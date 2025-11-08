Hatalmas a rettegés Bécsben – a legszentebb ünnepen csaphatnak le merénylők!

Kiemelten készül az adventi időszakra a rendőrség az osztrák városokban – írta az Exxpress. A lap emlékeztetett: az elmúlt években több terrortámadást is elkövettek Európa-szerte a karácsonyi vásárok ellen, és az osztrák rendőrség ennek megfelelően igazította a biztonsági intézkedéseket az idei adventi időszakra.

Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP) hangsúlyozta, hogy a rendőrség a „megváltozott” körülményekre tekintettel készül az ünnepi időszakra, és országszerte érvényes lesz a biztonsági készültség: „Bécstől Linzen át Innsbruckig”.

A Belügyminisztérium kiemelte, hogy nincs tudomásuk konkrét fenyegetésről, de ennek ellenére az iszlamista terrortámadások veszélye továbbra is „magas”.

Majd azt is hozzátették, hogy az eljárások kidolgozása elsősorban a tartományok feladata, szem előtt tartva a helyi sajátosságokat.

A rendőrség ugyanakkor nemcsak az iszlamista terrorizmusra figyelmeztetett, hanem arra is, hogy az adventi vásárokban kimagasló a vagyon elleni bűncselekmények száma – magyarul a zsebtolvajlás. A rendőrség ajánlása: az értékeket tartsuk közel a testhez, vigyünk lehetőleg kevés készpénzt, a és különösen figyeljünk az értéktárgyainkra.