11. 07.
péntek



Bécs halálos áldozat lövöldözés

Halálos lövöldözés rázta meg Bécset – egy belvárosi bárban nyitottak tüzet

2025. november 07. 11:58

Az osztrák főváros Ottakring negyedében dördültek lövések.

2025. november 07. 11:58
null

Halálos áldozata is volt annak a lövöldözésnek, amely csütörtök este történt egy bárban, az osztrák főváros Ottakring negyedében – közölték pénteken a bécsi hatóságok. A Payergassén lévő bárban négy ember veszett össze, majd lövések dördültek.

A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült, őt intenzív osztályon ápolják

– számolt be róla a bécsi egészségügyi szolgálat szóvivője. A helyszínre riasztott mentők közlése szerint a 33 éves férfi kiérkezésükkor már halott volt, felsőtestén súlyosan megsebesült társát pedig ellátás után kórházba szállították. Az áldozatokra a másik két férfi egyike lőtt rá, majd mindketten elmenekültek a helyszínről. 

Az elkövetők nevét tudja a rendőrség

– mondta el pénteken Markus Dittrich rendőrségi szóvivő. A média által közölt értesülések szerint a lövéseket leadó gyanúsítottat még az éjszaka folyamán letartóztatták, miután ügyvédjével jelentkezett a rendőrségen, de ezt a rendőri szóvivő hivatalosan nem erősítette meg. A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, de őrizetbe vételekor illegálisan birtokolt fegyvert találtak nála.

(MTI) 

Nyitókép: X

 

