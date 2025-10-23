Ft
10. 23.
csütörtök
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Herbert Kickl migráció Ausztria

Bécsi statisztika: a szíriaiak szociális segélyhez jutási aránya 73,7 százalék!

2025. október 23. 16:48

Ezzel szemben az osztrákok 4 százaléka kap szociális segélyt.

2025. október 23. 16:48
null

Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt vezetője a Facebook oldalán megosztotta az Exxpress grafikonját, ami feltűnő különbségeket mutat a szociális segélyek folyósításában Bécsben. 

A legmagasabb a szíriaiak aránya, akiknek 73,7 százaléka részesedik segélyekből. 

A második a szomáliaiak, akik szintén 70 százalék felett vannak. Innen jelentős csökkenés következik, az afgánoknak már csak az 54 százaléka kap szociális segélyt, őket követik az irakiak 46 százalékkal és az oroszok 32 százalékkal. Az utolsó helyen az osztrákok állnak 4 százalékkal.

Nyitókép: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

 

 

 

hexahelicene
•••
2025. október 23. 17:39
Österreich = Islamreich
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 23. 17:31
hajra multikulti, van dogivel penzetek, koltsetek csak !
Válasz erre
0
0
westend
2025. október 23. 17:23
Mi ez ha nem siker? ;-)
Válasz erre
1
0
krakatau
2025. október 23. 17:17
Ezt főzték, ezt egyék meg!
Válasz erre
2
0
