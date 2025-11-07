Riasztó: Hamász-fegyverraktárra bukkantak Magyarország közvetlen szomszédságában

Fegyverraktárra bukkant az osztrák belbiztonsági szolgálat Bécsben, amelyet a hatóságok szerint a palesztin Hamász terrorszervezethez köthetnek – írja az Euronews.

A kormány közlése szerint a fegyvereket egy bérbe vett raktárhelyiségben, egy bőröndben találták meg.

A bőröndben öt kézifegyver és tíz tár lapult, amelyeket feltehetően Európában tervezett terrortámadásokhoz szántak.

Az ügyben nemzetközi nyomozás zajlik: a brit hatóságok hétfőn Londonban őrizetbe vettek egy 39 éves brit állampolgárt, akinek a hatóságok szerint „szoros kapcsolata” volt a bécsi fegyverraktárral.