próbálkozás jól mutatja, mennyire súlyos Magyar Péterék adatszivárgási botránya.

2025. november 07. 18:08
null

Gyakorlatilag bárki megtekintheti már egy interaktív térképen is a Tisza Párt mobilapplikációjának felhasználóit. A Tisza Világ alkalmazásban regisztráltakat földrajzi koordinátájuk alapján böngészhetik a weboldalon. 

Még tovább súlyosbodott tehát Magyar Péterék adatszivárgási botránya, mivel az ilyen weboldalak létrejötte azt jelzi, már széles körben felhasználják a 200 ezer regisztrált felhasználó olyan érzékeny adatait, mint a nevüket és a lakcímüket, noha a kiszivárgott adatok felhasználása is tilos. 

A weboldalon név és cím alapján kereshetnek rá a regisztrált felhasználókra a kíváncsiskodók.

A politikai hovatartozás és a pontos lakcím kombinációja rendkívül érzékeny információ. Ha valaki tudja, hogy egy konkrét személy pontosan hol lakik és milyen politikai nézetet vall, azzal számos visszaélési lehetőség nyílik meg – mutatott rá az Index

  • Lehetőséget teremt a célzott zaklatásra és megfélemlítésre. A kiszivárgott adatok alapján bárki megkeresheti az érintetteket, akár személyesen is felkeresheti őket otthonukban, vagy e-mailekkel zaklathatja őket.
  • Munkahelyi vagy társadalmi hátrányok is származhatnak belőle. Bár elvileg Magyarországon tilos a politikai nézetek miatti megkülönböztetés, a gyakorlatban előfordulhat, hogy egy munkáltató, üzleti partner vagy akár szomszéd hátrányosan kezel valakit a politikai preferenciája miatt – főleg, hogy az oldalon bárkire rákereshetünk, akinek ismerjük a nevét.

A térképes megjelenítés ráadásul a személyes biztonságot is veszélyezteti: 

ha valaki tudja, hogy egy adott címen él egy általa ellenszenvesnek tartott párt támogatója, az extrém esetekben akár fizikai támadásokhoz is vezethet.

Végül, de nem utolsósorban ez a fajta nyilvános listázás a szabad politikai véleménynyilvánítást is veszélyezteti. Ha az emberek attól tartanak, hogy politikai aktivitásuk nyilvános adatbázisokban landol, kevésbé lesznek hajlandóak részt venni a demokratikus folyamatokban – legyen szó párttagságról, kampánymunkáról vagy akár csak arról, hogy aláírják egy párt hírlevél-feliratkozását.

Bár nem minden Tisza-szimpatizáns regisztrált az alkalmazásban, és nem is minden felhasználó adata szivárgott ki, a mintegy 200 ezer érintett így is súlyos nagyságrendnek számít. Az új fejlemény tovább fokozza az érintettek kiszolgáltatottságát, akik nem önként hozták nyilvánosságra személyes adataikat.

Az adatszivárgási botrány októberben kezdődött, ám akkor még csak 20 ezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A múlt héten újabb lista kezdett terjedni, amelynek a hitelessége azóta többszörösen bizonyítást nyert. A legfrissebb listán 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai szerepeltek, több regisztrálónak még a feltöltött profilképét is meg lehetett tekinteni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

***

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. november 07. 19:14
Kedves agyhalottak! 200 ezer hülye és annak is a 2/3-a Budapesten! Ebből akkora égés lesz, hogy még a tejútrendszerről is látható! A Pulai meg a Závecz most miket mér? Mert ez bizony ADAT! FELMÉRÉSI ADAT!
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. november 07. 19:14
Megnéztem, találtam ismerősöket, akikről tudom, hogy elfogult orbángyűlölők - ezek szerint ez teljesen elvette az eszüket. Hihetetlen.
Válasz erre
0
0
gyurbanferi
2025. november 07. 19:02
Nyilván ugye amíg nem a Fideszesekkel történik az nem probléma
Válasz erre
0
0
312312312312312
2025. november 07. 19:00
NEKÜNK IS KELL EGY ILYEN LISTA, HOGY LÁSSUK, HOGY MI VAGYUNK A TÖBBSÉG, ÉS PERSZE, HOGY KIK NORMÁLIS SZOMSZÉDOK!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!