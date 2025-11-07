Riasztó: Hamász-fegyverraktárra bukkantak Magyarország közvetlen szomszédságában

Bécsi statisztika: a szíriaiak szociális segélyhez jutási aránya 73,7 százalék!
Ezzel szemben az osztrákok 4 százaléka kap szociális segélyt.
Bécsben béreltek raktárat a palesztin terrorszervezet részére. Nem tudni, milyen támadást tervezhettek vele.
Fegyverraktárra bukkant az osztrák belbiztonsági szolgálat Bécsben, amelyet a hatóságok szerint a palesztin Hamász terrorszervezethez köthetnek – írja az Euronews.
A kormány közlése szerint a fegyvereket egy bérbe vett raktárhelyiségben, egy bőröndben találták meg.
A bőröndben öt kézifegyver és tíz tár lapult, amelyeket feltehetően Európában tervezett terrortámadásokhoz szántak.
Az ügyben nemzetközi nyomozás zajlik: a brit hatóságok hétfőn Londonban őrizetbe vettek egy 39 éves brit állampolgárt, akinek a hatóságok szerint „szoros kapcsolata” volt a bécsi fegyverraktárral.
Az osztrák belügyminisztérium közleménye szerint a férfit a Hamászhoz köthető, nemzetközi terrorszervezet ügyében folytatott vizsgálat részeként tartóztatták le.
A jelenlegi információk alapján az izraeli vagy zsidó intézmények lehettek a tervezett támadások célpontjai Európa-szerte.
A brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (National Crime Agency) megerősítette, hogy a gyanúsítottat London központjában fogták el. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van, és várhatóan napokon belül bíróság elé áll.
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint az eset ismét bebizonyította, hogy az állambiztonsági szolgálat (DSN) kiváló nemzetközi együttműködési hálózattal rendelkezik, és határozottan fellép mindenfajta szélsőségességgel szemben.
„A küldetés egyértelmű: zéró tolerancia a terroristákkal szemben” – hangsúlyozta a miniszter.
