Bécsi statisztika: a szíriaiak szociális segélyhez jutási aránya 73,7 százalék!

Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt vezetője a Facebook oldalán megosztotta az Exxpress grafikonját, ami feltűnő különbségeket mutat a szociális segélyek folyósításában Bécsben.

A legmagasabb a szíriaiak aránya, akiknek 73,7 százaléka részesedik segélyekből.

A második a szomáliaiak, akik szintén 70 százalék felett vannak. Innen jelentős csökkenés következik, az afgánoknak már csak az 54 százaléka kap szociális segélyt, őket követik az irakiak 46 százalékkal és az oroszok 32 százalékkal. Az utolsó helyen az osztrákok állnak 4 százalékkal.

Nyitókép: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP