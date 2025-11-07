Ft
fegyverraktár Bécsben kapcsolat Hamász terrorszervezet

Riasztó: Hamász-fegyverraktárra bukkantak Magyarország közvetlen szomszédságában

2025. november 07. 09:25

Bécsben béreltek raktárat a palesztin terrorszervezet részére. Nem tudni, milyen támadást tervezhettek vele.

2025. november 07. 09:25
null

Fegyverraktárra bukkant az osztrák belbiztonsági szolgálat Bécsben, amelyet a hatóságok szerint a palesztin Hamász terrorszervezethez köthetnek – írja az Euronews

A kormány közlése szerint a fegyvereket egy bérbe vett raktárhelyiségben, egy bőröndben találták meg. 

A bőröndben öt kézifegyver és tíz tár lapult, amelyeket feltehetően Európában tervezett terrortámadásokhoz szántak.

Az ügyben nemzetközi nyomozás zajlik: a brit hatóságok hétfőn Londonban őrizetbe vettek egy 39 éves brit állampolgárt, akinek a hatóságok szerint „szoros kapcsolata” volt a bécsi fegyverraktárral. 

Az osztrák belügyminisztérium közleménye szerint a férfit a Hamászhoz köthető, nemzetközi terrorszervezet ügyében folytatott vizsgálat részeként tartóztatták le. 

A jelenlegi információk alapján az izraeli vagy zsidó intézmények lehettek a tervezett támadások célpontjai Európa-szerte.

A brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (National Crime Agency) megerősítette, hogy a gyanúsítottat London központjában fogták el. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van, és várhatóan napokon belül bíróság elé áll.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint az eset ismét bebizonyította, hogy az állambiztonsági szolgálat (DSN) kiváló nemzetközi együttműködési hálózattal rendelkezik, és határozottan fellép mindenfajta szélsőségességgel szemben. 

„A küldetés egyértelmű: zéró tolerancia a terroristákkal szemben” – hangsúlyozta a miniszter.

auditorium
•••
2025. november 07. 13:04 Szerkesztve
Bécsben minden elegánsabb, zöldebb, tisztább, az egyik legboldogabb eu-i főváros. Ilyen reklám érkezik gyakran a mobilokra. Ugyanakkor ma de. (nov.7.) a nèmet-olasz tudósitó Barbara Gruden azt is hozzátette a Rainews24 hiradásban, hogy Bécs-Berlin között jelentős a Ham. aktiv szervezkedése eu-i támodásokra. Nagy arzenált talált a bécsi rendőrség, a berlini már pár hónappal ezelőtt is gyanitotta az együttműködést. Mi lesz a hires Karácsonyi vásárral, melyet évente rengeteg magyar szokott csodálni ? MA MÁR TUDJUK, sajnos, a közelkeleti háború igy eszkalálódik Európában, az orosz-ukrán pedig drónokkal és cybertámadással a rep.tereken, fontos vasúti csomópontokban, minisztériumok, bankok stb. ellen. Az EU-vezetősége pedig az újabb orosz szankciókon töri a fejét és a "szovranista" eu-i országok jogállamiságát vizsgálja paragrafusonként ?
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. november 07. 12:10
Több muzulmán több terror. Palesztin fegyverraktárak máshol is vannak Európában.
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2025. november 07. 11:39
Na b+ mandiner. Budapesttől nem messze keletre meg új olajlelőhelyre bukkantak. Találtam a fészerben egy marmonkanna fűtőolajat.
Válasz erre
1
0
Öreg Palóc
2025. november 07. 11:23
Azért ez egy kicsit távol áll a "fegyverraktártól" .
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!