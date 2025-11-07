Tovább dagad Magyar Péterék adatszivárgási botránya: interaktív térképre kerültek a Tisza Világ app felhasználói

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A weboldalon cím és név alapján is rá lehet keresni a felhasználókra. A próbálkozás jól mutatja, mennyire súlyos Magyar Péterék adatszivárgási botránya.
Gyakorlatilag bárki megtekintheti már egy interaktív térképen is a Tisza Párt mobilapplikációjának felhasználóit. A Tisza Világ alkalmazásban regisztráltakat földrajzi koordinátájuk alapján böngészhetik a weboldalon.
Még tovább súlyosbodott tehát Magyar Péterék adatszivárgási botránya, mivel az ilyen weboldalak létrejötte azt jelzi, már széles körben felhasználják a 200 ezer regisztrált felhasználó olyan érzékeny adatait, mint a nevüket és a lakcímüket, noha a kiszivárgott adatok felhasználása is tilos.
A weboldalon név és cím alapján kereshetnek rá a regisztrált felhasználókra a kíváncsiskodók.
A politikai hovatartozás és a pontos lakcím kombinációja rendkívül érzékeny információ. Ha valaki tudja, hogy egy konkrét személy pontosan hol lakik és milyen politikai nézetet vall, azzal számos visszaélési lehetőség nyílik meg – mutatott rá az Index.
A térképes megjelenítés ráadásul a személyes biztonságot is veszélyezteti:
ha valaki tudja, hogy egy adott címen él egy általa ellenszenvesnek tartott párt támogatója, az extrém esetekben akár fizikai támadásokhoz is vezethet.
Végül, de nem utolsósorban ez a fajta nyilvános listázás a szabad politikai véleménynyilvánítást is veszélyezteti. Ha az emberek attól tartanak, hogy politikai aktivitásuk nyilvános adatbázisokban landol, kevésbé lesznek hajlandóak részt venni a demokratikus folyamatokban – legyen szó párttagságról, kampánymunkáról vagy akár csak arról, hogy aláírják egy párt hírlevél-feliratkozását.
Bár nem minden Tisza-szimpatizáns regisztrált az alkalmazásban, és nem is minden felhasználó adata szivárgott ki, a mintegy 200 ezer érintett így is súlyos nagyságrendnek számít. Az új fejlemény tovább fokozza az érintettek kiszolgáltatottságát, akik nem önként hozták nyilvánosságra személyes adataikat.
Az adatszivárgási botrány októberben kezdődött, ám akkor még csak 20 ezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre. A múlt héten újabb lista kezdett terjedni, amelynek a hitelessége azóta többszörösen bizonyítást nyert. A legfrissebb listán 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai szerepeltek, több regisztrálónak még a feltöltött profilképét is meg lehetett tekinteni.
