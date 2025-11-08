Hatalmas a rettegés Bécsben – a legszentebb ünnepen csaphatnak le merénylők!

Jól járt Ausztria a szír migránsokkal: negyvenszeresére nőtt a fiatalkorú bűnözés
Egy nemi erőszak ügyében nemrég felmentett szír fiatal 100 eurót hagyott „jóindulatból” áldozata védőjénél.
Van, aki inkább Pozsonyba megy karácsonyi vásárba, mert ott nagyobb biztonságban van.
Kiemelten készül az adventi időszakra a rendőrség az osztrák városokban – írta az Exxpress. A lap emlékeztetett: az elmúlt években több terrortámadást is elkövettek Európa-szerte a karácsonyi vásárok ellen, és az osztrák rendőrség ennek megfelelően igazította a biztonsági intézkedéseket az idei adventi időszakra.
Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP) hangsúlyozta, hogy a rendőrség a „megváltozott” körülményekre tekintettel készül az ünnepi időszakra, és országszerte érvényes lesz a biztonsági készültség: „Bécstől Linzen át Innsbruckig”.
A Belügyminisztérium kiemelte, hogy nincs tudomásuk konkrét fenyegetésről, de ennek ellenére az iszlamista terrortámadások veszélye továbbra is „magas”.
Majd azt is hozzátették, hogy az eljárások kidolgozása elsősorban a tartományok feladata, szem előtt tartva a helyi sajátosságokat.
A rendőrség ugyanakkor nemcsak az iszlamista terrorizmusra figyelmeztetett, hanem arra is, hogy az adventi vásárokban kimagasló a vagyon elleni bűncselekmények száma – magyarul a zsebtolvajlás. A rendőrség ajánlása: az értékeket tartsuk közel a testhez, vigyünk lehetőleg kevés készpénzt, a és különösen figyeljünk az értéktárgyainkra.
Az Exxpress olvasóinak hozzászólásai azonban még inkább árulkodóak a folyamatosan romló osztrák közállapotokról. A kommentelők egybehangzóan hiányolták, hogy a hatóságok nem beszélnek arról, mi is a valódi oka a terrorveszélynek és a közbiztonság romlásának.
A legtöbb hozzászóló szerint világosan ki kellene mondani, hogy a bevándorlás vezetett ide.
Szinte mindegyikük egyetértett abban, hogy a hatóságok intézkedései csak tüneti kezelés, és a valódi problémát nem oldják meg. Több hozzászóló a migránsok kitoloncolását és Ausztria határainak teljes lezárását követelte. Volt olyan, aki cinikusan megjegyezte, úgy tűnik, nem segít, hogy egyre több helyen nevezik át az adventi és karácsonyi vásárokat „téli vásárokká”, hogy ne „sértsék meg” a bevándorlókat.
Volt olyan is, aki azt javasolta, hogy Bécs helyett az osztrákok inkább valamelyik biztonságos szomszédos országba menjenek karácsonyi vásározni, például Szlovákiába, Pozsonyba.
