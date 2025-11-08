Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bécs migráció terrorizmus Ausztria karácsony

Hatalmas a rettegés Bécsben – a legszentebb ünnepen csaphatnak le merénylők!

2025. november 08. 21:07

Van, aki inkább Pozsonyba megy karácsonyi vásárba, mert ott nagyobb biztonságban van.

2025. november 08. 21:07
null

Kiemelten készül az adventi időszakra a rendőrség az osztrák városokban – írta az Exxpress. A lap emlékeztetett: az elmúlt években több terrortámadást is elkövettek Európa-szerte a karácsonyi vásárok ellen, és az osztrák rendőrség ennek megfelelően igazította a biztonsági intézkedéseket az idei adventi időszakra.  

Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP) hangsúlyozta, hogy a rendőrség a „megváltozott” körülményekre tekintettel készül az ünnepi időszakra, és országszerte érvényes lesz a biztonsági készültség: „Bécstől Linzen át Innsbruckig”.

A Belügyminisztérium kiemelte, hogy nincs tudomásuk konkrét fenyegetésről, de ennek ellenére az iszlamista terrortámadások veszélye továbbra is „magas”.

Majd azt is hozzátették, hogy az eljárások kidolgozása elsősorban a tartományok feladata, szem előtt tartva a helyi sajátosságokat.

A rendőrség ugyanakkor nemcsak az iszlamista terrorizmusra figyelmeztetett, hanem arra is, hogy az adventi vásárokban kimagasló a vagyon elleni bűncselekmények száma – magyarul a zsebtolvajlás. A rendőrség ajánlása: az értékeket tartsuk közel a testhez, vigyünk lehetőleg kevés készpénzt, a és különösen figyeljünk az értéktárgyainkra.

Ezt is ajánljuk a témában

Elegük van az osztrákoknak

Az Exxpress olvasóinak hozzászólásai azonban még inkább árulkodóak a folyamatosan romló osztrák közállapotokról. A kommentelők egybehangzóan hiányolták, hogy a hatóságok nem beszélnek arról, mi is a valódi oka a terrorveszélynek és a közbiztonság romlásának.

A legtöbb hozzászóló szerint világosan ki kellene mondani, hogy a bevándorlás vezetett ide.

Szinte mindegyikük egyetértett abban, hogy a hatóságok intézkedései csak tüneti kezelés, és a valódi problémát nem oldják meg. Több hozzászóló a migránsok kitoloncolását és Ausztria határainak teljes lezárását követelte. Volt olyan, aki cinikusan megjegyezte, úgy tűnik, nem segít, hogy egyre több helyen nevezik át az adventi és karácsonyi vásárokat „téli vásárokká”, hogy ne „sértsék meg” a bevándorlókat. 

Volt olyan is, aki azt javasolta, hogy Bécs helyett az osztrákok inkább valamelyik biztonságos szomszédos országba menjenek karácsonyi vásározni, például Szlovákiába, Pozsonyba.

Nyitókép forrása: JOE KLAMAR / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2025. november 08. 21:29
" Elegük van az osztrákoknak " Ami azt illeti nem látom, hogy a többségi vörös szocdem Bécsnek elege lenne, mivel akkor már régen jobbra szavaznának. Azt kapják amit érdemelnek. Antifa fészkeket, akik már dirigálnak a politikusoknak önkormányzatoknak is. Azok meg, csak hogy megmaradjanak a székeikben, hát behódolnak.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. november 08. 21:24 Szerkesztve
Maradjanak otthon, Színvonalas karácsonyi ,bocsánat a Téli.ünnepekre .A növesszenek, végre bátorságot magukban ,hogy elzavarják azokat akik ezt előidézték. Ha minden osztrák másországba ,megy amit a vezetés meg javasolgat, is még az a kevés bevétel is,kiesik! ,...a muszlimok. Is követik.őket előbb utóbb Allah ohajára.!
Válasz erre
0
0
nagymester-b-2
2025. november 08. 21:24
Még mindig ott tartanak, hogy ki kéne mondani hogy a bavándorlás miatt van iszlamista terrorcselekmény? Már 10 éve azon kéne dolgozni hogy kitoloncolják ezeket. Nem a kedvenceim a labancok, de inkább ők legyenek a szomszédaink mint egy kalifátus.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. november 08. 21:23
A Főni szólt nektek időben, hülyék, nem is egyszer.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!